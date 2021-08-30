Режиссер оскорбил Леру Кудрявцеву. Ее муж-хоккеист решил заступиться и вызвал обидчика на бой

Игорь Макаров обиделся на слова Сарика Андреасяна, назвавшего его супругу Леру Кудрявцеву «тварью».

А ведь все началось с безобидной шутки.

Нападающий Игорь Макаров, поигравший в КХЛ за СКА, ЦСКА, московское «Динамо», «Авангард» и «Салават Юлаев», кажется, закончил с хоккеем. Последний свой матч он провел в феврале 2020 года за «Сибирь». Но сегодня вся хоккейная общественность снова вспомнила о Макарове.

Жена Макарова, известная телеведущая Лера Кудрявцева, пошутила про фильмы режиссера Сарика Андреасяна во время музыкального конкурса «Новая волна»: «Они — как фильмы Андреасяна. Их много, но, как говорится, хорошего мало», — сказала телеведущая.

К этой фразе можно относиться с юмором, но и правды в ней достаточно — большинство фильмов этого режиссера обладают крайне низким рейтингом. Впрочем, есть и вполне достойные работы вроде фильмов «Мамы» и «Гудбай, Америка».

После этого Андреасян прокомментировал отрывок речи Кудрявцевой: «Лерочка, а вам эти тексты пишут или вы просто тварь? Прежде чем раскрывать свой грязный рот, и вы, и весь ваш шоу-бизнес, состоящий из морально устаревших плохих ведущих и певцов, хорошенько проверьте информацию, которую вы произносите. А также тупые шутки, которые вам пишут плохо понимающие в киноиндустрии люди», — написал Андреасян в инстаграме.

«Это просто сценарная шутка, и я, кстати, спрашивала про нее, мол, не обидная ли? Но сценаристы сказали: «Нет». А я, да простит меня Сарик, просто не знакома с его работами. Поэтому ничего личного», — объяснила позднее Кудрявцева.

Макаров же вступился за жену: «У нас появился очередной инстаграмный герой — Сарик его зовут. Так вот, Сарик, послушай меня. Если ты только с женщинами готов конфликтовать в инстаграме или в прессе, то если у тебя духа хватит, то давай увидимся. И я тебе коротко объясню все. Понял меня?»

Вряд ли дело дойдет до конфликта — скорее всего, стоит ожидать извинений от режиссера. Но советовать Андреасяну поговорить по-мужски с Макаровым точно никто не будет: Игорь довольно уверенно выглядел в драках.

В сезоне-2012/13 Макаров, играя за СКА, сцепился с защитником «Барыса» Михаилом Григорьевым. Игорю тогда крепко досталось — после нескольких ударов Григорьев отправил его в нокаут, а Макаров, поднявшись, снова упал на колени.

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Этот инцидент заставил Игоря серьезно заняться боксом.

После этого Макаров не проигрывал драк.