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Игорь Макаров заступился за жену и призвал к ответу режиссера Сарика Андреасяна

13:38
Игорь Макаров и Лера Кудрявцева. Фото Instagram
Игорь Макаров и Лера Кудрявцева. Фото Instagram
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Телеведущая Лера Кудрявцева на фестивале «Новая волна» заявила, что у режиссера Сарика Андреасяна много фильмов, но мало — хороших. Эти слова задели режиссера, он посвятил ей резкий пост на своей странице в Instagram.

«Лерочка, а вам эти тексты пишут или вы просто тварь? Или вас мама плохо воспитала? Или вы в принципе не понимаете, кто я и что вы живете в мире заблуждений? Прежде чем раскрывать свой грязный рот, и вы, и весь ваш шоу-бизнес, состоящий из морально устаревших плохих ведущих и певцов, хорошенько проверьте информацию, которую вы произносите, и тупую шутку, которую вам написали плохо понимающие в киноиндустрии люди. Спасибо! Это не требует ответа от вас. Мне просто стыдно за вас», — высказался Андреасян.

Муж Кудрявцевой хоккеист Игорь Макаров вступился за супругу и вызвал кинодеятеля на встречу.

«Тут появился герой очередной. Так вот, Сарик, послушай. Если ты только с женщинами готов конфликтовать в Instagram или в прессе, то, если у тебя духу хватит, давай увидимся. И я тебе коротко объясню все. Понял меня?» — заявил Макаров в социальных сетях.

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Иван Шитик все материалы автора

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