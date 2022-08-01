СКА делает ставку на Кубок Гагарина. Развитие молодежи подождет
Равноценная сделка
Когда все клубы, кроме неприкаянного «Куньлуня», давно вышли из отпусков и готовятся к сезону, СКА и «Спартак» провернули самый громкий обмен лета. О том, что прогрессирующий защитник красно-белых Александр Никишин приглянулся лидеру петербуржцев Роману Ротенбергу, стало понятно по летнему турниру «3x3». Никишин играл за сборную Санкт-Петербурга — уже тогда читался намек на переход серебряного призера Олимпиады в клуб из Северной столицы. Стороны долго искали устраивающую компенсацию и договорились о том, что за Александра «Спартак» получит пятерку молодых парней, права на четверых игроков с контрактами в Северной Америке и денежную компенсацию.
Сделка только на первый взгляд кажется ограблением. Полезный эффект соизмерим для каждой стороны. Армейцы приобрели топ-защитника лиги, который считался самым ценным активом «Спартака». Никишин усилит оборону питерцев, а ослабшие в моменте красно-белые сработали на перспективу, получив игроков, способных раскрыться в ближайшем сезоне.
Обмен со «Спартаком» показателен для системы СКА. Армейцы последние годы охотились за юными талантами по всей России, чтобы парни развивались в Санкт-Петербурге. Дело не в том, что Роман Ротенберг разочаровался конкретно в Свечкове или Чибрикове. Расставание с недозревшими для КХЛ игроками наводит на банальный, но важный вывод: ради Кубка Гагарина СКА жертвует будущим, которое не так давно связывали с обмененной в «Спартак» пятеркой. Только для этого необходимо время и желание — смело доверять молодежи место в основе в ущерб результату.
Что объединяет Свечкова, Чибрикова, Седова и Кровякова? Игроки начали хоккейный путь вне системы армейцев. Их переход в СКА — часть гигантской закупки разных лет молодыми талантами. Пару лет назад тезис «СКА всех купил» звучал едва ли не после каждого трансфера с участием армейцев. В сделке со «Спартаком» он получил обратную силу. Петербуржцы отдали красно-белым полцарства ради одного — пусть талантливого и способного помочь здесь и сейчас защитника. Сработал вечный закон справедливого рынка: хочешь достойный актив — готовь кошелек. Старые связи СКА и «Спартака» остались в прошлом. Произошел чистый обмен между двумя командами.
Зарплата Никишина меньше, чем всего у одного участника сделки
Даже после обмена со «Спартаком» в вертикали СКА предостаточно молодых, которым пора заходить в большой хоккей. Шанса в основе ждут Мичков, Бучельников, Коромыслов, Кирсанов, Смирнов, Грязнов и Солянников. Места для каждого, конечно же, звездная команда, активно поработавшая летом на рынке, не найдет. Расставание с Чибриковым, Свечковым, Седовым, Кровяковым и Кукштелем — благо и для клуба, и для самих хоккеистов. Конкуренция среди молодых ненамного, но ослабла. А тренерский штаб сконцентрируется на главной задаче — вернуть на Неву Кубок Гагарина.
Никто из обменянных в «Спартак» игроков не помог бы СКА в осуществлении этой цели. Каждый хоккеист по-своему талантлив, но состав не резиновый. На матч не заявишь пять или шесть звеньев. Кровяков — самый ценный игрок прошлого Кубка Харламова. Чибриков — капитан серебряной юниорской сборной-2019, а Свечков — ее первый центр, выбранный «Нэшвиллом» на драфте-2021 под 19-м номером. Но СКА нацелен на чемпионство — и ждать, пока молодые таланты возьмут новую высоту и вытеснят из состава опытных игроков, в клубе не захотели.
Развитие молодежи во благо российского хоккея — красивый тезис. Под ним подавались грандиозные сделки армейцев. Видимо, сейчас Ротенберг понял, что выстроенная им система развития юниоров не работает так быстро, как хотелось бы, и не поставляет кадры в основу. Не удивлюсь, если до старта или в течение сезона СКА провернет еще пару сделок, пожертвовав щеглами, которые не оправдали ожидания. Тем более зарплата одного Никишина меньше, чем у Павла Кукштеля. Получается, армейцы не только получили крутого защитника, но и разгрузили платежку.
Сделка со «Спартаком» не выбивается из общей концепции СКА. Армейцы нацелены на Кубок Гагарина. Подписания Дамира Жафярова, Михаила Пашнина, Николая Прохоркина, Романа Рукавишникова, как и возвращение из Северной Америки Дмитрия Яшкина, недвусмысленно намекают, что питерцы устали вылетать от ЦСКА в финале конференции и жаждут шага вперед. Вспомните, сколько хоккеистов до 20 лет сыграли в финальной серии ЦСКА и «Магнитки»? Данила Юров провел 13 смен, Владимир Грудинин — пять. В ключевые моменты тренеры доверяют проверенным бойцам, в чем нет ничего зазорного.
В «Спартаке» обменянная банда экс-армейцев получит больше шансов зайти в основу. Поэтому говорить, что москвичей нагло ограбили, неправильно. Борис Миронов получил пять талантливых игроков разного уровня готовности к уровню КХЛ. По мне, ближе к основе Седов и Кукштель, но и остальных не спешил бы командировать в воскресенский «Химик». «Спартак» ослаб в моменте. Но для клуба, который бьется за второй раунд плей-офф, это не так фатально. «Спартаку» достались активы для будущей работы. Теперь все в руках тренеров и руководства красно-белых: надо постараться, чтобы новички как можно быстрее дали результат в КХЛ. А Ротенберг деликатно переложил эту ношу на штаб Миронова.
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|4
|Куньлунь
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|5
|Локомотив
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|Северсталь
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|7
|СКА
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|8
|Сочи
|0
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|9
|Спартак
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|10
|Торпедо
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|ЦСКА
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|Восточная конференция
|И
|В
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|Авангард
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|Автомобилист
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|3
|Адмирал
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|Ак Барс
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|Металлург
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|Нефтехимик
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|Сал. Юлаев
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|Сибирь
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|Трактор
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|Финал
|Счет в серии
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Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
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Металлург - Трактор
|4 - 1
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СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
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СКА - Спартак
|4 - 1
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Металлург - Авангард
|4 - 3
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ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
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Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
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Динамо М - Северсталь
|4 - 3
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Ак Барс - Авангард
|2 - 4
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
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Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
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Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
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Металлург - Барыс
|4 - 1
|1.09
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