СКА делает ставку на Кубок Гагарина. Развитие молодежи подождет

Продолжаем разбирать супертрансфер армейцев Петербурга и «Спартака». Здесь и сейчас защитник Александр Никишин нужнее армейцам, чем пятерка молодых игроков, обменянных красно-белым.

Равноценная сделка

Когда все клубы, кроме неприкаянного «Куньлуня», давно вышли из отпусков и готовятся к сезону, СКА и «Спартак» провернули самый громкий обмен лета. О том, что прогрессирующий защитник красно-белых Александр Никишин приглянулся лидеру петербуржцев Роману Ротенбергу, стало понятно по летнему турниру «3x3». Никишин играл за сборную Санкт-Петербурга — уже тогда читался намек на переход серебряного призера Олимпиады в клуб из Северной столицы. Стороны долго искали устраивающую компенсацию и договорились о том, что за Александра «Спартак» получит пятерку молодых парней, права на четверых игроков с контрактами в Северной Америке и денежную компенсацию.

Сделка только на первый взгляд кажется ограблением. Полезный эффект соизмерим для каждой стороны. Армейцы приобрели топ-защитника лиги, который считался самым ценным активом «Спартака». Никишин усилит оборону питерцев, а ослабшие в моменте красно-белые сработали на перспективу, получив игроков, способных раскрыться в ближайшем сезоне.

Обмен со «Спартаком» показателен для системы СКА. Армейцы последние годы охотились за юными талантами по всей России, чтобы парни развивались в Санкт-Петербурге. Дело не в том, что Роман Ротенберг разочаровался конкретно в Свечкове или Чибрикове. Расставание с недозревшими для КХЛ игроками наводит на банальный, но важный вывод: ради Кубка Гагарина СКА жертвует будущим, которое не так давно связывали с обмененной в «Спартак» пятеркой. Только для этого необходимо время и желание — смело доверять молодежи место в основе в ущерб результату.

Что объединяет Свечкова, Чибрикова, Седова и Кровякова? Игроки начали хоккейный путь вне системы армейцев. Их переход в СКА — часть гигантской закупки разных лет молодыми талантами. Пару лет назад тезис «СКА всех купил» звучал едва ли не после каждого трансфера с участием армейцев. В сделке со «Спартаком» он получил обратную силу. Петербуржцы отдали красно-белым полцарства ради одного — пусть талантливого и способного помочь здесь и сейчас защитника. Сработал вечный закон справедливого рынка: хочешь достойный актив — готовь кошелек. Старые связи СКА и «Спартака» остались в прошлом. Произошел чистый обмен между двумя командами.

Александр Никишин и Роман Ротенберг. ХК СКА

Зарплата Никишина меньше, чем всего у одного участника сделки

Даже после обмена со «Спартаком» в вертикали СКА предостаточно молодых, которым пора заходить в большой хоккей. Шанса в основе ждут Мичков, Бучельников, Коромыслов, Кирсанов, Смирнов, Грязнов и Солянников. Места для каждого, конечно же, звездная команда, активно поработавшая летом на рынке, не найдет. Расставание с Чибриковым, Свечковым, Седовым, Кровяковым и Кукштелем — благо и для клуба, и для самих хоккеистов. Конкуренция среди молодых ненамного, но ослабла. А тренерский штаб сконцентрируется на главной задаче — вернуть на Неву Кубок Гагарина.

Никто из обменянных в «Спартак» игроков не помог бы СКА в осуществлении этой цели. Каждый хоккеист по-своему талантлив, но состав не резиновый. На матч не заявишь пять или шесть звеньев. Кровяков — самый ценный игрок прошлого Кубка Харламова. Чибриков — капитан серебряной юниорской сборной-2019, а Свечков — ее первый центр, выбранный «Нэшвиллом» на драфте-2021 под 19-м номером. Но СКА нацелен на чемпионство — и ждать, пока молодые таланты возьмут новую высоту и вытеснят из состава опытных игроков, в клубе не захотели.

Развитие молодежи во благо российского хоккея — красивый тезис. Под ним подавались грандиозные сделки армейцев. Видимо, сейчас Ротенберг понял, что выстроенная им система развития юниоров не работает так быстро, как хотелось бы, и не поставляет кадры в основу. Не удивлюсь, если до старта или в течение сезона СКА провернет еще пару сделок, пожертвовав щеглами, которые не оправдали ожидания. Тем более зарплата одного Никишина меньше, чем у Павла Кукштеля. Получается, армейцы не только получили крутого защитника, но и разгрузили платежку.

Двусторонний матч СКА. ХК СКА

Сделка со «Спартаком» не выбивается из общей концепции СКА. Армейцы нацелены на Кубок Гагарина. Подписания Дамира Жафярова, Михаила Пашнина, Николая Прохоркина, Романа Рукавишникова, как и возвращение из Северной Америки Дмитрия Яшкина, недвусмысленно намекают, что питерцы устали вылетать от ЦСКА в финале конференции и жаждут шага вперед. Вспомните, сколько хоккеистов до 20 лет сыграли в финальной серии ЦСКА и «Магнитки»? Данила Юров провел 13 смен, Владимир Грудинин — пять. В ключевые моменты тренеры доверяют проверенным бойцам, в чем нет ничего зазорного.