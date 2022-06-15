Сильный и самобытный тренер возвращается в КХЛ. Скабелка снова в «Барысе»
Возвращение
В «Барысе» за месяц до выхода команды из отпуска поменялся главный тренер — Юрий Михайлис уступает место Андрею Скабелке. В Казахстане решили что-то поменять, но сюрпризов не желали, так что обратились к проверенному специалисту. Не знаю, как сформулированы претензии к прежнему наставнику, но кажется, что корни надо искать в неудачном выступлении на чемпионате мира. Кроме этого, Михайлиса вряд ли можно за что-то ругать. По работе в клубе он вряд ли заслужил увольнения. Да, стабильных результатов не было, но есть ощущение, что команда при нем показала максимум. Провалом можно назвать отсутствие плей-офф, но ведь в восьмерку попали.
Главная проблема Михайлиса — помощники не уровня КХЛ. Илья Воробьев из «Металлурга» признается, что ищет ассистентов, которые в чем-то сильнеенего, у которых есть идеи и аргументы, чтобы их отстаивать. У Юрия Михайлиса таких людей в штабе не было.Слышал, что и хоккеисты были недовольны тем, как с ними разговаривают во время тренировочного процесса.Но «Барыс» при Михайлисе выглядел местами очень симпатично.Да, может быть, могли и лучше, но и не опозорились.
Нет сомнений, что Андрей Скабелка принесет прежнюю дисциплину, заставит хоккеистов действовать по схемам, но с кем работать белорусскому тренеру? Нужно искать человек 14-16, причем во все линии, включая вратарскую. Вероятно, у менеджеров есть какой-то план. И очень хочется, чтобы Скабелке не навязывали сборную Казахстана. Из-за нее же он ушел, не сумев вывести команду на Олимпиаду. В КХЛ все было неплохо, но дополнительные обязательства стали тяжелым грузом.
Легионеры
«Витязь» заключил контракты еще с двумя легионерами. Команду пополнят защитник Джереми Руа и нападающий Зак Митчелл. С последним мы хорошо знакомы. Как-то, приехав в Нижнекамск, Зак неожиданно забросил 17 шайб, правда, его клуб никак не воспользовался ситуацией. В Нижнекамске с хоккеистом расторгли контракт еще до конца сезона.На правах свободного агента нападающий перешел в Ригу, но в тот год в Латвии был сущий кошмар, и хоккеиста выставили на драфт отказов, хотя шесть шайб и три передачи в 24 матчах не были позором.
Потом в Митчелле что-то разглядел Андрей Разин, но тут случился конфуз. Зак не захотел ехать в Череповец. Главный тренер «Северстали» ошибся в нюансах перехода, а КХЛ признала Митчелла свободным агентом. Хоккеист отправился в Минск, неплохо влился в команду, но провалил плей-офф, не набрав очков в пяти матчах. Зак работал в «Нефтехимике» с Вячеславом Бугаевым, так что стороны рискуют по минимуму. Тренер получает понятного форварда, а Митчеллосознает, к кому едет.
Приглашение Джереми Руа — риск. Не будем вспоминать о его раннем этапе карьеры. Выступление за юниорскую сборную Канады, высокий драфт в НХЛ — давно в прошлом. Важно, что последний сезон он провел в Словакии, да и выше АХЛ у себя дома никогда не поднимался. Впрочем, сейчас не то время, когда мы слишком разборчивы в легионерах, да и генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий наверняка увидел что-то в хоккеисте. Команда из Балашихи теперь обязана сосредоточиться на поиске пары крайних форвардов. В остальных линиях все очень неплохо.
Шанс
«Амур» дает просмотровый контракт Никите Попугаеву. С таким именем и фамилией два хоккеиста. Один — в системе ЦСКА, постоянно в «Звезде», и вряд ли у него получится пробиться на более высокий уровень. Наш сегодняшний герой, безусловно, интереснее. Габаритный форвард, не без задатков, но с весьма удивительным поведением. Нельзя сказать, что ему не давали возможностей на высоком уровне. Да сколько угодно.Никита был в основном составе ЦСКА, у хоккеиста было все, чтобы показать себя в «Амуре» четыре года назад. Он ездил в Америку, и «Дэвилз» тоже постарались, чтобы Никита проявил себя, но тот никак не мог. Попугаев после возвращения из-за океана поиграл в московском «Динамо» и «Нефтехимике».
В Нижнекамске он наконец понял, что профессиональный спорт не для него. Обрушившись с невероятной и где-то даже оскорбительной критикой на тренера Олега Леонтьева, Никита прилюдно сжег форму и стал пранк-блогером. Правда, помню только один его ролик, как он подкладывал змею таксисту, после этого все стало ясно, от странички пришлось отписаться. Но не пошло и в новой профессии, в том числе из-за известных событий, после которых некоторые социальные сети в стране оказались заблокированными.
Непонятно, чем думают в «Амуре», давая шанс Никите. На что рассчитывают? То, что он потом откровенно выскажется о Вадиме Епанчинцеве? Конечно, Попугаеву всего 23 года, у него есть время вернуться на прежний уровень, но совершенно неясно на какой. У нападающего в КХЛ всего две заброшенные шайбы в 73 матчах, а также неоднозначная репутация. Очень странный шаг со стороны хабаровчан.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|30.04
|15:00
|
Металлург – ЦСКА
|1 : 4