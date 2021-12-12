Лидер ЦСКА ввязался в драку, сломал нос и получил сотрясение. Теперь он может пропустить Олимпиаду

Обзор дня Алексея Шевченко.

Матч

Игра между «Сибирью» и «Трактором» завершилась победой гостей со счетом 2:4. И подтвердила несколько догадок. Например, стало ясно, что никаких кризиса у команды Анвара Гатиятулина нет. Можно сколько угодно критиковать качество игры, ждать от команды какого-то шоу, но все это эмоциональный претензии, основанные на собственных ожиданиях. Это как критиковать, что на улице всего «+10», когда вы настраивались на «плюс 20». На перерыв «Трактор» уходит на втором месте в конференции, набрав 59 очков. Даже если «Ак Барс», занимающий третье место, выиграет три матча (столько у них в запасе), то они все равно не догонят уральцев.

Конечно, хотелось бы, чтобы Челябинск, существенно обновившийся перед сезоном, показывал хоккей, от которого было глаз не оторвать. Но мало ли, что мы хотим, кроме того, во главе команды такой тренер, которому давным-давно отбили охоту демонстрировать разнузданный стиль. Как только он позволял команде на площадке все, что угодно, из кабинетов сверху доносился окрик — мы много пропускаем. Это не нынешнее руководство, нет. Но Гатиятулин уже опытный человек, ему не надо повторять дважды. Так что болельщики «Трактора» должны быть полностью удовлетворены. Никто не запрещает обсуждать те или иные недостатки, но серьезно к этим спорам относиться нельзя. Еще мы убедились, что новосибирцы еще не умеют играть серьезно несколько матчей подряд. Угрозы вылета из восьмерки нет, поражение не приведет к тяжелым последствиям, и хоккеисты, понимая это, не выкладываются. А уровень мастерства такой, что победить возможно только, если каждый будет отдавать 110 процентов. Еще недели три назад эта бы игра превратилась в триллер, а сейчас мы увидели, что приехал фаворит и забрал свои два очка. Потрудиться пришлось, но не так, чтобы все устали.

Отъезд

Сейчас хоккеисты, которые уезжают из КХЛ не в Америку, а в другие страны, практически обречены. Вернуться в нашу лигу им нельзя, у менеджеров срабатывает какой-то ограничитель. Те, кто провел сезон в чемпионате ниже уровня Швейцарии, считаются игроками, «завершившими карьеру». Исключения есть, но очень редкие. Даже к тем, кто пропустил сезон, отношение лучше.

Таким образом, Богдан Потехин выбывает из числа тех, кто вернется в нашу лигу. Бывший нападающий «Металлурга» подписал контракт с украинским «Донбассом» и это означает, что обратно он не вернется. Но удивительно, что у Богдана не было ни одного предложения из КХЛ. Ему всего 29 лет, он довольно обученный форвард, выступавший в сильной команде. Да, всем известно, что у Потехина имидж человека, который не слишком соблюдает режим, но ничего серьезного и не было, кажется, что его проблемы преувеличены. Кто-то что-то сказал, опровержения не последовало, вот и сложилась репутация. Не лучшая статистика? В последние два сезона он и играл немного, а в чемпионате-2019/20, когда ему доверяли, забросил 12 шайб. Нельзя все-таки слепо смотреть на цифры, когда речь идет о форвардах. Ведь не все хоккеисты играют в первом звене и берут на себя большинство. Но я видел обученного игрока, способного усилить третье или четвертое звенья, готового идти в силовую борьбу, человека, не боявшегося шайбу. И ни одного предложения из лиги, где дефицит характерных игроков. Удивительное дело.

Травма

Нападающий ЦСКА Антон Слепышев не сыграет на Кубке Первого канала. В последнем матче КХЛ он ввязался в драку с игроком «Торпедо» и пропустил удар по лицу. Все закончилось переломом носа и сотрясением. Вот почему в Северной Америке, когда звезды выходят из себя и начинают потасовку, им не дают развернуться. Лайнсмены кидаются в бой, наплевав на угрозу для своего здоровья. У нас, конечно, все не так. Мы даже не знаем, кто именно является звездой КХЛ. Понятно, что если в бой вступит Вадим Шипачев, то судьи вмешаются (я надеюсь, что даже позже, чем партнеры Вадима). Может быть, не позволят биться на кулаках Данису Зарипову. На этом все. На Слепышева не обратят внимание.

Правда, там еще случился такой момент, что арбитры отвлеклись на других участников конфликта и пропустили начало битвы Антона. Но сам хоккеист тоже должен осознавать ответственность перед командой. Ты бомбардир, тебя позвали в сборную. Держи себя в руках. Даже если кулаки чешутся, то не стоит лезть в бой. Тем более, нет никакого опыта, никакой подготовки. Драться на льду — целое искусство. Надо и правильно поставить ноги, захватить соперника, чтобы перекрыть ему возможность для атаки. А порыв эмоций привел к таким последствиям, что теперь под угрозой и участие на Олимпиаде в Пекине, ведь все больше шансов, что туда не поедет НХЛ. А вдруг сейчас сыграют так, что тренеры менять никого не захотят. Пока штаб сборной не объявил, кто заменит форварда ЦСКА. Есть последняя возможность сохранить лицо и позвать Антона Бурдасова. Иначе совсем странно получится.