Разбираем путь Игоря Никитина — от помощника Дмитрия Квартальнова в «Сибири» до одного из сильнейших тренеров лиги.

Ученик Квартальнова

Игорь Никитин — однозначно один из самых загадочных тренеров в истории КХЛ. Он помогал Дмитрию Квартальнову лепить из ЦСКА топ-клуб, выигрывал с армейцами Кубок Гагарина уже во второй сезон работы главным, помогал Зинэтуле Билялетдинову и Олегу Знарку в сборной и за 13 лет стал по-настоящему элитным тренером по меркам нашего хоккея. Мы точно знаем, что Никитин — один из сильнейших отечественных специалистов. Однако большинство вряд ли знает о нем что-то большее.

Он редко дает большие интервью. А если и делает это, то вытянуть из него что-то большее, чем дежурные обтекаемые фразы, очень и очень непросто. Типичный интроверт, если хотите. Его закрытость в общении с прессой вкупе с визуальной неприветливостью порождают вокруг него какую-то таинственную ауру. Вот и вчерашнее увольнение Никитина из ЦСКА получилось таким же мистическим. «СЭ» вспоминает, как бывший тренер красно-синих превратился из правой руки Квартальнова в одного из лучших отечественных тренеров.

Благодарим Игоря Валерьевича за годы проведенные в ЦСКА, проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере. pic.twitter.com/sHM7G1ysjk — ХК ЦСКА Москва (@hccska) July 14, 2021

В карьере Никитина Квартальнов сыграл, пожалуй, главную роль. Именно при нем он оказался в «Сибири» — команде, которая тогда одной из первых в российском хоккее культивировала такие понятия, как «система» и «рельсовый хоккей». Причем помогать ему Игорь Валерьевич согласился, будучи тренером сборной и уже имея опыт работы главным в «Авангарде». В Новосибирске некогда нерушимый армейский тандем не просто смог всего за один сезон раскрыть нераскрытое, но и построил одну из самых очаровательных команд в лиге, которая в 2014-м вынесла в первом раунде сам «Ак Барс».

И роль Никитина, отвечавшего за работу с защитниками, в той команде была действительно велика. Достаточно посмотреть на сухие цифры: в том сезоне оборона «Сибири» по итогам регулярки стала восьмой в лиге с рабоче-крестьянским подбором исполнителей, и в плей-офф по-настоящему взломать ее смог только трехглавый магнитогорский монстр — супертройка Мозякин — Коварж — Зарипов. Поэтому неудивительно, что Никитин был первым в шорт-листе генерального менеджера новосибирцев Кирилла Фастовского на роль сменщика Квартальнова, укатившего делать вновь великим ЦСКА на деньги «Роснефти». Но кто теперь скажет, что он тогда ошибся, решив остаться адъютантом Дмитрия Вячеславовича и уехать вслед за ним в клуб из четырех букв?

Игорь Никитин и Дмитрий Квартальнов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Неочевидный кандидат

Вряд ли Никитина можно назвать идеологом системы Квартальнова, которая так и не принесла тому Кубок Гагарина с ЦСКА, — «Сибирь» Дмитрия Вячеславовича играла в строгий тотальный хоккей с запредельным объемом катания уже за сезон до того, как эти тренеры начали работать в Новосибирске. Скорее, сподвижником, разделяющим базовые ценности бывшего «главнокомандующего» — в армейском клубе это слово куда уместней. С ним оборона москвичей превратилась в швейцарский механизм, отшлифованный до автоматизма, а защитники неизменно прогрессировали. Зайцев, Киселевич, Блажиевский, Науменков, Ожиганов — все они прошли через его достаточно шаблонную модель и жесткую манеру общения и стали однозначно лучше.

Я не раз слышал, что в бытность ассистентом Никитин выполнял в штабе роль плохого полицейского. Нет, не то чтобы Квартальнов с его не всегда уравновешенным поведением был хорошим. Но из двух зол именно первого оценивали как вселенское. Игроки действительно недолюбливали его за сугубо тоталитарный тон. Однако, получив место главного, он стал более гибким. А главное — вынес уроки из ошибок предшественника. После трех провалов подряд красно-синим, имевшим лучший состав в лиге и тогда еще неограниченные ресурсы, не следовало сжигать все дотла или кардинально перелопачивать систему. Армейцам было достаточно небольшой реконструкции или хотя бы отладки, которую в итоге доверили Никитину. И изначально с трудом верилось, что систему сможет видоизменить человек, разрабатывавший ее бок о бок с Квартальновым в течение нескольких лет.

Поэтому, когда нынешний наставник «Ак Барса» четыре года назад был приговорен во втором раунде плей-офф «Локомотивом», абсолютно все ждали в ЦСКА тренера со стороны. А после того как адекватной замены на рынке не нашлось, и вовсе рассматривали вариант с назначением президента клуба Игоря Есмантовича, до сих пор играющего в любительский хоккей с самим Михаилом Мишустиным. Благо, что в тот момент наблюдательный совет поддался здравому смыслу и доверил пост Никитину, окончательно созревшему для самостоятельной работы.

Игорь Никитин и хоккеисты ЦСКА. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Спонтанное решение

Получив в руки Капризова, Григоренко, Шалунова, Окулова и прочих технарей, он не стал всецело перекраивать игру в атаке в сторону голого антикреатива, но сделал то, чего почему-то не сделал Квартальнов, — перестал поддушивать их и заставлять ездить по рельсам. Хотя, глядя на то, как Игорь Валерьевич в начале своего самостоятельного пути отправлял в фарм-клуб Константина Окулова и менял Андрея Кузьменко на Сергея Калинина, в это было трудно поверить. Если раньше игровики ЦСКА чувствовали себя душно в атаке, то при Никитине у них появилось куда больше свободы. Кратко его модель можно описать простой схемой: «Своя зона — строго, насколько возможно, средняя — быстрое прохождение, чужая — здоровый креатив». И до финальной серии с «Авангардом» в этом плей-офф она работала просто безотказно.

Да, хоккей ЦСКА при нем и близко не стал похож на развеселые советские «кружева» со стеночками и забеганиями, которые так хотят видеть ветераны. Зато он был крайне эффективным. Да, временами от него клонило в сон даже самых шумных детей. Но что вам нужно: победы или пара восторженных охов за матч? Кубок Гагарина в первом сезоне, победа в регулярке и потенциально еще одно чемпионство во втором, драматичный финал в третьем — кому вообще придет в голову убирать тренера, который приносит трофеи? Как оказалось, наблюдательному совету и, судя по всему, лично Борису Михайлову.

Ясно одно: Никитин уходит из ЦСКА в статусе сильнейшего российского тренера и человека, который довел систему Квартальнова до ума. Вот только мест в клубах с подходящими для него амбициями нет. Во всяком случае, пока что. Кто знает, может быть, неожиданное решение руководства москвичей спровоцирует изменения в штабе другого клуба-аббревиатуры, а заодно и сборной страны.