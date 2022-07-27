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Сегодня, 17:15

Продали лидера в СКА, а лучшие легионеры уехали в НХЛ. Что будет с клубом, который творит сенсации?

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Читать «СЭ» в
Хоккеисты «Нефтехимика».
Фото ХК «Нефтехимик»
Лукаш Клок.
Фото ХК «Нефтехимик»
Главный тренер Олег Леонтьев.
Фото ХК «Нефтехимик»
Тренировка «Нефтехимика».
Фото ХК «Нефтехимик»
Командное фото после сезона 2021/22.
Фото ХК «Нефтехимик»
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Поговорили с директором «Нефтехимика» о предстоящем сезоне.

В прошлом сезоне выступление «Нефтехимика» стало одной из главных сенсаций сезона в КХЛ. Нижнекамцы показали яркий атакующий хоккей и уверенно вышли в плей-офф, оставив позади «Барыс» и «Автомобилист». В межсезонье «Нефтехимик» покинули три ключевых игрока — защитники Лукаш Клок и Рональд Кнот подписали контракты с «Аризоной», а нападающий Марат Хайруллин перешел в СКА. Удастся ли нижнекамцам компенсировать потери? И что будет с клубом после смены председателя совета директоров?

Контракт с букмекером и увеличение бюджета

В конце июня в «Нефтехимике» сменился председатель совета директоров — место Тимура Шигабутдинова занял Сергей Быков. Всем, кто хоть немного следит за баскетболом, должно быть знакомо это имя: Быков становился чемпионом Европы в 2007 году в составе сборной России, много лет отыграл за московское «Динамо», выступал за ЦСКА и УНИКС. После завершения был помощником главного тренера в сборной, а в январе 2019 года Быков стал амбассадором СИБУРа (спонсор «Нефтехимика». — Прим. «СЭ») по развитию баскетбола в регионах присутствия компании.

— Сергей Владимирович приехал в Нижнекамск накануне совета директоров. Мы плотно работали еще с марта, когда он стал нашим куратором в СИБУРе. Думаю, что кардинально ничего измениться с его приходом не должно. Все вещи он понимает с полуслова. Оперативно и адекватно относится к нашим просьбам, чувствуем поддержку с его стороны. Утверждение годовых бюджетов, ежеквартальное планирование, заключение и расторжение контрактов с игроками и тренерами входит в компетенцию совета директоров. Также он определяет стратегическое развитие клуба, — рассказал в разговоре с корреспондентом «СЭ» директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов.

Командное фото после сезона 2021/22. Фото ХК "Нефтехимик"
Командное фото после сезона 2021/22.
ХК «Нефтехимик»

Финансирование клуба должно немного увеличиться, но только за счет того, что клубу удалось заработать дополнительные средства. В СКА за 90 миллионов рублей проданы права на капитана команды Марата Хайруллина, ярко проявившего себя в прошлом сезоне. Также в клубе сэкономили средства, досрочно расторгнув контракты с несколькими легионерами.

— Сожалеем, что не получилось сохранить Марата. Мы сделали квалификацию, СКА предложил условия существенно выше. В итоге мы договорились о компенсации, и у нас есть опция рассчитывать на молодых игроков СКА после завершения части предсезонной подготовки. Аренда? Это будет обсуждаться, — заявил Ларионов.

Олег Леонтьев. «КХЛ нужен перекрестный плей-офф с первого раунда». Тренер «Нефтехимика» — за реформу Кубка Гагарина

Также «Нефтехимик» заключил контракт с букмекерской компанией — это распространенная практика для клубов КХЛ с нового сезона. Соглашение рассчитано на три года. Прописаны дополнительные бонусы за трансляции на федеральном телевидении и несколько совместных проектов.

Дополнительные финансы точно понадобятся — с увеличением количества матчей в регулярном чемпионате до 68 расходы вырастут. «Будет удорожание всех расходов, в том числе по перелетам. По факту количество игр вырастет на 38 процентов по сравнению с прошлым сезоном. То есть даже если бы цены остались такими же, то расходы бы выросли», — рассказывает Ларионов.

Главный тренер Олег Леонтьев. Фото ХК «Нефтехимик»
Главный тренер Олег Леонтьев.
ХК «Нефтехимик»

Сохранили костяк и ищут защитников

В середине мая «СЭ» сообщал о том, что ФХР предложила реорганизовать структуру КХЛ, поделив лигу вместо привычных Запада и Востока на две конференции по уровню команд. В первой бы играли все топ-клубы, во второй — команды, которые располагают скромным бюджетом.

— В первые же дни у меня был разговор с руководством ФХР. Меня заверили, что это была просто одна из рабочих версий. ФХР не настаивала на ней. Когда проводилось собрание клубов 19 мая, этот вопрос был поднят, и для всех выступающих это было неожиданно. И почти все высказались скорее негативно. Когда идет условное деление на слабых и сильных, богатых и бедных, это вносит негативную волну в отношения между клубами. Это все понимают, и я надеюсь, что этого не произойдет, — рассказывает Ларионов.

Лукаш Клок. Чешского защитника затравили на родине, и он отказался от КХЛ

По подбору игроков «Нефтехимик» за межсезонье однозначно стал слабее — замену трем лидерам пока найти не удалось.

— Постарались компенсировать потерю Хайруллина приглашением опытных игроков, а также ярко проявивших себя в прошлом сезоне в ВХЛ Белозерова и Назарова. По защитникам потерю Клока и Кнота пока не компенсировали. Ищем одного-двух защитников такого уровня. Вратарь? Пока такой задачи не стоит. Мы возлагаем надежды на Александра Судницина и Алексея Мурыгина. Оба вратаря мастеровитые, с опытом игры на высоком уровне, — считает Ларионов.

Лукаш Клок. Фото ХК «Нефтехимик»
Лукаш Клок.
ХК «Нефтехимик»

Немного удивляет выбор в пользу Мурыгина в качестве напарника Судницина во вратарской бригаде. Если к последнему претензий по игре в регулярке в прошлом сезоне быть не может, то Мурыгин за год сыграл лишь семь матчей. Способны ли два возрастных вратаря выдержать ритм 68-матчевой регулярки?

На место Хайруллина в первой тройке с Порядиным и Митякиным пока наигрывается Вячеслав Лещенко, который мощно стартовал в «Нефтехимике» после перехода перед дедлайном. В 10 матчах игрок, от которого отказались в «Тракторе», забросил девять шайб. Должны усилить атаку канадец Камара и 36-летний Денис Паршин. Приглашение последнего, правда, вызывает вопросы — в прошлом сезоне на игрока не было спроса, и он отправился в словацкий чемпионат.

Впрочем, главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев уверен в опытном нападающем: «Мы знали, что Денис хочет вернуться и доказать, что он на ходу. При выборе Дениса меня убедила его игра в Словакии, я видел его нарезки. Он был ярок и виден в игре. Если бы не знал его возраст, то и не подумал бы, что ему 36. Много примеров, когда возрастные игроки демонстрируют хороший хоккей — вспомните того же Попова из ЦСКА. Возраста не надо бояться — надо смотреть на игру. Я верю, что еще года два Паршин сможет сыграть на высоком уровне. На тренировках видно, что и с катанием у него хорошо, и с «физикой».

Тренировка «Нефтехимика». Фото ХК «Нефтехимик»
Тренировка «Нефтехимика».
ХК «Нефтехимик»

Пожалуй, на работу Леонтьева в следующем сезоне главная надежда. «Работа тренерского штаба и Олега Юрьевича помогает выходить игрокам на новый уровень. Лучший сезон выдал не только Хайруллин, но и Клок с Кнотом, которые попали в сборную Чехии на Олимпиаду, а теперь и в НХЛ. Ребята, которые были на вторых ролях, получат больше возможностей для развития», — считает Ларионов.

Звезд в команде действительно нет. Пожалуй, единственный игрок, от которого бы не отказался ни один клуб КХЛ, — Порядин. При этом хватает талантливых хоккеистов, которые уже должны выходить на новый уровень. От защитников Сидорова, Петрищева, нападающих Шафигуллина, Бикмуллина, Чивилева этого вполне можно ждать. Иначе команде придется тяжело.

Хоккей
КХЛ
НХЛ
ХК Нефтехимик
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Металлург - ЦСКА
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5. Металлург - ЦСКА
2 - 3
6. ЦСКА - Металлург
2 - 1
7. Металлург - ЦСКА
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СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 4
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2 - 1
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4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
3 - 1
7. СКА - ЦСКА
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1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
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5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
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5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
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4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
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1 - 2
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3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
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5. Ак Барс - Авангард
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2 - 0
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
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3 - 1
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2 - 3
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3 - 4
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Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
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5 - 2
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Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
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Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
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2 - 3
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
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Металлург - Барыс
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