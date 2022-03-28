«Северсталь» покинет КХЛ? Говорить об этом рано, но такое может случиться с любым клубом лиги

Обзор дня Алексея Шевченко.

«Салават Юлаев»

Очень жаль, что для уфимского клуба все закончилось именно так. Вылет во втором раунде плей-офф с большим преимуществом соперника — это совершенно не то, к чему готовился клуб. В этом сезоне «Салават Юлаев» шел за кубком, команда явно заслуживала как минимум финала конференции, но вмешались обстоятельства. Все легионеры покинули команду, испугавшись непонятно чего, а местные ребята показали задор, энергию, которая, к сожалению, не компенсировала мастерство. На «Сибирь» хватило и этого, но для «Трактора» было слишком мало.

Сезон у Томми Лямся получился очень даже неплохим. Да, была типичная для уфимцев нестабильность, но в этом чемпионате плохие отрезки были короткими. Чуть сбил поступь клуба карантин, когда хоккеистам запрещали тренироваться. Пришлось немного покувыркаться, пока все не набрали форму. Но это рабочие мелочи. Лямся, который поступил очень честно, оставшись до конца, сильно изменил «Салават Юлаев». В обороне стало гораздо больше порядка, ушли игры, в которых все бежали вперед, улучшая статистику, оставляя своего вратаря одного. Это была, пожалуй, лучшая команда за последние годы. Можно было сравнить с коллективом при Николае Цулыгине, который выбил «Авангард», но мы никогда не узнаем, чем все закончилось, — турнир прервали из-за пандемии.

Легионеры же оказались нервными и трусливыми. Тему Хартикайнен этим отъездом перечеркнул все, что сделал для клуба. Уж он-то должен был прекрасно понимать, что ему ничего не угрожает. Это же касается и Юхи Метсолы. Про следующий сезон говорить пока бессмысленно, но очевидно, что нового тренера будут выбирать из пары Цулыгин — Виктор Козлов. Плюс в системе клуба есть талантливые парни, способные играть на хорошем уровне. Будущее у команды вполне светлое, даже с учетом неминуемого сокращения бюджета.

Дебют

Российский нападающий Владислав Фирстов дебютировал в АХЛ за «Айову». Совсем недавно с игроком, который выступал в студенческой лиге, трехлетний контракт подписала «Миннесота». Но хотя форвард и был выбран во втором раунде драфта 2019 года, никто его сразу переводить в НХЛ не стал. Неизвестно, почему Владислав бросил учебу в середине сезона и перебрался в систему «Дикарей», видимо, посчитал, что так правильно. Может быть, был разговор, о котором мы не знали, ведь нынешний сезон у нападающего довольно средний. За Университет Коннектикута ярославец набрал всего 23 очка в 35 матчах, это совсем не те показатели, которые впечатлили бы окружающих.

За лигой студентов в России следят плохо, так что довольно тяжело переносить голую статистику на профессиональный хоккей. Но как-то Фирстов выступал на молодежном чемпионате мира, оставив ужасное впечатление. Он быстро превратился в хоккеиста, которому дают совсем немного игрового времени, а за пять матчей ни разу не отметился результативными действиями. Игорь Ларионов держал бы его в запасе до конца, но вы помните, что тогда получили повреждения Егор Чинахов и Михаил Абрамов. После того турнира интерес к Фирстову пропал, многие не понимали, что в нем увидела «Миннесота». Первая игра Владислава в АХЛ прошла против сильного «Чикаго», где в воротах очень уверенно чувствует себя Петр Кочетков, а в стартовой пятерке еще два российских хоккеиста: Артем Сериков и Максим Летунов. Не сказать, чтобы Фирстов впечатлил. Его не трясло, он прекрасно понимал, в какой хоккей играть, но парень не нанес ни одного броска по воротам. Владислав выходил на площадку, затем менялся, и надо было быть очень внимательным, чтобы его заметить. Но зато сыграл в АХЛ.

Слухи

Накануне прошла информация об изменениях в жизни хоккейного клуба «Северсталь». Дескать, из-за финансовых проблем команда в следующем сезоне будет выступать в ВХЛ, так как денег для выступлений в главной лиге не найдется. Понятно, почему об этом вообще заговорили. На лентах агентств появилась информация о сложном положении основного предприятия, а кто-то моментально перенес ситуацию на хоккей и стал делать выводы.

Но все немного не так. Во-первых, пока еще рано говорить о следующем сезоне. Сейчас будущее в тумане у всех команд лиги. Никто не знает, что будет в Ярославле или Казани, в «Динамо» или «Адмирале». Во-вторых, положение большой «Северстали» таково, что если все пойдет по худшему сценарию, то у хоккейного клуба вообще не будет средств. Никто им не даст даже 80-100 миллионов на то, чтобы играть в Высшей хоккейной лиге, а это бюджет среднего клуба без больших задач. Плюс нужно содержать не только взрослую, но и молодежную команду. В-третьих, если все наладится, то существует договор, подписанный клубом, где четко сказано про бюджет. И вряд ли его сократят.

Вариантов тут два: либо профессиональный хоккей в Череповце исчезнет, либо команда останется в главной лиге. Дефолт (а именно это грозит основному предприятию) приведет к внешнему управлению, а оно просто не позволит отправлять деньги в клуб. Непрофильный актив, никаких доходов, сплошные расходы. Ясно и то, что если уйдет помощь «Северстали», то регион и иные меценаты точно не соберут необходимую сумму. Так что можно хоть каждый день предполагать смерть той или иной команды. Ситуация меняется каждый день, никто не представляет, что будет в июле.