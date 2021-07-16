Лучший снайпер плей-офф КХЛ Шалунов продолжит карьеру за океаном. Может остаться и в России, но не в ЦСКА

Обзор дня Алексея Шевченко.

Контракт

Первое решение уже при новом тренере ЦСКА Сергее Федорове — контракт с ветераном Александром Поповым. Нападающий, которому в конце лета исполнится 41 год, должен был войти в тренерский штаб Игоря Никитина. Непонятно, в какой роли, но функции хоккеиста могли поменяться. Сейчас ему еще год придется выступать за команду, причем в тяжелый момент, когда новый тренер будет менять стиль. Но нужен ли ЦСКА ветеран? С сезона-2016/17 Александр выступает за ЦСКА одинаково. Тогда, набрав 36 очков в сезоне, он достиг своего пика. В кубковый сезон Попов уже был совершенно не таким в регулярном чемпионате, правда, серьезно добавил в плей-офф, и по итогам двух этапов у него 31 набранный балл.

Но когда говоришь о таких ветеранах, то тут уже чистые цифры не так и важны. Люди, которым больше 35 лет, должны приносить пользу команде не столько на льду, сколько вне его. Но ведь не сказать, что Александр является человеком, способным менять настроение в коллективе. Мы вообще мало знаем о Попове. Он выбрал определенную модель поведения, которая была бы понятной в советские годы, когда шарахаешься от медиа и изображаешь из себя загадочного человека. Сейчас на таких хоккеистов смотрят с недоверием и испугом. Что у него в голове — непонятно никому, а спортивные результаты не играют роли. Для молодых он какой-то старый мужик, у которого своя жизнь. Иностранцам Попов вообще неизвестен. Местные ребята в возрасте отмечают, что «Александр еще в порядке», но играет-то он редко. Иногда Попов на площадке может что-то сотворить, как, например, Данис Зарипов. Но роль форварда «Ак Барса» известна, а зачем держать такого, как Попов, абсолютно непонятно.

Состав

«Динамо» — первый и пока единственный клуб, где есть понимание, что нужно болельщику. Бело-голубые опубликовали состав по пятеркам на первые тренировки. Понятно, что все может поменяться, но хотя бы это дает понимание, какие позиции нужно укреплять, а также все увидели ход мыслей Алексея Кудашова. Иван Бочаров и Оскар Линдберг получили дополнительное время для отдыха, так как выступали на чемпионате мира. В команде пока Даниил Тарасов, но «Ак Барс» готов отдать за него двух игроков (кроме Воронкова, Галимова и Юдина). Пока ведутся переговоры о компенсации. Есть надежда, что новый генеральный менеджер Алексей Сопин вмешается в ситуацию и наладит отношения между главным тренером и форвардом. Даниил — слишком ценный актив, чтобы его терять.

Нет Эрика О'Делла, но его пока официально и не объявляли. Нужно очень тщательно провести медобследование, чтобы заключить с ним договор. Пока же видно, что у команды есть проблемы с крайними. Большая надежда на Артема Федорова, но сможет ли он потянуть в клубе, где к поражениям относятся очень серьезно, — большой вопрос.

Нужен и еще один центр. Но торопиться не стоит, посмотрим, как проявят себя Антон Назаревич, Владислав Михайлов, Олег Зайцев, Владислав Ефремов, да еще и в Высшей лиге полно ребят, которым можно дать шанс. Из знаменитой тройки Александр Кисаков — Максим Махрин — Николай Луховский, которая рвала всех в МХЛ, в команду никого не взяли, а из самого перспективного звена системы Богдан Тринеев — Дмитрий Злодеев — Иван Дидковский приглашен лишь Богдан. Этот предварительный состав говорит о том, что у Кудашова будет очень много работы. Но не забывайте, что у тренера есть определенный стиль, причем достаточно эффективный. И если хоккеисты его примут, то и с этим составом многого можно добиться.

Вариант

До сих пор неизвестно, где продолжит карьеру нападающий Максим Шалунов. Теперь стало известно, что «Чикаго» уже не против, чтобы хоккеист искал себе другие варианты в НХЛ, они не будут настаивать на мощной компенсации, чтобы дать форварду сыграть за океаном. Но у них нет места для российского игрока, точнее он может приехать в лагерь, побороться за место в составе, но нужно будет выглядеть на голову сильней конкурентов. Хорошо, что «Чикаго» не ведет себя как иные клубы, которые и сами не дают играть, и с правами не хотят расставаться. Если перед хоккеистом откроется рынок, то какие-то возможности появятся.

«Детройт», «Аризона», «Баффало» — может быть, какая-то из команд будет ограничена в деньгах и им понадобится крепкий центр на первый контракт. В России Шалунов ближе всего к «Локомотиву». У тех есть и деньги, чтобы удовлетворить потребности игрока, и место в составе. Правда, ярославцы не будут ждать долго, так что хоккеисту надо определяться с будущим в самое ближайшее время.

Стоит ли вообще Максиму ехать за океан? Тут даже рассуждать нечего. Кто-то не верит в хоккеиста, кто-то верит, но главное, что сам нападающий хочет. Шалунову уже достаточно лет, надо скорее пробовать, иначе через сезон будет еще тяжелее найти варианты. Да и разрешение «Чикаго» на поиск нового клуба — сигнал, что пора. Они считают, что Шалунов не усилит команду. Известно, что какие-то новости о будущем Максима появятся только после драфта расширения. Но не так уж и много дней осталось