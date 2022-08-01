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Сегодня, 13:45

СКА делает ставку на Кубок Гагарина. Развитие молодежи подождет

Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Хоккеисты СКА.
Фото ХК СКА
Александр Никишин и Роман Ротенберг.
Фото ХК СКА
Двусторонний матч СКА.
Фото ХК СКА
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Продолжаем разбирать супертрансфер армейцев Петербурга и «Спартака». Здесь и сейчас защитник Александр Никишин нужнее армейцам, чем пятерка молодых игроков, обменянных красно-белым.

Равноценная сделка

Когда все клубы, кроме неприкаянного «Куньлуня», давно вышли из отпусков и готовятся к сезону, СКА и «Спартак» провернули самый громкий обмен лета. О том, что прогрессирующий защитник красно-белых Александр Никишин приглянулся лидеру петербуржцев Роману Ротенбергу, стало понятно по летнему турниру «3x3». Никишин играл за сборную Санкт-Петербурга — уже тогда читался намек на переход серебряного призера Олимпиады в клуб из Северной столицы. Стороны долго искали устраивающую компенсацию и договорились о том, что за Александра «Спартак» получит пятерку молодых парней, права на четверых игроков с контрактами в Северной Америке и денежную компенсацию.

Александр Никишин. Такого в КХЛ не было никогда. СКА и «Спартак» провели небывалый обмен одного на девятерых

Сделка только на первый взгляд кажется ограблением. Полезный эффект соизмерим для каждой стороны. Армейцы приобрели топ-защитника лиги, который считался самым ценным активом «Спартака». Никишин усилит оборону питерцев, а ослабшие в моменте красно-белые сработали на перспективу, получив игроков, способных раскрыться в ближайшем сезоне.

Обмен со «Спартаком» показателен для системы СКА. Армейцы последние годы охотились за юными талантами по всей России, чтобы парни развивались в Санкт-Петербурге. Дело не в том, что Роман Ротенберг разочаровался конкретно в Свечкове или Чибрикове. Расставание с недозревшими для КХЛ игроками наводит на банальный, но важный вывод: ради Кубка Гагарина СКА жертвует будущим, которое не так давно связывали с обмененной в «Спартак» пятеркой. Только для этого необходимо время и желание — смело доверять молодежи место в основе в ущерб результату.

Что объединяет Свечкова, Чибрикова, Седова и Кровякова? Игроки начали хоккейный путь вне системы армейцев. Их переход в СКА — часть гигантской закупки разных лет молодыми талантами. Пару лет назад тезис «СКА всех купил» звучал едва ли не после каждого трансфера с участием армейцев. В сделке со «Спартаком» он получил обратную силу. Петербуржцы отдали красно-белым полцарства ради одного — пусть талантливого и способного помочь здесь и сейчас защитника. Сработал вечный закон справедливого рынка: хочешь достойный актив — готовь кошелек. Старые связи СКА и «Спартака» остались в прошлом. Произошел чистый обмен между двумя командами.

Александр Никишин и Роман Ротенберг. Фото ХК СКА
Александр Никишин и Роман Ротенберг.
ХК СКА

Зарплата Никишина меньше, чем всего у одного участника сделки

Даже после обмена со «Спартаком» в вертикали СКА предостаточно молодых, которым пора заходить в большой хоккей. Шанса в основе ждут Мичков, Бучельников, Коромыслов, Кирсанов, Смирнов, Грязнов и Солянников. Места для каждого, конечно же, звездная команда, активно поработавшая летом на рынке, не найдет. Расставание с Чибриковым, Свечковым, Седовым, Кровяковым и Кукштелем — благо и для клуба, и для самих хоккеистов. Конкуренция среди молодых ненамного, но ослабла. А тренерский штаб сконцентрируется на главной задаче — вернуть на Неву Кубок Гагарина.

Александр Никишин. «Спартак» не выиграл ничего, СКА получил лучшего защитника КХЛ. Детали сумасшедшего трансфера

Никто из обменянных в «Спартак» игроков не помог бы СКА в осуществлении этой цели. Каждый хоккеист по-своему талантлив, но состав не резиновый. На матч не заявишь пять или шесть звеньев. Кровяков — самый ценный игрок прошлого Кубка Харламова. Чибриков — капитан серебряной юниорской сборной-2019, а Свечков — ее первый центр, выбранный «Нэшвиллом» на драфте-2021 под 19-м номером. Но СКА нацелен на чемпионство — и ждать, пока молодые таланты возьмут новую высоту и вытеснят из состава опытных игроков, в клубе не захотели.

Развитие молодежи во благо российского хоккея — красивый тезис. Под ним подавались грандиозные сделки армейцев. Видимо, сейчас Ротенберг понял, что выстроенная им система развития юниоров не работает так быстро, как хотелось бы, и не поставляет кадры в основу. Не удивлюсь, если до старта или в течение сезона СКА провернет еще пару сделок, пожертвовав щеглами, которые не оправдали ожидания. Тем более зарплата одного Никишина меньше, чем у Павла Кукштеля. Получается, армейцы не только получили крутого защитника, но и разгрузили платежку.

Двусторонний матч СКА. Фото ХК СКА
Двусторонний матч СКА.
ХК СКА

Сделка со «Спартаком» не выбивается из общей концепции СКА. Армейцы нацелены на Кубок Гагарина. Подписания Дамира Жафярова, Михаила Пашнина, Николая Прохоркина, Романа Рукавишникова, как и возвращение из Северной Америки Дмитрия Яшкина, недвусмысленно намекают, что питерцы устали вылетать от ЦСКА в финале конференции и жаждут шага вперед. Вспомните, сколько хоккеистов до 20 лет сыграли в финальной серии ЦСКА и «Магнитки»? Данила Юров провел 13 смен, Владимир Грудинин — пять. В ключевые моменты тренеры доверяют проверенным бойцам, в чем нет ничего зазорного.

Хоккеисты &laquo;Нефтехимика&raquo;. Продали лидера в СКА, а лучшие легионеры уехали в НХЛ. Что будет с клубом, который творит сенсации?

В «Спартаке» обменянная банда экс-армейцев получит больше шансов зайти в основу. Поэтому говорить, что москвичей нагло ограбили, неправильно. Борис Миронов получил пять талантливых игроков разного уровня готовности к уровню КХЛ. По мне, ближе к основе Седов и Кукштель, но и остальных не спешил бы командировать в воскресенский «Химик». «Спартак» ослаб в моменте. Но для клуба, который бьется за второй раунд плей-офф, это не так фатально. «Спартаку» достались активы для будущей работы. Теперь все в руках тренеров и руководства красно-белых: надо постараться, чтобы новички как можно быстрее дали результат в КХЛ. А Ротенберг деликатно переложил эту ношу на штаб Миронова.

Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК Спартак (Москва)
Роман Ротенберг
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«Спартак» не выиграл ничего, СКА получил лучшего защитника КХЛ. Детали сумасшедшего трансфера
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Западная конференция И В П О
1 Витязь 0 0 0 0
2 Динамо Мн 0 0 0 0
3 Динамо М 0 0 0 0
4 Куньлунь 0 0 0 0
5 Локомотив 0 0 0 0
6 Северсталь 0 0 0 0
7 СКА 0 0 0 0
8 Сочи 0 0 0 0
9 Спартак 0 0 0 0
10 Торпедо 0 0 0 0
11 ЦСКА 0 0 0 0
Восточная конференция И В П О
1 Авангард 0 0 0 0
2 Автомобилист 0 0 0 0
3 Адмирал 0 0 0 0
4 Ак Барс 0 0 0 0
5 Амур 0 0 0 0
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8 Нефтехимик 0 0 0 0
9 Сал. Юлаев 0 0 0 0
10 Сибирь 0 0 0 0
11 Трактор 0 0 0 0
Финал Счет в серии
Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
3 - 4
1. Металлург - ЦСКА
1 - 3
2. Металлург - ЦСКА
6 - 4
3. ЦСКА - Металлург
0 - 4
4. ЦСКА - Металлург
0 - 1
5. Металлург - ЦСКА
2 - 3
6. ЦСКА - Металлург
2 - 1
7. Металлург - ЦСКА
1 - 4
3 - 4
Финалы конференций
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
4 - 1
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
4 - 6
3. Трактор - Металлург
1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 6
5. Металлург - Трактор
2 - 1
4 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 4
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
3 - 1
7. СКА - ЦСКА
0 - 3
3 - 4
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
Результаты / календарь
1.09
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ЦСКА – Металлург
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