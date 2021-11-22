Разбираем, что произошло с «Югрой», «Кузней» и «Ладой».

Стратегия Чернышенко: жестко, но логично

«Никакого отношения к школе решение не имеет. Тем более если «Кузня» будет играть в ВХЛ, то должна будет иметь свою школу. Те достижения, о которых вы говорите, — это заслуги другого времени. Затраты на клуб ВХЛ гораздо ниже, чем на команду КХЛ. Эти деньги можно пустить в то направление, которое приносит результат. Регион, школа — они богаты талантами. Регион будет продолжать работать.

Лиге нужна конкурентная среда. Разрыв в финансировании клубов-лидеров и клубов-аутсайдеров — в восемь раз. Это говорит о разбалансировке. По всем параметрам, в том числе и средней посещаемости, «Кузня» оказалась последней. Оценка видится нам справедливой. Сожалеем, что есть такая эмоциональная реакция. Но у клуба было время » .

Четыре года назад за эти слова и решение исключить новокузнецкий «Металлург» из КХЛ ее бывшего президента Дмитрия Чернышенко некоторые болельщики и ветераны были готовы распять прямо перед офисом на Ленинградском проспекте. Получив в руки лигу и осознав чудовищное неравенство, нынешний вице-премьер решил, что настало время бороться с ним. Именно при нем были заложены основы прекрасной конкурентной КХЛ настоящего с жестким потолком зарплат, появились первые признаки борьбы с кошмарной переплатой игрокам нижних звеньев, а между клубами по вполне понятным критериям наконец-то начал распределяться доход от телетрансляций.

Чернышенко пошел нетривиальным путем и сперва решил ударить не по богатым, а по бедным. Через сезон участь «Кузни» постигла «Ладу» и «Югру», которые оказались в самом низу кахаэловского рейтинга эффективности. И как бы ни было грустно расставаться с бывшими флагманами Суперлиги, которые подарили стране целую россыпь топовых хоккеистов, непопулярное решение бывшего босса лиги было более чем логичным.

Так и не сыгравшая за девять лет в плей-офф «Кузня» получала финансирование от холдинга «Евраз», который давал клубу прожиточный минимум ради спокойной работы в регионе. «Ладе», несмотря на солидную посещаемость (около пяти тысяч), помимо отсутствия результата и интереса со стороны бенефициаров, КХЛ вменяла большую долю госфинансирования (80%). «Югра» же была обречена из-за расположения в городе с крохотным населением (около 100 тысяч человек) и отсутствия больших хоккейных традиций в ХМАО. А еще сильнее тянул на дно всю троицу откровенно слабый менеджмент, который при отсутствии контроля со стороны заинтересованных лиц существенно понижал и без того крохотные шансы андердогов на плей-офф.

Лига начала борьбу со стратификацией не с зажравшихся элит, поэтому Чернышенко некоторые запомнили как человека, который принял в лигу «Куньлунь» и выгнал из нее клуб, воспитавший Бобровского, Орлова, Сорокина и Капризова. Что же случилось с «Металлургом», «Югрой» и «Ладой» за несколько лет без КХЛ? И насколько было оправданно решение от них отказаться?

«Югра» стала топом в привычной для себя среде обитания и не торопится в КХЛ

«Не закрываем для себя тему КХЛ. Понимаю, что есть новый вектор развития, и он уже задан. Теперь дело за нами — сможем или нет. Сможем — значит, будем пытаться. Но мы все равно должны понимать, что в данный момент не вполне соответствуем вектору развития лиги и надо поработать над собой с тем, чтобы взвесить все и, возможно, попытаться вернуться», — комментировал исключение из КХЛ гендиректор «Югры» Василий Филипенко.

Несколько лет назад в кулуарах гуляла шутка, что смысл существования «Югры» в КХЛ был лишь в реанимации карьеры Никиты Гусева. Только это не совсем так — поблагодарить «Мамонтов» можно еще и за воспитание теперь уже питерской парочки Морозов — Марченко, которая в 2020-м чуть было не дотащила молодежку до золота МЧМ. Пусть на двоих они и отыграли за основу своей альма-матер всего три матча. Впрочем, это точно не отменяет того факта, что в первой лиге Европы клуб из крохотного по кахаэловским меркам городка был инородным телом. Однако именно в Ханты-Мансийске наиболее адекватно отреагировали на высылку в «вышку», а в словах местных боссов уже тогда можно было услышать какую-никакую рефлексию.

Для «Югры» вынужденное понижение стало репатриацией — в 2009-м ханты-мансийцы поднимались в элиту в статусе двукратного обладателя тогда еще Кубка Братины. И возвращение в первоначальную среду обитания пошло клубу на пользу, как никому из изгнанного трио.

Иной раз кажется, что в ДНК клубов «вышки» из-за перманентно шаткого экономического положения заложено генерировать скандалы. Одни из-за освоения бюджетных средств кидают тренеров, хоккеистов и персонал на деньги, другие не могут свести дебет с кредитом из-за реально нестабильного финансирования, третьи — вынуждены созерцать , как у них отваливаются спонсоры прямо по ходу сезона. Добавьте сюда случайных менеджеров, которые получают в руки оперативное управление благодаря кумовству, блату или связям, и получите гарантированное веселье. В общем, суровая реальность провинциального русского спорта. Но помните ли вы за последние три года хоть сколько-нибудь тревожные новости из Ханты-Мансийска? Вот и мы нет.

«Югра» в ВХЛ.

Пока в Новокузнецке и Тольятти продолжали рассуждать о вселенской несправедливости и с огромными по местным меркам бюджетами умудрялись бесить своих болельщиков отсутствием вменяемого результата, в столице ХМАО за три сезона тишины слепили топ-клуб, который в прошлом году в третий раз в истории стал чемпионом «вышки», переиграв в финале «Кузню».

«Когда покинули КХЛ, мы оставили все наши внутренние взаимодействия на уровне лиги, то же могу сказать об инфраструктуре, администрировании. Вопрос остается в спонсорах. Возможно, победа в ВХЛ даст импульс. Но нужно понимать, что любой клуб КХЛ — это дорогой проект с достаточно серьезным по меркам ВХЛ полом зарплат. На данном этапе «Югра» уверенно себя чувствует в Высшей лиге, но когда созреют все необходимые условия, будем серьезно думать о повышении», — рассказывал босс «Югры» после чемпионства.

Говоря об инфраструктуре и системе, Филипенко не лукавит. Свежая «Арена Югра», построенная незадолго до повышения в классе в 2008-м, прямо сейчас, возможно, лучший стадион «вышки», который по-прежнему соответствует требованиям технического регламента КХЛ. Местный интернат, в который приезжают юниоры из других городов, все так же неплохо котируется в традиционно сильной зоне Урал — Западная Сибирь. Причем едут в Ханты-Мансийск не только из соседних Сургута, Тюмени, Нижневартовска и Ноябрьска, но и из Новосибирска. А молодежная команда «Мамонты Югры» еще ни разу с 2017 года не пролетала мимо плей-офф МХЛ.

Однако теперь «Югра» не только чемпион ВХЛ, но еще и трамплин в КХЛ для нераскрывшихся игровичков. Именно в команде Вадима Епанчинцева, который не зажимает нападающих в тиски и поощряет, раскрылся лучший снайпер «Трактора» Никита Тертышный и перезапустился новичок «Северстали» Кирилл Пилипенко.

Свое возвращение в КХЛ ханты-мансийцы с лихвой заслужили адекватным менеджментом, результатом и возросшей благодаря им посещаемости. Сейчас «Югра» единственный клуб из ссыльной троицы, который полностью прошел пресловутое «очищение пердивом». Правда, если в «вышке» северяне с бюджетом около 300 миллионов могут спокойно дрейфовать от чемпионства к чемпионству, то в КХЛ снова будут чувствовать себя бедным родственником и скрести дно. Да и местный рынок за эти годы вряд ли изменился. Зачем уезжать оттуда, где и так хорошо?

«Кузня» отказалась от развития молодежи и теперь берет готовых игроков

Когда хоккейные чиновники «отблагодарили» «Металлург» за взращенную им россыпь звезд сборной России путевкой в «лучшую лигу мира» , многочисленные эксперты с пеной у рта прогнозировали (и до сих пор продолжают это делать), что КХЛ своим поступком убьет новокузнецкую школу. Разумеется , спустя несколько лет местная кузница не погибла, но ее привлекательность вполне ожидаемо была существенно подорвана.

Многое по-прежнему упирается в тот факт, что по детям «Кузня» играет в откровенно слабом регионе Сибирь — Дальний Восток, где «сталевары» вынуждены из года в год ковыряться в одной песочнице с соседями из Новосибирска. И если раньше местные юниоры оставались в Новокузнецке ради куда более короткого пути в КХЛ через родной клуб, который выживал за счет воспитанников, то теперь резона вариться в неконкурентной зоне практически не осталось. Особенно учитывая, что недалеко в Омске на полных мощностях заработала новая академия, чьи команды регулярно играют с уральскими школами («Магнитка», «Трактор», «Автомобилист», «СКА-Юность», «Салават Юлаев»).

Пока никто не скажет, лишилась ли страна нового Капризова из-за исключения «Кузни», но ее школа не загнулась и работает, как и раньше. Новокузнецкие воспитанники все так же в примерно равной пропорции с новосибирскими формируют на первенстве федеральных округов сборную Сибири, периодически всплывают в юниорских сборных страны и находятся на виду у скаутов топ-клубов. Вот только, спустившись в «вышку», «Металлург» перестал быть ориентированным на развитие молодежи и резко начал играть в местечкового олигарха, который на уровне ниже может позволить себе приобретать готовых хоккеистов.

«Металлург» (Новокузнецк) в ВХЛ.

В это трудно поверить, но прямо сейчас «Металлург» — одна из самых возрастных команд ВХЛ (24,66 года), в которой регулярно играет всего три собственных воспитанника. Причем ни 24-летнего Александра Шевченко, ни 26-летнего Дениса Дюрягина, ни тем более 29-летнего Максима Кицына точно не назовешь молодежью. Как только у руководства появилась возможность конкурировать с себе равными, в «Кузне» позабыли о задаче, которую клуб якобы выполнял в интересах всего российского хоккея.

В Новокузнецке не устают напоминать, что их основная цель — это возвращение в КХЛ. Более того, в июне прошлого года губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поставил клубу задачу вернуться в элиту за три года. И сделать это без ориентированности на долгосрочный результат в ВХЛ невозможно. Поэтому с этой точки зрения ставка на звезд локального розлива оправданна. Однако абсолютное отсутствие доверия к пацанам из категории U-20 и результаты «Кузнецких Медведей», которые уже пятый сезон не могут пробиться в плей-офф, настораживают. Какой смысл оставаться в «Кузне», если клуб не готов давать тебе игровое время даже на уровне «вышки»?

Подтверждает намерения областных властей и реконструкция легендарного Дворца спорта кузнецких металлургов, на которую, по неофициальным данным, было выделено около двух миллиардов рублей. Прошлым летом «Металлург» из-за начавшейся реновации даже был вынужден уехать на временное место жительства в Саранск. По планам, на старичке 1984 года постройки должны были заменить сиденья, пол и остекление, установить новую ледовую площадку и смонтировать новый современный видеокуб. Но когда команда вернется на домашнюю арену, пока неизвестно: подрядчик постоянно переносит сроки сдачи, а текущую регулярку, несмотря на заверения мэра Новокузнецка завершить работы к старту сезона, команде Эдуарда Занковца пришлось начинать на частной арене «Кузнецкий лед» с крохотными трибунами на 350 человек.

Местные власти наверняка способны обеспечить «Металлургу» финансирование на уровне нынешнего пола зарплат в КХЛ. Но что будет, если лига сдержит свое слово и к сезону - 2023/2024 увеличит его до 450 миллионов рублей? Так что пока гарантий того, что родной клуб Бобровского, Орлова и Капризова не вернется в предыдущее состояние , нет.

В Тольятти по-прежнему ходят на хоккей, но результаты «Лады» не позволят ей вернуться в КХЛ

«Наша стратегическая задача — возвращение «Лады» в КХЛ. Но все мы понимаем, что это не предстоящий сезон и, возможно, даже не следующий за ним. Тем не менее мы будем поступательно двигаться в этом направлении», — рассказывал в апреле новый гендиректор «Лады» Александр Чеботарев.

После уже второй ссылки в ВХЛ тольяттинцы точно не радовали своих болельщиков результатом и долгое время не отсвечивали, будто бы обрели полное забвение. Все изменилось в прошлом сезоне, когда с мощным составом автозаводцы неожиданно для всех пролетели мимо плей-офф, а клуб начали сотрясать локальные скандалы.

В прошлогоднем провале первого немосковского чемпиона страны в истории логично оказался виновен его бывший босс Владимир Кречин — тот самый, при котором «Трактор» добирался до финала Кубка Гагарина, а «Куньлунь» в дебютный сезон в первый и пока в последний раз в истории выходил в плей-офф. В Тольятти некогда один из самых видных менеджеров КХЛ жонглировал тренерами, с фейковых страниц воевал в соцсетях с болельщиками, доказывая, что он строит «Ладу» будущего, и... проверял своих хоккеистов на полиграфе, подозревая в сдаче матчей. Прекрасно, не правда ли?

«Лада» в ВХЛ.

Причем когда тольяттинцы по ходу прошлой регулярки практически потеряли все шансы на плей-офф, Кречин начал использовать еще более нетрадиционные способы выхода из кризиса. Сперва он неофициально по старой памяти устроил на работу одного из самых мутных тренеров по физподготовке в России Виктора Гудзика, с которым пересекался еще в «Тракторе», — его бывший коуч «Магнитки» Дэйв Кинг подозревал в распространении запрещенных веществ среди хоккеистов. Совпадение или нет, но как только старый знакомый высадился в «Ладе», клубный врач Роман Соколов мгновенно написал заявление об уходе, чтобы в случае чего не отвечать за манипуляции Гудзика.

А чуть позже экс-босс автозаводцев учинил в Тольятти историю, которая выползла наружу благодаря кому-то из хоккеистов. Оказалось, что супруга Кречина в специальной беседе промывает мозги игрокам мотивирующими цитатами и заставляет их проходить странные психологические тесты, на основе которых впоследствии тасовались звенья. Как тебе такое, Зарема Салихова?

И даже на фоне всей этой фантасмагории «Лада» осталась лидером ВХЛ по посещаемости (в допандемийный сезон — в среднем около 4400 зрителей), а главное — продолжила активно использовать продукты собственной школы, которую еще при КХЛ начали расхищать Казань, Ярославль и другие олигархи. Пока в Новокузнецке рассказывали, как они здорово работали с молодежью в КХЛ, в Тольятти молча давали играть в первом звене лучшему центру страны 2003 года рождения Федору Свечкову, а также не боялись развивать атакующего защитника Дмитрия Костенко. Да, после первого полноценного сезона за основу оба предсказуемо были проданы клубам КХЛ. Но зато «Лада» показала, что она готова помочь своим воспитанникам сделать первый шаг во взрослый хоккей перед тем, как отправить их на рынок. Почему бы «Кузне» не взять пример с друга по несчастью и «выполнять стратегическую миссию» в лиге, где она может жить, а не выживать?

Все три клуба куда более органично смотрятся в ВХЛ

Несколько дней назад КХЛ опубликовала обновленный рейтинг эффективности клубов, составленный на основе их деятельности за сезон-2020/21. При его формировании использовалась новая методология расчета. Параметры — спортивные достижения, стоимость спортивного результата, исполнение норм технического регламента, посещаемость и заполняемость арен, доходы от реализации лицензионной и билетной программы, телевизионный индекс, работа со СМИ и клубными медиа, своевременность осуществления расчетов по заработной плате. При этом из нее исчез показатель потенциальности локального рынка, который во многом был определяющим при исключении «Югры».

Худшими командами по результатам итоговой оценки ожидаемо стали «Амур» и «Куньлунь». К ним в компанию можно отнести и «Адмирал», который пропустил прошлый сезон и не попал в рейтинг, — владивостокцев мы считаем в уме. Но возможно ли исключение кого-то из нынешней тройки аутсайдеров, если они не отвалятся сами? Едва ли. Расширение КХЛ в сторону Европы уже как несколько лет по понятным причинам свернулось. И вряд ли люди в дорогих костюмах в ближайшее время снова начнут смотреть в сторону Запада.

Куда более вероятной сейчас выглядит экспансия на Восток, который настроен по отношению к России намного лояльнее. Не на пустом же месте «Авангард» и «Ак Барс» в декабре поедут играть вынесенный матч регулярки в Дубай, а в СМИ все чаще всплывают инсайды о том, что в КХЛ может появиться команда из Эмиратов.

«Сейчас есть конкретный интерес из Венгрии, Кореи и Эмиратов. Но опять же все пока на стадии разговоров, до принятия решений еще далеко. Надо встречаться, узнавать, смотреть документы, откуда идет финансирование», — говорил Алексей Морозов два года назад.