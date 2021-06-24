Тарасенко могут обменять, одна из главных звезд КХЛ остается в лиге

Обзор дня Алексея Шевченко.

Слух

Владимира Тарасенко могут обменять из «Сент-Луиса». Об этом пишут в Северной Америке, называется даже наиболее предпочтительный вариант. Наш хоккеист может отправиться в «Калгари» в обмен на Мэттью Ткачука. Вполне логичный шаг. Можно сколько угодно обижаться, объявлять бойкоты и отрицать очевидное, но три сложнейшие операции подряд плюс сопутствующие травмы выбили Тарасенко из числа элитных нападающих НХЛ. Время форварда закончилось, как бы себя ни чувствовал хоккеист прямо сейчас.

У Владимира действующий контракт, еще два сезона он будет получать 7,5 миллиона долларов, а потом станет неограниченно свободным агентом. «Сент-Луис» не должен жалеть о восьмилетнем контракте с нашим форвардом: команда выиграла Кубок Стэнли, с сезона-2015/16 только один раз не попала в плей-офф, а Тарасенко за 609 матчей набрал 493 очка, забросив 243 шайбы. Это было отличное время, но оно проходит. За последние два сезона Владимир провел только 42 игры, да и видно, что после операций он очень далек от идеальных кондиций. А главное — нет никакой гарантии, что и в дальнейшем у него все наладится со здоровьем.

Зачем такой хоккеист «Калгари» — это другой вопрос, у менеджеров канадского клуба могут быть свои резоны. Но то, что из «Блюз» пошли такие сигналы, говорит о многом. В Северной Америке подобное происходит регулярно. На словах все выражают полную поддержку, рассказывают о важности хоккеиста, а затем обменивают в другую команду. Потом хлопают глазами и говорят: «Бизнес, ничего личного». Эх, хорошо бы, если бы Владимир вообще вернулся в Россию. Но настаивать на этом не будем, так как надо отказаться от больших денег. Кто на это пойдет?

Контракт

ЦСКА договорился с нападающим Константином Окуловым, хоккеист заключил двухлетнее соглашение. По новому договору он будет получать 60 миллионов за сезон — это на 15 миллионов больше, чем раньше, но когда дело касается Окулова, то кажется, что агенты нападающего продешевили. Ориентиром можно назвать контракт Рида Буше с «Локомотивом». Хоккеист сверкнул только в одном сезоне, но ему отвалили сразу 75 миллионов рублей, да еще дали двухлетний контракт.

Окулов не должен был получать меньше. Во-первых, он российский хоккеист. Во-вторых, стабилен на протяжении нескольких лет. И, в-третьих, системообразующий. Вокруг него можно построить отличное звено, причем после работы с Игорем Никитиным Константин не стал тем человеком, который может либо обороняться, либо атаковать. Он умеет и то и другое, причем показывает это на протяжении одного матча.

Пишут, что нападающий отказался от предложения «Монреаля». Не надо говорить, что Окулов испугался, предпочел деньги. Это все не так. У хоккеиста есть семейные обстоятельства, которые не позволили ему отправиться за океан. Кроме того, стиль игрока довольно специфический, а выступать за один из самых популярных клубов мира — серьезное испытание. Там будут требовать результата каждый день. Ни Вадим Шипачев, ни Никита Гусев с этим не справились. Но самое главное — Окулов остается в КХЛ. Мы должны радоваться, что такие игроки есть в нашем чемпионате. Так что отлично, что ЦСКА и Константин договорились.

Новичок

Пока «Адмирал» заключает контракты только с теми, кто уже играл во Владивостоке. Клуб выменял у «Торпедо» голкипера Никиту Серебрякова. Надеюсь, что вратарь не будет вспоминать то, как расстался с дальневосточниками в прошлый раз. Ведь это была отвратительная история, да и произошла она совсем недавно. Дело было в сезоне-2018/19. Никита стал первым номером команды, показывал очень неплохой хоккей, и хотя он одержал в том сезоне всего 9 побед в 40 матчах, к нему не было никаких претензий. «Адмирал» был слабым и обреченным на поражения.

Но ближе к концу регулярного чемпионата начались проблемы. Клуб стал обсуждать с агентом игрока новый контракт, но не находил точек соприкосновения. Серебряков в феврале потерял место в составе — в том месяце он провел только два матча. Настоящий скандал начался после окончания сезона. «Адмирал» предложил хоккеисту довольно скромное соглашение, которое Серебряков не подписал, но при этом клуб из Владивостока не шел на контакт и требовал приличную компенсацию за переход — почти 5 миллионов рублей. Никто не хотел отдавать такие деньги за вратаря, который провел только один нормальный сезон и не рассматривался на позицию первого номера.

Тогда в СМИ началась война между агентом и менеджерами клуба, но в результате страдал только Серебряков. Лишь в декабре 2019 года, перед самым дедлайном, Никиту обменяли в «Торпедо». Но сезон он пропустил. В Нижний Серебряков приехал неготовым, он всего дважды попадал в заявку на игру, не рискнули тренеры выпускать хоккеиста и в плей-офф. В прошлом сезоне Никита провел 17 матчей, одержал 9 побед, но в клубе явно рассчитывали на других голкиперов. И теперь Никита возвращается.

Понятно, что уже сменились менеджеры, другой тренер и другие люди в офисе, но все равно странно. Если «Адмирал» не будет искать иностранного вратаря, то Никита может стать первым номером, так как на рынке не осталось никого, кто бы мог вытеснить его из состава.

Алексей Шевченко