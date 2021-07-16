Публикуем все зарплаты хоккеистов казанского клуба.

Межсезонье для «Ак Барса» получилось событийным. В клубе сменился генеральный менеджер — место Рафика Якупова занял Марат Валиуллин. Селекцию последних лет нельзя назвать провальной, однако у президента клуба хватало причин, чтобы поблагодарить Якупова за проделанную работу и указать на дверь.

Приглашенные им легионеры подвели в плей-офф, и клуб благополучно расстался со всеми иностранцами, кроме Тревора Мерфи, у которого действующий до следующей весны контракт. «Ак Барс» не договорился о новых соглашениях с ключевыми российскими игроками: Яруллиным, Галиевым, Педаном, Тихоновым и Фисенко. А на внутреннем рынке дефицит хоккеистов, способных заменить их без потери в качестве. Сейчас казанцы использовали только 727 миллионов из 900 возможных, сохранив люфт для финансовых маневров. Не исключаю, что до старта регулярки «Ак Барс» удивит новыми трансферами, однако основная селекционная работа уже завершена.

Зарплаты игроков «Ак Барса» в сезоне-2021/22. Фото «СЭ»

Переплата легионерам

Казанцы почти полностью обновили легионерскую бригаду. Останется в клубе только защитник Мерфи, получающий 25 миллионов. Больше нет в команде королей регулярки Найджела Доуса (он, правда, за счет казахстанского паспорта не попадал под лимит) и Стефана Да Косты, а также Патриса Кормье. Им на смену «Ак Барс» пригласил новичков КХЛ.

Джордан Уил всю карьеру провел в Северной Америке. Его единственное значимое достижение к 29 годам — Кубок Колдера и MVP плей-офф АХЛ. Правда, это было шесть лет назад. После того сезона он балансировал между клубами НХЛ и фармами, но ни в «Лос-Анджелесе», ни в «Филадельфии», ни в «Аризоне», ни в «Монреале» зажечь так и не получилось.

Другой новичок — Пер Линдхольм — тоже безуспешно пытался закрепиться в НХЛ, его хватило на три сезона в Северной Америке. Швед ездил на Олимпиаду в Корею, на Евротуры и чемпионат мира-2021, но ничего слаще шоколадных медалек за пределами местного первенства не выигрывал.

Линдхольм и Уил — качественные форварды для нашей лиги, но нет гарантий, что замена оправдает себя и Дмитрий Квартальнов в самый ответственный момент снова не усадит иностранцев на лавку. Мало того, что казанцы подписали котов в мешке, так и еще потратили на них 13,3 процента платежной ведомости. Джордан получит 65 миллионов, Пер — 55. Многовато при потолке зарплат для хоккеистов, которые приезжают в КХЛ совсем не в статусе больших звезд.

Потратились и на зарплату Стивена Кэмпфера. Экс-защитник «Бостона» подписал однолетний контракт на 45 миллионов. Американец, которому в сентябре исполнится 33 года, — самый высокооплачиваемый игрок обороны «Ак Барса». Чем он заслужил эту сумму? Разве только тем, что в 2011 году находился в системе выигравшего Кубок Стэнли «Бостона», но не выходил на лед в плей-офф.

Казанцы интересовались Крисом Уайдманом из «Торпедо» и Бреннаном Менеллом из минского «Динамо», но не договорились. Оба этих атакующих защитника зарекомендовали себя в КХЛ, и подписание любого из них точно усилило бы оборону топ-клуба. О Кэмпфере пока что так сказать нельзя.

Пошла движуха pic.twitter.com/nNneAqNWTx — ХК Ак Барс (@hcakbars) July 14, 2021

Выбор российских вратарей

Принципиально казанцы подошли к выбору вратаря. Расставшись с Адамом Рейдеборном, клуб искал российского голкипера, чтобы освободить легионерские позиции для полевых игроков. От опции с шестью иностранцами, один из которых оставался бы вне заявки, отказались, посчитав это нецелесообразным.

«Ак Барс» договорился с Игорем Бобковым, который расторг контракт с «Авангардом». Омичи сделали ставку на блистательно отыгравшего в плей-офф Шимона Грубеца, задвинув россиянина. Трудно показать свой максимум, когда клуб в тебя не верит. Союз Бобкова и казанцев выгоден для обеих сторон. «Ак Барс» получил сильного вратаря с российским паспортом в самом расцвете сил. Для Игоря контракт с командой из Татарстана — возможность вернуться на топ-уровень.

Бобков получит в Казани 40 миллионов — на 15 больше, чем Тимур Билялов. Такая разница в зарплате никого смущать не должна. Билялов зарабатывает 25 миллионов по старому соглашению, и «барсы» в скором времени планируют переподписать голкипера на улучшенных условиях.

Вратарская бригада обходится казанцам в 65 миллионов — зарплата 19-летнего Артура Ахтямова под потолком не учитывается. Руководство клуба могло сэкономить на голкиперах еще больше, если бы сохранило Амира Мифтахова. Серебряному и бронзовому призеру МЧМ редко доверяли место в основе, и вратарь махнул рукой на родную команду и решил попробовать свои силы в фарм-клубе задрафтовавшей его «Тампы».

Разумный подход к молодым и сага с Зариповым

За межсезонье «Ак Барс» не стал сильнее. Вопросы вызывают и подбор забивных нападающих, и глубина обороны. Зато добавляет оптимизма работа с молодежью. Обновили условия одному из лучших игроков плей-офф-2021 Дмитрию Воронкову. Форвард точно останется в Казани до весны 2023 года, но теперь будет получать больше — 45 миллионов за два сезона (25 за этот и 20 за следующий). Дмитрий заслужил повышение, тем более что его контракт еще год не попадает под платежку.

Продлили соглашение с Артемом Галимовым, он остается в команде аж до конца сезона-2023/24. Год назад форварда признали лучшим новичком КХЛ, но последний чемпионат для 95-го номера сложился не так гладко. Артема беспокоили травмы, из-за которых нападающий пропустил часть регулярки. У Галимова часто менялись партнеры, что стало другой причиной нестабильной игры. Новый длинный контракт — небольшой аванс от «Ак Барса». Если Артем продолжит феерить как в дебютном сезоне, через год его могут поощрить, как и Воронкова.

«Ак Барс» вышел победителем из саги с новым контрактом Даниса Зарипова. Окончательное решение долго откладывалось, но в итоге стороны договорились на взаимовыгодных условиях. Живая легенда Татарстана подвинулась до 20 миллионов ради похода за шестым Кубком Гагарина. Поможет в этом Дмитрий Кагарлицкий, призванный компенсировать уход Станислава Галиева. Выписанные ему 55 миллионов — оправданная сумма. В отличие от новичков-легионеров, Кагарлицкий зарекомендовал себя в КХЛ и не опускается ниже определенного уровня. Будет любопытно понаблюдать, как Дмитрий сработается с Квартальновым, который не привык баловать звездных форвардов большим игровым временем и стабильным местом в первой спецбригаде большинства, как это было в московском «Динамо».

Свободные деньги

Пока что «Ак Барс» остается командой-загадкой. Казанцы грамотно работают с молодежью, подписывая хоккеистов на перспективу двух-трех сезонов. Это касается не только Воронкова и Галимова, но и Кирилла Панюкова, борьбу за которого выиграли у «Магнитки». «Барыс» повторил оффершит «Металлурга», а затем обменял форварда на денежную компенсацию в «Ак Барс». То же самое касается контракта с Николаем Коваленко. Скепсис вызывают крупные суммы на легионеров без кахаэловского бэкграунда. Остается надеяться, что Уил и Ко быстро освоятся в новой лиге и сыграют не хуже изгнанных иностранцев, ведь большой вариативностью в атаке Дмитрий Квартальнов похвастаться не может.

На оставшиеся 170 с лишним миллионов казанцам неплохо было бы найти защитника и нападающего для первых двух звеньев. Задача, с учетом свободных средств и вакантной легионерской позиции, вполне реальная. Странно входить в сезон, резервируя пятую часть платежки. Целесообразнее оставить на дедлайн около 30-40 миллионов, ведь после подписания хоккеиста в ноябре-декабре его зарплата снизится пропорционально уже сыгранной части сезона.

Но к «Ак Барсу» есть другой вопрос. У клуба остались свободные деньги под потолком — неужели на них нельзя было сохранить кого-то из покинувших команду российских игроков? Тот же Яруллин год назад хотел пятилетний контракт, но менеджеры казанцев не рискнули подписывать защитника на длительный срок. Альберт принял предложение «Трактора» на более выгодных условиях — трехлетний контракт с зарплатой в 65 миллионов в год — и усилил прямого конкурента. Но даже несмотря на неоднозначную селекцию, «Ак Барс» остается в пуле фаворитов «Востока» и нацелен на четвертый Кубок Гагарина.

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