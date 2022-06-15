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Сегодня, 10:00

Сильный и самобытный тренер возвращается в КХЛ. Скабелка снова в «Барысе»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Читать «СЭ» в
Андрей Скабелка.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Обзор дня Алексея Шевченко.

Возвращение

В «Барысе» за месяц до выхода команды из отпуска поменялся главный тренер — Юрий Михайлис уступает место Андрею Скабелке. В Казахстане решили что-то поменять, но сюрпризов не желали, так что обратились к проверенному специалисту. Не знаю, как сформулированы претензии к прежнему наставнику, но кажется, что корни надо искать в неудачном выступлении на чемпионате мира. Кроме этого, Михайлиса вряд ли можно за что-то ругать. По работе в клубе он вряд ли заслужил увольнения. Да, стабильных результатов не было, но есть ощущение, что команда при нем показала максимум. Провалом можно назвать отсутствие плей-офф, но ведь в восьмерку попали.

Главная проблема Михайлиса — помощники не уровня КХЛ. Илья Воробьев из «Металлурга» признается, что ищет ассистентов, которые в чем-то сильнеенего, у которых есть идеи и аргументы, чтобы их отстаивать. У Юрия Михайлиса таких людей в штабе не было.Слышал, что и хоккеисты были недовольны тем, как с ними разговаривают во время тренировочного процесса.Но «Барыс» при Михайлисе выглядел местами очень симпатично.Да, может быть, могли и лучше, но и не опозорились.

Нет сомнений, что Андрей Скабелка принесет прежнюю дисциплину, заставит хоккеистов действовать по схемам, но с кем работать белорусскому тренеру? Нужно искать человек 14-16, причем во все линии, включая вратарскую. Вероятно, у менеджеров есть какой-то план. И очень хочется, чтобы Скабелке не навязывали сборную Казахстана. Из-за нее же он ушел, не сумев вывести команду на Олимпиаду. В КХЛ все было неплохо, но дополнительные обязательства стали тяжелым грузом.

Легионеры

«Витязь» заключил контракты еще с двумя легионерами. Команду пополнят защитник Джереми Руа и нападающий Зак Митчелл. С последним мы хорошо знакомы. Как-то, приехав в Нижнекамск, Зак неожиданно забросил 17 шайб, правда, его клуб никак не воспользовался ситуацией. В Нижнекамске с хоккеистом расторгли контракт еще до конца сезона.На правах свободного агента нападающий перешел в Ригу, но в тот год в Латвии был сущий кошмар, и хоккеиста выставили на драфт отказов, хотя шесть шайб и три передачи в 24 матчах не были позором.

Потом в Митчелле что-то разглядел Андрей Разин, но тут случился конфуз. Зак не захотел ехать в Череповец. Главный тренер «Северстали» ошибся в нюансах перехода, а КХЛ признала Митчелла свободным агентом. Хоккеист отправился в Минск, неплохо влился в команду, но провалил плей-офф, не набрав очков в пяти матчах. Зак работал в «Нефтехимике» с Вячеславом Бугаевым, так что стороны рискуют по минимуму. Тренер получает понятного форварда, а Митчеллосознает, к кому едет.

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Приглашение Джереми Руа — риск. Не будем вспоминать о его раннем этапе карьеры. Выступление за юниорскую сборную Канады, высокий драфт в НХЛ — давно в прошлом. Важно, что последний сезон он провел в Словакии, да и выше АХЛ у себя дома никогда не поднимался. Впрочем, сейчас не то время, когда мы слишком разборчивы в легионерах, да и генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий наверняка увидел что-то в хоккеисте. Команда из Балашихи теперь обязана сосредоточиться на поиске пары крайних форвардов. В остальных линиях все очень неплохо.

Шанс

«Амур» дает просмотровый контракт Никите Попугаеву. С таким именем и фамилией два хоккеиста. Один — в системе ЦСКА, постоянно в «Звезде», и вряд ли у него получится пробиться на более высокий уровень. Наш сегодняшний герой, безусловно, интереснее. Габаритный форвард, не без задатков, но с весьма удивительным поведением. Нельзя сказать, что ему не давали возможностей на высоком уровне. Да сколько угодно.Никита был в основном составе ЦСКА, у хоккеиста было все, чтобы показать себя в «Амуре» четыре года назад. Он ездил в Америку, и «Дэвилз» тоже постарались, чтобы Никита проявил себя, но тот никак не мог. Попугаев после возвращения из-за океана поиграл в московском «Динамо» и «Нефтехимике».

В Нижнекамске он наконец понял, что профессиональный спорт не для него. Обрушившись с невероятной и где-то даже оскорбительной критикой на тренера Олега Леонтьева, Никита прилюдно сжег форму и стал пранк-блогером. Правда, помню только один его ролик, как он подкладывал змею таксисту, после этого все стало ясно, от странички пришлось отписаться. Но не пошло и в новой профессии, в том числе из-за известных событий, после которых некоторые социальные сети в стране оказались заблокированными.

Непонятно, чем думают в «Амуре», давая шанс Никите. На что рассчитывают? То, что он потом откровенно выскажется о Вадиме Епанчинцеве? Конечно, Попугаеву всего 23 года, у него есть время вернуться на прежний уровень, но совершенно неясно на какой. У нападающего в КХЛ всего две заброшенные шайбы в 73 матчах, а также неоднозначная репутация. Очень странный шаг со стороны хабаровчан.

Никита Попугаев
Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК Барыс
ХК Витязь
Андрей Скабелка
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Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Финал Счет в серии
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Металлург - ЦСКА
3 - 4
1. Металлург - ЦСКА
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2. Металлург - ЦСКА
6 - 4
3. ЦСКА - Металлург
0 - 4
4. ЦСКА - Металлург
0 - 1
5. Металлург - ЦСКА
2 - 3
6. ЦСКА - Металлург
2 - 1
7. Металлург - ЦСКА
1 - 4
3 - 4
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4 - 6
3. Трактор - Металлург
1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 6
5. Металлург - Трактор
2 - 1
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СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 4
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
3 - 1
7. СКА - ЦСКА
0 - 3
3 - 4
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
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30.04 15:00
Металлург – ЦСКА
 1 : 4
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