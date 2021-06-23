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«Калгари» может обменять Мэттью Ткачака в «Сент-Луис» на Владимира Тарасенко

01:47
Мэттью Ткачак. Фото ХК «Калгари».
Мэттью Ткачак. Фото ХК «Калгари».
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Нападающий «Калгари» Мэттью Ткачак недоволен последними результатами команды и может запросить обмен. Он признавался своему окружению, что хотел бы поиграть за «Сент-Луис», где в свое время выступал его отец, Кит Ткачак, сообщает The Hockey Writers со ссылкой на радио Sportsnet 650.

В обратном направлении может проследовать нападающий Владимир Тарасенко, который потерял статус лидера «Блюз». Клуб готов рассмотреть вариант обмена россиянина, который в последние сезоны пропустил много времени из-за травм.

Контракт 23-летнего Ткачака с зарплатой в 7 миллионов долларов действует еще один сезон. У 29-летнего Тарасенко еще два года контракта с кэпхитом в 7,5 миллиона, а также с пунктом на запреты на обмен без его согласия.

В прошлом сезоне Ткачак провел в регулярном чемпионате НХЛ 56 матчей и набрал 43 (16+27) очка. «Калгари» в плей-офф не попал.

Тарасенко успел провести в регулярке только 24 встречи, в которых набрал 14 (4+10) очков. «Сент-Луис» в первом раунде плей-офф всухую проиграл «Колорадо» в серии (0-4), а россиянин успел забросить 2 шайбы.

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Иван Шитик все материалы автора
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