Интервью с одним из главных энтузиастов развития хоккея в Дубае — Владимиром Бурдуном.

Россиянин Владимир Бурдун — один из немногих людей, которые пытаются развивать хоккей в ОАЭ и верят, что в Дубае может появиться команда КХЛ. В 2018 году он возглавил местную хоккейную лигу и сейчас продолжает популяризировать в Эмиратах далеко не самый традиционный для страны вид спорта, попутно возглавляя сильнейшую команду турнира Dubai Mighty Camels. Во время проведения KHL World Games в Дубае в большом интервью «СЭ» он рассказал о своих впечатлениях от матча «Авангард» — «Ак Барс», потенциальном появлении команды КХЛ на берегу Персидского залива и реалиях местного чемпионата.

К матчу КХЛ в Дубае не имею никакого отношения

— До переезда в ОАЭ в России вы были хорошо известны в мире единоборств и долгое время организовывали бои. Как вы начали заниматься хоккеем?

— Я живу в Эмиратах с 1996 года. Мы еще в 2003 году организовали академию единоборств и очень долго проводили турниры по тайскому боксу, по боям без правил. Очень много этим занимался — я сам мастер спорта по двум видам. Но наше агентство проводит все. Мы еще и футболом занимаемся. Просто на хоккее гораздо больше сконцентрированы — это как-то ближе для нас. У нас есть и хоккейная академия, и собственное хоккейное агентство. При этом до сих пор помогаем боевым единоборствам, проводим турниры.

— Какая была реакция у людей, когда вы заявили, что будете развивать хоккей в Дубае?

— На самом деле, хоккеем здесь начали заниматься давно. Я не первый, кто начал развивать хоккей в Дубае. Просто я его вывел немного на другой уровень. Считал, что с моими знаниями и опытом это можно делать на другом уровне.

Даже вчера во время матча ко мне подходили люди и говорили огромное спасибо, потому что некоторые считают, что я внес огромный вклад в организацию матча КХЛ. Хотя, повторюсь, я к ней не имел никакого отношения.

— Вы на каком-нибудь этапе предлагали Крылову свою помощь?

— На каком-то этапе — да. На самом деле, идея матча была моей — я принес ее в КХЛ в прошлом году и сказал, что есть хорошая дата, есть «Кока-Кола Арена». С удовольствием принес все свои знания. Но потом получилось, что это домашний матч «Авангарда», и клуб решил провести его сам. Особой необходимости в моих знаниях на сегодняшний день нет.

— Какие впечатления остались после него?

— Он был проведен хорошо, в стиле КХЛ. Ничего экстраординарного. Мое мнение — матч прошел хорошо.

— Согласны, что с позиции зрелищности получилась не самая лучшая реклама КХЛ?

— Не хочу никого критиковать. Ребята все сделали за месяц-полтора. Наверное, это основная проблема. Все-таки Ближний Восток требует какого-то более тщательного подхода ко всей этой ситуации. Это чисто мое мнение. Но основная масса этого даже не поняла — она была недовольна тем, что разливное пиво закончилось уже до конца первого периода.

Честно говоря, игра получилась немножко скучноватой. Голов маловато — практически два периода отыграли на ноль. Можно было бы устроить побольше шоу: где-то подраться, пару раз помахать руками. В принципе, публика реагировала на эти вещи. Тем более что большинство зрителей были иностранцами, а не россиянами. А так, в остальном все было на уровне. Все, кто был, довольны — никаких нареканий нет. Есть претензии к качеству игры, но к КХЛ это не имеет никакого отношения.

— Есть ли в Дубае альтернативы «Кока-Кола Арене», которая не проектировалась как место, где можно будет залить лед?

— Площадок такого же размера нет. Когда мы говорили о «Кока-Кола Арене», то хотели там сломать пол и поставить нормальные охладители. Но организаторы пошли немного по другому пути. Не надо забывать, что наука идет вперед, и может быть, их решение было правильным.

Ломать пол и ставить нормальную холодильную систему было бы куда дороже. Нужно учитывать, что арена довольно крупная и внутри нее практически невозможно было охладить температуру. Я так полагаю, что в день матча она была на уровне +18 градусов. Наверное, для качественного льда, который к тому же был заморожен всего за несколько дней, этого все-таки недостаточно. Но, повторюсь, это не имеет никакого отношения ни к «Авангарду», ни к КХЛ, ни к чему прочему.

— Можно ли рассчитывать на постоянную аудиторию в городе, где 90 процентов жителей — экспаты?

— Что такое формирование аудитории? Это время, которого практически не было до этого матча. Наверное, это делается в более длительные сроки и с другим подходом. Восток — это не Россия. Думаю, что заниматься всем этим должны люди, которые его хорошо знают. Это мое сугубо личное мнение. Все учатся. Думаю, что когда решатся провести еще один матч в Дубае, все будет по-другому и будут исправлены все недочеты. Мы все люди, и мы все учимся.

Чемпион ОАЭ тренируется в торговом центре

— Какая сейчас ситуация с катками в ОАЭ? Вашей команде приходится играть внутри торгового центра.

— Каток в «Дубай Молл» непригоден для тренировок. Во-первых, на тебя каждый раз смотрят 15 тысяч зрителей. Во-вторых, там очень жарко и очень мягкий лед. Мы катаемся там практически ежедневно, но там нет ни нормальных раздевалок, ни другой инфраструктуры. Там очень жарко. В Абу-Даби и Аль-Айне есть полуторатысячники. В Абу-Даби в этом году немного обновили каток: сделали новую систему кондиционирования, утеплили крышу от солнца — сейчас там очень хороший лед. В Аль-Айне точно такая же арена. Но до них довольно далеко ехать. Поэтому для КХЛ эти катки не подходят.

— Есть ли предпосылки к тому, что будет построен чисто хоккейный стадион, который будет соответствовать требованиям лиги?

— Я об этом не знаю. Вроде кто-то что-то строит, но пока я ничего конкретного не увидел. Совсем недавно в Дубае открыли новый каток недалеко от аэропорта. Но опять же там очень мало посадочных мест.

— Юрий Ломакин рассказывал, что в EHL приходится практически за все платить самому. Есть ли вообще команды, в которых платят зарплату?

— Братья Ломакины все-таки преувеличивают ситуацию. Есть местные команды, в которых играют местные ребята, и там кому-то платят зарплаты. Не всем, но все-таки платят. До тех пор, пока лига остается на таком полулюбительском уровне, от этого никуда не деться. Например, у нас в Mighty Camels никто не получает зарплату — все остаются сугубо энтузиастами хоккея.

Уровень нашей лиги растет с каждым годом. У нас появляются ребята, которые поиграли и в ВХЛ, и в словацкой лиге, и канадцы довольно серьезные приезжают. Плюс приехали несколько вратарей очень неплохого уровня. Мы растем, но все равно остаемся любительской лигой. Хотя по всем документам мы Лига Про.

— При этом у вашей команды даже нет тренера.

— А зачем? Мы и так вроде выигрываем. Например, в прошлом году снова стали чемпионами. За 10 лет существования лиги мы девять раз выходили в финал плей-офф и пять раз выигрывали его без тренера. Пока все нормально. Даже без массажистов обходимся. Конечно, у местных команд есть и тренеры, и доктора. Как такового персонала у нас нет в команде.

— Еще в лиге запрещены силовые приемы. Неужели совсем?

— Да, силовые целиком запрещены. Это связано с тем, что половина хоккеистов — любители, которым на следующий день после матча нужно идти на работу. Поэтому если кто-то кого-то плотненько пришлепнет, то человек может остаться без заработка. Плюс нет катков, на которых можно было бы безопасно их проводить. Да и если разрешить силовые, то нужно будет оформлять профессиональные страховки — а это стоит уже принципиально иных денег. Мы живем в Дубае, и здесь цифры совершенно другие. Думаю, если делать лигу профессиональной на деле, то это поднимет ее бюджет в три-четыре раза. Тем более, скорее всего, команды сами за себя платить не смогут. У большинства команд нет спонсоров — в основном это чистые энтузиасты.

Мы остаемся любительской лигой

— Сколько у вас уходит на содержание Mighty Camels?

— Здесь сложно говорить конкретные цифры. В среднем стоимость команды EHL составляет около 100-150 тысяч долларов. Но федерация зимних видов спорта оплачивает большую часть расходов по лиге. Вообще, стоимость льда в Дубае очень-очень большая. Например, мы проводим коммерческие турниры, и стоимость одного трехдневного турнира колеблется в районе 250 тысяч долларов. То есть на турнир мы тратим больше, чем на содержание команды.

Не нужно забывать, что в этом году у нас будет 14 игр, а в прошлом их было всего девять. Представляете себе сезон из девяти матчей? Но в прошлом сезоне это было связано с пандемией — был закрыт Абу-Даби, нужно было постоянно сдавать тесты, не было вакцины. Из-за сторонних факторов стоимость содержания увеличилась. Однако мы никуда не летаем и все игры у нас проходят внутри страны — люди ездят на своих машинах. Основные расходы у команд из других стран уходят не только на зарплаты, но и на логистику — думаю, она занимает около 30-40 процентов от бюджета. Но когда ты живешь дома и ездишь на своей машине, то никаких вопросов здесь не возникает.

У нас есть люди в команде, которые даже сами платят за тренировки. А есть люди, которым, наоборот, мы помогаем. Всей команде мы выдаем майки, клюшки, краги. Кому-то индивидуально можем привезти коньки. Но у нас нет такого, что на складе лежит по пять пар коньков на каждого игрока. В принципе, по необходимости всегда поддерживаем ребят, которые не могут платить за те или иные вещи. И к этому все относятся нормально — это приемлемая субординация.

— Как вообще в Mighty Camels проходит процесс селекции?

— Обычно мы выбираем три-четыре сорта пива и начинаем «селекционировать». (Смеется.) На самом деле, у нас есть несколько старожилов, которые в основном и занимаются селекцией. Они собираются и решают, кто должен играть.

И раз мы любительская команда, то в рядовых матчах играют люди, которые хотят играть. А в играх плей-офф уже выходят парни, которые должны играть. В плей-офф мы обычно сажаем на лавку четвертое звено и играем в три тройки. Например, в прошлом году вообще в 13 человек играли. Однако у нас плей-офф очень короткий — туда выходят четыре команды и играют в два раунда до трех побед. Можем позволить себе играть короткой лавкой. Тем более что стыков у нас нет. Понятно, что рвутся связки и сухожилия, но это бывает довольно редко.

— То есть потенциально к вам в команду может попасть человек с улицы?

— Теоретически — да. У нас всегда открыты двери, и нам пишет очень много людей. Проблема в том, что основная масса хочет зарабатывать на этом деньги. А мы к этому относимся неблагосклонно. Почему? Потому что мы считаем, что если мы можем держаться как команда энтузиастов, то будем это делать до последнего. Не планируем становиться командой, где одна половина будет получать деньги, а другая — платить за все.

— Сейчас в ОАЭ появилась отдельная федерация, или хоккей по-прежнему управляется федерацией зимних видов спорта?

- Тут вряд ли появится отдельная федерация. В этом нет никакого смысла. Кроме хоккея федерация зимних видов спорта в принципе ничего не развивает. Есть несколько маленьких школ фигурного катания. Есть одна небольшая крытая лыжная горка в торговом центре. И больше зимних видов у нас нет. По крайней мере в ближайшее время федерация хоккея точно не появится.

— Как у вас осуществляется взаимодействие с местными функционерами? Если верить все тому же Юрию Ломакину, то для того чтобы получить гражданство и играть за сборную, нужно выступать за команду из Абу-Даби. Складывается впечатление, что у Дубая и Абу-Даби есть свои трения.

— Братья Ломакины могли бы только получить временный спортивный паспорт, который выдается, когда ты улетаешь на международные соревнования.

Расскажу, как это происходит. У тебя забирают в аэропорту твой паспорт и выдают местный. Но потом ты его даже не видишь — потому что после посадки его забирает менеджер команды и подает тебе его только на паспортном контроле при пересечении границы.

По Абу-Даби, да, есть такой момент. Паспорта выдаются тем, кто будет играть за национальную сборную. У нас есть и белорусы, и словаки, и хорваты, которые играют за сборную. Опять же, нужно понимать, что есть укомплектованный состав команды. Но Юра с Владом пока не могут выступать за нее, потому что им по правилам ИИХФ нужно отыграть в местном чемпионате два года.

Вообще сборная берет только тех, кто рядом, — они здесь рядом и постоянно находятся под контролем, им не нужно никуда ездить. Там ребята находятся на контрактах и получают зарплату. Играть в Абу-Даби — значит, получать деньги от федерации и работать тренером в местных командах. Получается, что братья Ломакины играют за Mighty Camels, а мы соперничаем с местными командами. Здесь все же присутствует элемент соперничества. Поэтому, может быть, они никогда и не получат этот паспорт. Им комфортнее брать людей, которые играют за них.

— В ОАЭ ведь даже есть женская сборная.

— Она уже давно тренируется. Это небольшой коллектив девочек, которые приходят и играют в свое удовольствие. Да, у них есть государственный бюджет. Они ежегодно летают тренироваться в Вашингтон из-за того, что имеют хорошие отношения с послом ОАЭ в США. Даже с Овечкиным пересекались несколько раз на тренировках. Сейчас женских команд по региону довольно много. Женский хоккей потихонечку развивается. Может быть, не так быстро, но развивается. Хотя сейчас мы относимся к одной из стран, где нет большого хоккея, но у нас даже матч КХЛ прошел.

— Еще Ломакин говорил, что вы — единственный, кто пытается развивать хоккей в Дубае. Неужели нет сподвижников?

— Наверное, не совсем правильно так говорить. Есть та же федерация, которая тоже развивает хоккей. Да, может быть, они больше сконцентрированы на Абу-Даби и Аль-Айне, потому что там есть два катка и базируется сборная. Но сказать, что этим занимаюсь только я, будет неправильно. Да, мы на себе тащим огромную часть именно дубайского развития: проводим турниры, сборы. Просто нам это интересно и мы считаем это частью нашей жизни. Но нет такого, что здесь я один и больше никого. В принципе, в этом процессе задействовано довольно много людей.

Русскоязычным жителям Дубая хоккей неинтересен

— Есть ли понимание, какой бюджет мог бы быть у вашего клуба, если бы вы зашли в КХЛ?

— Честно говоря, не думаю, что «Mighty Camels будут в КХЛ. У меня пока нет никаких мыслей по этому поводу. Понимаю, что стратегии всегда меняются. Но пока у нас слабые взаимоотношения с новым руководством лиги.

— Вы видите интерес шейхов к КХЛ?

— Нужно понимать, что здесь это не совсем так работает. Люди очень часто заблуждаются, думая, что, вот, пришел шейх и начал спонсировать что-то новое. Поверьте мне, спонсорство идет не от самих шейхов, а прежде всего от компаний, которые зачастую являются государственными. Например, той же Emirates. Полиции Дубая, которая, на удивление, считается одной из самых прибыльных организаций — они почти все штрафы собирают с водителей. Крупных холдингов, занимающихся строительством. Они прежде всего поддерживают те виды спорта, которые исконно приносят им прибыль.

Почему Emirates поддерживают футбол? Потому что они поддерживают те направления, куда летают их самолеты. Потому что им нужно развивать бизнес. Сегодня мы говорим о том, что их самолеты летают в Москву и они полные. Говорить о том, что они будут сегодня поддерживать хоккей... Не знаю. В моем понимании, это слишком сложная ситуация. Никакого смысла в этом нет.

Очень часто за пределами Эмиратов фигурирует мнение, что здесь все очень легко и просто. Кто-то увидел и сказал: «Держите!» Это совсем не так. Если это будет нормальный бизнес, то они, конечно, будут поддерживать его. Это должен быть именно бизнес, который привлечет энное количество туристов.

Для меня аудитория КХЛ в Дубае до сих пор непонятна. Я скептически отношусь к тому, что Эмираты сегодня готовы иметь команду КХЛ. Хотя я до сих пор считаю, что лига может сюда зайти и развиваться. Но это сугубо мое мнение. Считаю, что готовиться нужно немного по-другому.

— Вы говорили, что не хотите, чтобы клуб КХЛ из Дубая стал вторым «Куньлунем». Что для этого нужно сделать?

— Вы хотите, чтобы я сейчас рассказал полный план действий? Я уже его несколько раз рассказывал, и потом люди им спокойно пользовались. Это куда сложнее, чем разговоры в интервью. Невозможно взять и полностью рассказать их. Нужно здесь жить и понимать обстановку в Эмиратах, которая, как и во всем мире, постоянно меняется.

Сейчас кажется, что Эмираты на подъеме, и это действительно так. Но давайте посмотрим на цифры. Этой зимой на Expo ожидали около 45 миллионов туристов. И, наверное, ожидания не оправдаются. Страна готова принять такое количество людей, но есть сторонние факторы. Например, несколько дней назад у нас нашли новый штамм коронавируса. Мы должны понимать, что мир трясет и Эмираты не остаются в стороне. В итоге из-за небольшого объема туристов подлетают цены. Сейчас не каждый может позволить себе прилететь сюда.

Закрыта та же Индия, которая считается одним из основных поставщиков бизнесменов — ей принадлежит огромная часть бизнеса в Дубае. Эти моменты нельзя просто взять и рассказать. Нужно быть в гуще событий и чувствовать, какие волны происходят внутри страны. Тогда можно будет взять и управлять ими. И довольно сложно сделать это, приехав сюда на небольшой срок. Пусть даже у тебя супергениальная команда, но это немножко не то. Представьте, что я бы приехал в Омск и решил провести там матч Mighty Camels с ЦСКА. Ситуация примерно такого же уровня.

Тут еще нужно говорить о том, что основная часть русскоязычного населения Дубая — это мусульмане. Это люди с юга страны, которым хоккей в принципе неинтересен. Людей, которым он интересен, здесь сейчас не так много. Плюс декабрь не был рассчитан на большое количество туристов. Я считаю, что на матч КХЛ нужно было прежде всего приводить иностранцев, которым интересен хоккей. Но для этого есть достаточно длинная дорога, которую нужно развивать шаг за шагом. К сожалению, Ближний Восток преодолеть нахрапом очень сложно.