В КХЛ новое поколение тренеров. Легенды прошлого уже не востребованы

Похоже, Знарок и Крикунов остаются без работы.

Восемь отставок

Межсезонье — традиционная пора отставок. Этой весной в КХЛ лишились работы сразу восемь тренеров — почти 35 процентов от общего числа. То, что после сезона случится немало перестановок, предполагалось еще по ходу регулярки, когда уволили только Александра Андриевского из «Сочи». Остальные тренеры, несмотря на турбулентность и спады в чемпионате, доработали сезон до конца. Принимать поспешные решения руководители не видели смысла — одним из факторов снижения числа отставок по ходу регулярки стали новые реалии, продиктованные надоевшим вирусом. Какого бы тренера вы ни назначили, набирать очки, когда болеет половина хоккеистов основы, архисложно.

Большинство отставок логичны и закономерны. Петерис Скудра не справился в рижском «Динамо» с должностью тренера-генменеджера, и с ним не продлили контракт. Специалист попал в трудную ситуацию, когда команду пришлось комплектовать по остаточному принципу в условиях ограниченного бюджета. А в регулярке динамовцев несколько раз накрыл коронавирус — игроки отправлялись в лазарет, состав собирали по принципу «из того, что было...». Как иронизировал в интервью «СЭ» экс-вратарь рижан Станислав Галимов, в самый разгар ковида в командной раздевалке постоянно сидел кто-то новенький из игроков. Вернуть «Динамо» в плей-офф постарается Сергей Зубов.

Ожидаемо расстались и с Олегом Знарком, чье двухлетнее сотрудничество со «Спартаком» не принесло больших успехов. Если в первый сезон москвичи потрепали нервы командам из топ-4 Западной конференции, то в минувшей регулярке не без удачи попали в плей-офф. От занявшего девятую строчку «Витязя» красно-белые оторвались лишь на четыре очка. Бесславный вылет в первом раунде от ЦСКА подытожил неудачный сезон Знарка, которому не предложили новый контракт.

Не договорились о продлении соглашений Сергей Светлов и Вячеслав Буцаев. Их «Амур» и «Нефтехимик» осели на дне «Востока» и закономерно не вышли в плей-офф. А вот Николай Заварухин, занявший с «Сибирью» девятое место, мог и остаться в команде. Специалисту предлагали контракт, но с условием, что помогать ему будут новые люди. Заварухин, напротив, хотел продолжить сотрудничество с прежним штабом — поэтому его пути с сибиряками разошлись.

Дорогу новичкам

Пул российских тренеров, способных работать на высшем уровне, невелик. Этим отчасти и объясняется текучка кадров, особенно между клубами средней руки. При этом в последние годы появляются новые специалисты, которые совсем недавно или завершили игровую карьеру, или набирались опыта в качестве помощников на разных уровнях. Созрел для самостоятельной работы Юрий Бабенко, прошедший отличную школу у мэтра Владимира Крикунова, а также в молодежной сборной.

На месте руководства московского «Динамо» предложил бы Бабенко возглавить взрослую команду, но бело-голубые выбрали Алексея Кудашова, успевшего поработать в «Атланте», «Локомотиве», СКА и сборной. Хотя, думаю, международный опыт специалист точно вспоминать не хочет. Юрий Иванович же начнет самостоятельный путь в «Витязе», где заменит Михаила Кравеца.

Доверились тренеру-дебютанту и в «Спартаке». Рулить красно-белыми в новом сезоне будет Борис Миронов. Прежде он возглавлял только «Красную Армию» из МХЛ и «Звезду» из ВХЛ, а в КХЛ помогал Буцаеву в «Нефтехимике». Миронов — более загадочный специалист, чем Бабенко. Его назначение — лишний повод отметить скудность тренерского рынка в России. Аргументов за Бориса Олеговича действительно крайне мало, особенно на контрасте с олимпийским чемпионом Знарком. Очевидно, что «Спартак» изменится в новом сезоне. Выбор неопытного тренера, который постарается сделать ставку на молодежь, — отчасти вынужденная мера. Но если «Спартак» будет играть в зрелищный и агрессивный хоккей, который, по словам Миронова, он сам и предпочитает, все критики заткнутся. Тем более состав там подбирается очень приличный.

Продолжая цепочку тренеров-новичков, отмечу возглавившего «Нефтехимик» Олега Леонтьева. Опыт руководства клубом КХЛ у него уже есть — по ходу сезона-2017/18 его выбрали исполняющим обязанности главного тренера «Адмирала» после ухода Андрея Разина. Последние три года Леонтьев возглавлял «Горняк» из Высшей лиги. Денег у «Нефтехимика» немного, но Леонтьеву не привыкать работать в условиях урезанного бюджета.

Смена поколений

В новом сезоне тренерский состав КХЛ незначительно омолодится. Средний возраст российских наставников снизится с 53 лет (в сезоне-2020/21) до 51,4. Эти цифры не так масштабно отражают сложившуюся тенденцию — молодые специалисты постепенно вытесняют ветеранов. По сути, к «старичкам» можно отнести только Валерия Брагина, все победы которого связаны с молодежной сборной, вернувшегося к работе Андрея Мартемьянова и тренера-загадку Сергея Вострикова, который при этом также дебютирует в КХЛ и постарается затащить в плей-офф возродившийся «Адмирал». С одной стороны, его в буквальном смысле бросили на пожар, но с другой — не будет большого давления от руководства клуба и региона.

Владимир Крикунов, Зинэтула Билялетдинов, Олег Знарок, Вячеслав Быков и другие опытные тренеры по разным причинам остаются без работы в России. При желании каждый из них пристроился бы в клубах КХЛ, но точно не на роль консультантов. Идеальная парадигма, в которой тренер готовит себе преемника, передавая знания, а затем переходит на должность советника, в нашем хоккее не работает. Из-за невозможности и (или) нежелания клубов внедрять долгосрочные стратегии, планировать, что через два-три сезона один тренер заменит другого, — слишком опрометчиво. Нет уверенности, что специалист захочет остаться в клубе и что его не переманят в другую команду или сборную. Да и где гарантии, что принимающего решение генменеджера не уволят раньше тренера?

КХЛ год за годом открывает новых амбициозных специалистов, вопрос в том, до какого уровня они смогут дорасти. Радует, что руководители клубов не просто доверяют дебютантам, которые при должном развитии и возможностях могут через три-четыре года выйти на ведущие роли, но и отказываются от скоропалительных отставок. Только так мы сможем подготовить специалистов со свежими взглядами и новыми мыслями, которых так не хватает нашему хоккею.