Лера Кудрявцева рассказала о возможности поединка между хоккеистом Макаровым и режиссером Андреасяном

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о возможном боксерском поединке между ее мужем хоккеистом Игорем Макаровым и кинорежиссером Сариком Андреасяном.

«Возможно ли продолжение конфликта между Макаровым и Андреасяном по правилам бокса? Думаю, вряд ли», — сказала Кудрявцева «СЭ».

Ранее Кудрявцева на фестивале «Новая волна» заявила, что у Андреасяна много фильмов, но мало — хороших. Эти слова задели режиссера, он посвятил ей резкий пост на своей странице в Instagram.

Макаров вступился за супругу и вызвал кинодеятеля на встречу.

«Тут появился герой очередной. Так вот, Сарик, послушай. Если ты только с женщинами готов конфликтовать в Instagram или в прессе, то, если у тебя духу хватит, давай увидимся. И я тебе коротко объясню все. Понял меня?» — заявил Макаров в социальных сетях.