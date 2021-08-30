Хоккей
Сборная России
Новости
Суперлига (архив) Высшая лига (архив)
Новости   //    Хоккей   //    Россия

Лера Кудрявцева рассказала о возможности поединка между хоккеистом Макаровым и режиссером Андреасяном

15:10
Лера Кудрявцева с мужем хоккеистом Игорем Макаровым. Фото Instagram
Лера Кудрявцева с мужем хоккеистом Игорем Макаровым. Фото Instagram
Теги:

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о возможном боксерском поединке между ее мужем хоккеистом Игорем Макаровым и кинорежиссером Сариком Андреасяном.

«Возможно ли продолжение конфликта между Макаровым и Андреасяном по правилам бокса? Думаю, вряд ли», — сказала Кудрявцева «СЭ».

Ранее Кудрявцева на фестивале «Новая волна» заявила, что у Андреасяна много фильмов, но мало — хороших. Эти слова задели режиссера, он посвятил ей резкий пост на своей странице в Instagram.

Макаров вступился за супругу и вызвал кинодеятеля на встречу.

«Тут появился герой очередной. Так вот, Сарик, послушай. Если ты только с женщинами готов конфликтовать в Instagram или в прессе, то, если у тебя духу хватит, давай увидимся. И я тебе коротко объясню все. Понял меня?» — заявил Макаров в социальных сетях.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владислав Флегонтов все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Дзюба получает в «Зените» 348 миллионов рублей в год, звезды российского пляжного футбола — 1,2 миллиона
«Это самое смешное дерьмо, которое я видел». Что сказали бойцы ММА о поединке Джейка Пола и Тайрона Вудли
Неожиданный чемпион: кто обойдет ЦСКА, «Автомобилист» и «Авангард»? Прогноз «СЭ» на сезон КХЛ
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
4
Офсайд


  • ladafan

    это там где ворон с цепкой??

    30.08.2021

  • Евгеша Батиков за КПРФ

    а по правилам фильма "Бригада"?)))

    30.08.2021