Продали лидера в СКА, а лучшие легионеры уехали в НХЛ. Что будет с клубом, который творит сенсации?
В прошлом сезоне выступление «Нефтехимика» стало одной из главных сенсаций сезона в КХЛ. Нижнекамцы показали яркий атакующий хоккей и уверенно вышли в плей-офф, оставив позади «Барыс» и «Автомобилист». В межсезонье «Нефтехимик» покинули три ключевых игрока — защитники Лукаш Клок и Рональд Кнот подписали контракты с «Аризоной», а нападающий Марат Хайруллин перешел в СКА. Удастся ли нижнекамцам компенсировать потери? И что будет с клубом после смены председателя совета директоров?
Контракт с букмекером и увеличение бюджета
В конце июня в «Нефтехимике» сменился председатель совета директоров — место Тимура Шигабутдинова занял Сергей Быков. Всем, кто хоть немного следит за баскетболом, должно быть знакомо это имя: Быков становился чемпионом Европы в 2007 году в составе сборной России, много лет отыграл за московское «Динамо», выступал за ЦСКА и УНИКС. После завершения был помощником главного тренера в сборной, а в январе 2019 года Быков стал амбассадором СИБУРа (спонсор «Нефтехимика». — Прим. «СЭ») по развитию баскетбола в регионах присутствия компании.
— Сергей Владимирович приехал в Нижнекамск накануне совета директоров. Мы плотно работали еще с марта, когда он стал нашим куратором в СИБУРе. Думаю, что кардинально ничего измениться с его приходом не должно. Все вещи он понимает с полуслова. Оперативно и адекватно относится к нашим просьбам, чувствуем поддержку с его стороны. Утверждение годовых бюджетов, ежеквартальное планирование, заключение и расторжение контрактов с игроками и тренерами входит в компетенцию совета директоров. Также он определяет стратегическое развитие клуба, — рассказал в разговоре с корреспондентом «СЭ» директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов.
Финансирование клуба должно немного увеличиться, но только за счет того, что клубу удалось заработать дополнительные средства. В СКА за 90 миллионов рублей проданы права на капитана команды Марата Хайруллина, ярко проявившего себя в прошлом сезоне. Также в клубе сэкономили средства, досрочно расторгнув контракты с несколькими легионерами.
— Сожалеем, что не получилось сохранить Марата. Мы сделали квалификацию, СКА предложил условия существенно выше. В итоге мы договорились о компенсации, и у нас есть опция рассчитывать на молодых игроков СКА после завершения части предсезонной подготовки. Аренда? Это будет обсуждаться, — заявил Ларионов.
Также «Нефтехимик» заключил контракт с букмекерской компанией — это распространенная практика для клубов КХЛ с нового сезона. Соглашение рассчитано на три года. Прописаны дополнительные бонусы за трансляции на федеральном телевидении и несколько совместных проектов.
Дополнительные финансы точно понадобятся — с увеличением количества матчей в регулярном чемпионате до 68 расходы вырастут. «Будет удорожание всех расходов, в том числе по перелетам. По факту количество игр вырастет на 38 процентов по сравнению с прошлым сезоном. То есть даже если бы цены остались такими же, то расходы бы выросли», — рассказывает Ларионов.
Сохранили костяк и ищут защитников
В середине мая «СЭ» сообщал о том, что ФХР предложила реорганизовать структуру КХЛ, поделив лигу вместо привычных Запада и Востока на две конференции по уровню команд. В первой бы играли все топ-клубы, во второй — команды, которые располагают скромным бюджетом.
— В первые же дни у меня был разговор с руководством ФХР. Меня заверили, что это была просто одна из рабочих версий. ФХР не настаивала на ней. Когда проводилось собрание клубов 19 мая, этот вопрос был поднят, и для всех выступающих это было неожиданно. И почти все высказались скорее негативно. Когда идет условное деление на слабых и сильных, богатых и бедных, это вносит негативную волну в отношения между клубами. Это все понимают, и я надеюсь, что этого не произойдет, — рассказывает Ларионов.
По подбору игроков «Нефтехимик» за межсезонье однозначно стал слабее — замену трем лидерам пока найти не удалось.
— Постарались компенсировать потерю Хайруллина приглашением опытных игроков, а также ярко проявивших себя в прошлом сезоне в ВХЛ Белозерова и Назарова. По защитникам потерю Клока и Кнота пока не компенсировали. Ищем одного-двух защитников такого уровня. Вратарь? Пока такой задачи не стоит. Мы возлагаем надежды на Александра Судницина и Алексея Мурыгина. Оба вратаря мастеровитые, с опытом игры на высоком уровне, — считает Ларионов.
Немного удивляет выбор в пользу Мурыгина в качестве напарника Судницина во вратарской бригаде. Если к последнему претензий по игре в регулярке в прошлом сезоне быть не может, то Мурыгин за год сыграл лишь семь матчей. Способны ли два возрастных вратаря выдержать ритм 68-матчевой регулярки?
На место Хайруллина в первой тройке с Порядиным и Митякиным пока наигрывается Вячеслав Лещенко, который мощно стартовал в «Нефтехимике» после перехода перед дедлайном. В 10 матчах игрок, от которого отказались в «Тракторе», забросил девять шайб. Должны усилить атаку канадец Камара и 36-летний Денис Паршин. Приглашение последнего, правда, вызывает вопросы — в прошлом сезоне на игрока не было спроса, и он отправился в словацкий чемпионат.
Впрочем, главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев уверен в опытном нападающем: «Мы знали, что Денис хочет вернуться и доказать, что он на ходу. При выборе Дениса меня убедила его игра в Словакии, я видел его нарезки. Он был ярок и виден в игре. Если бы не знал его возраст, то и не подумал бы, что ему 36. Много примеров, когда возрастные игроки демонстрируют хороший хоккей — вспомните того же Попова из ЦСКА. Возраста не надо бояться — надо смотреть на игру. Я верю, что еще года два Паршин сможет сыграть на высоком уровне. На тренировках видно, что и с катанием у него хорошо, и с «физикой».
Пожалуй, на работу Леонтьева в следующем сезоне главная надежда. «Работа тренерского штаба и Олега Юрьевича помогает выходить игрокам на новый уровень. Лучший сезон выдал не только Хайруллин, но и Клок с Кнотом, которые попали в сборную Чехии на Олимпиаду, а теперь и в НХЛ. Ребята, которые были на вторых ролях, получат больше возможностей для развития», — считает Ларионов.
Звезд в команде действительно нет. Пожалуй, единственный игрок, от которого бы не отказался ни один клуб КХЛ, — Порядин. При этом хватает талантливых хоккеистов, которые уже должны выходить на новый уровень. От защитников Сидорова, Петрищева, нападающих Шафигуллина, Бикмуллина, Чивилева этого вполне можно ждать. Иначе команде придется тяжело.
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Трактор - Нефтехимик
4 - 0
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ЦСКА - Локомотив
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