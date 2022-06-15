Сильный и самобытный тренер возвращается в КХЛ. Скабелка снова в «Барысе»

Обзор дня Алексея Шевченко.

Возвращение

В «Барысе» за месяц до выхода команды из отпуска поменялся главный тренер — Юрий Михайлис уступает место Андрею Скабелке. В Казахстане решили что-то поменять, но сюрпризов не желали, так что обратились к проверенному специалисту. Не знаю, как сформулированы претензии к прежнему наставнику, но кажется, что корни надо искать в неудачном выступлении на чемпионате мира. Кроме этого, Михайлиса вряд ли можно за что-то ругать. По работе в клубе он вряд ли заслужил увольнения. Да, стабильных результатов не было, но есть ощущение, что команда при нем показала максимум. Провалом можно назвать отсутствие плей-офф, но ведь в восьмерку попали.

Главная проблема Михайлиса — помощники не уровня КХЛ. Илья Воробьев из «Металлурга» признается, что ищет ассистентов, которые в чем-то сильнеенего, у которых есть идеи и аргументы, чтобы их отстаивать. У Юрия Михайлиса таких людей в штабе не было.Слышал, что и хоккеисты были недовольны тем, как с ними разговаривают во время тренировочного процесса.Но «Барыс» при Михайлисе выглядел местами очень симпатично.Да, может быть, могли и лучше, но и не опозорились.

Нет сомнений, что Андрей Скабелка принесет прежнюю дисциплину, заставит хоккеистов действовать по схемам, но с кем работать белорусскому тренеру? Нужно искать человек 14-16, причем во все линии, включая вратарскую. Вероятно, у менеджеров есть какой-то план. И очень хочется, чтобы Скабелке не навязывали сборную Казахстана. Из-за нее же он ушел, не сумев вывести команду на Олимпиаду. В КХЛ все было неплохо, но дополнительные обязательства стали тяжелым грузом.

Легионеры

«Витязь» заключил контракты еще с двумя легионерами. Команду пополнят защитник Джереми Руа и нападающий Зак Митчелл. С последним мы хорошо знакомы. Как-то, приехав в Нижнекамск, Зак неожиданно забросил 17 шайб, правда, его клуб никак не воспользовался ситуацией. В Нижнекамске с хоккеистом расторгли контракт еще до конца сезона.На правах свободного агента нападающий перешел в Ригу, но в тот год в Латвии был сущий кошмар, и хоккеиста выставили на драфт отказов, хотя шесть шайб и три передачи в 24 матчах не были позором.

Потом в Митчелле что-то разглядел Андрей Разин, но тут случился конфуз. Зак не захотел ехать в Череповец. Главный тренер «Северстали» ошибся в нюансах перехода, а КХЛ признала Митчелла свободным агентом. Хоккеист отправился в Минск, неплохо влился в команду, но провалил плей-офф, не набрав очков в пяти матчах. Зак работал в «Нефтехимике» с Вячеславом Бугаевым, так что стороны рискуют по минимуму. Тренер получает понятного форварда, а Митчеллосознает, к кому едет.

Приглашение Джереми Руа — риск. Не будем вспоминать о его раннем этапе карьеры. Выступление за юниорскую сборную Канады, высокий драфт в НХЛ — давно в прошлом. Важно, что последний сезон он провел в Словакии, да и выше АХЛ у себя дома никогда не поднимался. Впрочем, сейчас не то время, когда мы слишком разборчивы в легионерах, да и генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий наверняка увидел что-то в хоккеисте. Команда из Балашихи теперь обязана сосредоточиться на поиске пары крайних форвардов. В остальных линиях все очень неплохо.

Шанс

«Амур» дает просмотровый контракт Никите Попугаеву. С таким именем и фамилией два хоккеиста. Один — в системе ЦСКА, постоянно в «Звезде», и вряд ли у него получится пробиться на более высокий уровень. Наш сегодняшний герой, безусловно, интереснее. Габаритный форвард, не без задатков, но с весьма удивительным поведением. Нельзя сказать, что ему не давали возможностей на высоком уровне. Да сколько угодно.Никита был в основном составе ЦСКА, у хоккеиста было все, чтобы показать себя в «Амуре» четыре года назад. Он ездил в Америку, и «Дэвилз» тоже постарались, чтобы Никита проявил себя, но тот никак не мог. Попугаев после возвращения из-за океана поиграл в московском «Динамо» и «Нефтехимике».

В Нижнекамске он наконец понял, что профессиональный спорт не для него. Обрушившись с невероятной и где-то даже оскорбительной критикой на тренера Олега Леонтьева, Никита прилюдно сжег форму и стал пранк-блогером. Правда, помню только один его ролик, как он подкладывал змею таксисту, после этого все стало ясно, от странички пришлось отписаться. Но не пошло и в новой профессии, в том числе из-за известных событий, после которых некоторые социальные сети в стране оказались заблокированными.

Непонятно, чем думают в «Амуре», давая шанс Никите. На что рассчитывают? То, что он потом откровенно выскажется о Вадиме Епанчинцеве? Конечно, Попугаеву всего 23 года, у него есть время вернуться на прежний уровень, но совершенно неясно на какой. У нападающего в КХЛ всего две заброшенные шайбы в 73 матчах, а также неоднозначная репутация. Очень странный шаг со стороны хабаровчан.