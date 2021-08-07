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«В Минске жена спокойно гуляла с ребенком, не видела жестокости и разбитых окон». Американец, играющий за Белоруссию, — о КХЛ, ЧМ и новой команде

Иван Богун
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Сегодня, 19:00
Шейн Принс. Фото Global Look Press Шейн Принс. Фото Андрей Эрштрем, «Известия» Шейн Принс. Фото Getty Images Шейн Принс. Фото Global Look Press Шейн Принс. Фото Getty Images Билл Питерс. Фото ХК «Автомобилист»
Шейн Принс. Фото Global Look Press
Теги:
Интервью нападающего «Автомобилиста» Шейна Принса.

Уроженец американского Рочестера Шейн Принс играет в КХЛ уже на протяжении трех лет, но по-настоящему в звездного нападающего, за которого развернулась война на трансферном рынке, он превратился только в прошлом сезоне. В прошедшей регулярке 28-летний крайний нападающий стал лучшим бомбардиром и снайпером минского «Динамо», принял белорусское гражданство, перестав считаться легионером в КХЛ, сыграл на чемпионате мира, а этой весной перешел в «Автомобилист». В интервью «СЭ» он рассказал о желании вернуться в НХЛ, принятии своей роли, переезде в Екатеринбург и работе с Михаилом Грабовским.

Шейн Принс. Фото Андрей Эрштрем, "Известия"
Шейн Принс. Фото Андрей Эрштрем, «Известия»
Шейн Принс перешел из&nbsp;минского &laquo;Динамо&raquo; в &laquo;Автомобилист&raquo;.Хитрый способ. Клуб КХЛ решил набрать канадцев, которые не считаются легионерами

Хотел бы поиграть у Тротца в «Айлендерс»

— За счет чего случился ваш прорыв в прошлом сезоне?

— Мой первый сезон в Минске получился далеко не самым хорошим — лично для меня все сложилось не так удачно. Да и команда у нас была не так хороша. Тогда я был потерян. Во второй сезон я уже не хотел переживать те же самые эмоции. Все сложилось воедино — я был здоров плюс команда прибавила. Вместе мы выдали хороший сезон и вышли в плей-офф — у нас была сконцентрированность на результате и нежелание вновь выдать плохую регулярку.

— Если верить статистике на InStat, вы были самым бросающим игроком «Динамо» в этом сезоне. Осознание того, что нужно бросать чаще, пришло самому или тренеры советовали почаще включать здоровый эгоизм?

— Я не тот игрок, который бросает ради броска, чтобы набить статистику. Наверное, это было связано с нашей атакующей моделью игры. Как человек, который должен забивать голы, я просто оказывался в нужной позиции и старался сделать результативное действие. Без бросков не бывает голов. Одно вытекает из другого, но количество бросков не было самоцелью.

— Согласны, что за несколько лет в нижних звеньях «Айлендерс» вы стали более разносторонним нападающим?

— Если возвращаться к началу моей карьеры, то по юниорам я был чисто атакующим игроком, заточенным только на чужую сторону площадки. Но перейдя в профессионалы, я старался стать более разносторонним хоккеистом и быть заточенным на результат. Когда ты хочешь победить, то нужно обращать внимание и на игру в защите. Победы не достигаются только результативными действиями — нужно постоянно возвращаться и помогать своей команде. В «Динамо» было очень хорошее большинство, но когда мне давали возможность проявить себя в меньшинстве, то я также старался пахать и там — так как сейчас у многих команд есть классные спецбригады.

— Нет сожаления, что не успели поработать с Барри Тротцем? В его системе быстрые нападающие с хорошей рабочей этикой очень ценятся.

— В тот момент, когда пришлось покидать «Айлендерс», я почти весь сезон был травмирован. Для подписания нового контракта это было ужасное время. Плюс тогда пришел новый менеджмент, который хотел видеть в клубе других игроков, и мне банально не нашлось места. Получился просто идеальный шторм. Но я ни о чем не жалею. Доволен тем, как складывается моя карьера в КХЛ, — здесь у меня увеличилось игровое время и шансы для реализации себя. Конечно, с радостью поиграл бы сейчас за нынешних «Айлендерс». Тем более у Барри Тротца. По-моему мнению, он — один из лучших тренеров НХЛ. Определенно я хотел бы с ним поработать. Но никаких сожалений у меня нет — я доволен своим нынешним местом.

— За «Айлендерс» продолжаете следить, или чувства к бывшей команде поостыли? Наверняка ведь смотрели серию с «Тампой».

— Да, конечно, я смотрел эту серию, так как продолжаю поддерживать связь со многими ребятами из Нью-Йорка. Для меня это была серия из разряда win-win — в ней выиграла бы команда из города, в котором я живу, либо команда, в которой у меня много знакомых ребят. На мой взгляд, это была лучшая серия плей-офф, когда все решалось в последнем матче.

— Как получилось, что вы переехали в Тампу? Если не ошибаюсь, до переезда в Европу ваш дом был в Рочестере.

— Мой двоюродный брат жил в Тампе, и каждый раз после окончания сезона я прилетал гостить к нему примерно на месяц. Мне понравился город и все, что в нем есть. Когда я начал играть в России и потом возвращался на родину в Нью-Йорк, то там шел снег и была не очень хорошая погода. Вдобавок к этому, я получал нью-йоркские налоги, и мне это не доставляло большой радости. Сейчас я купил дом в Тампе и, помимо того что там постоянно классная погода, я уже не плачу такие сумасшедшие налоги.

Шейн Принс. Фото Global Look Press
Шейн Принс. Фото Global Look Press
23&nbsp;мая. Рига. Швеция&nbsp;&mdash; Белоруссия&nbsp;&mdash; 0:1.Двойное чудо на чемпионате мира! Белоруссия шокировала шведов, а Казахстан — финнов

Объяснял родственникам, что в Минске все спокойно

— Перед началом прошлого сезона не было страшно ехать с семьей в Минск на фоне всей политической ситуации в стране?

— Я не большой фанат новостей — в них любят преувеличивать и однобоко выставлять события. Какие-то марши и протесты в Минске были, но точно не такого масштаба, как это было показано. По крайней мере моя жена спокойно гуляла по улице с ребенком и не видела никакой жестокости и разбитых окон. В новостях выставляли отдельные фрагменты, которые показывали ситуацию в чересчур ужасном свете.

— Друзьям или родственникам приходилось объяснять, что Минск — это не какой-то Мордор?

— Мои родственники смотрели новости и были очень испуганы, но я постоянно им говорил, что все в порядке — вообще никаких проблем.

— Когда получали в прошлом сезоне белорусское гражданство, насколько важен был тот факт, что после получения паспорта вы не будете считаться легионером?

— Да, конечно, это была одна из причин получения гражданства. Когда мы подписывали контракт, то сразу обговаривали, что я играю два года за «Динамо» и получаю паспорт с прицелом на выступление за национальную команду. Мне кажется, это было обоюдовыгодное предложение — у меня появилась возможность сыграть на чемпионате мира и Олимпиаде. Для меня игра за Белоруссию — не пустой звук. Я горд выступать за сборную и люблю эту страну. У меня там родилась дочь, у которой тоже есть белорусский паспорт. Да, то, что я теперь не считаюсь легионером, — это плюс, который помогает мне в КХЛ. Но при этом я обязательно продолжу играть за сборную.

— Есть понимание, почему Белоруссия провалилась на ЧМ?

— Мы плохо провели турнир и не получали достаточного удовольствия от игры. Если вы смотрели на другие команды, то заметили, что для них чемпионат мира — это праздник. У нас же после первых не самых удачных матчей праздника не получилось. Команда чувствовала себя нехорошо, в первую очередь в ментальном смысле. Всегда неприятно проигрывать, и, видимо, мы просто посыпались в этой ситуации.

— Каково было играть в Риге без болельщиков после того, как во время плей-офф во многих городах КХЛ смягчили ковидные ограничения и были почти полные трибуны?

— Кстати, да. Отсутствие болельщиков и переезд в пузырь можно назвать одной из причин неудачного ЧМ. Пузырь — ужасное состояние, когда ты не можешь быть подвластен сам себе. Ты просто сидишь в отеле, потом едешь на арену, а после возвращаешься в отель. Поэтому когда находишься в таком состоянии, то не можешь себя переломить — ты постоянно находишься во фрустрации. Тебя сажают в закрытый номер, из-которого ты можешь выйти только в автобус. Когда у человека не самое хорошее состояние, лучше от такой обстановки оно точно не станет. Поэтому хоккей в Риге для нас перестал быть радостью.

— На официальном сайте «Динамо» в вашем профиле было написано, что вы занимаетесь инвестициями в недвижимость. В Минске своя жилплощадь осталась?

— Нет, сейчас у меня в Минске ничего не осталось. Все два года я арендовал там квартиру.

Шейн Принс. Фото Getty Images
Шейн Принс. Фото Getty Images
Павел Дацюк и&nbsp;Никита Трямкин.В «Автомобилисте» приглашают королей регулярки. Так клуб рискует вновь провалиться в плей-офф

Грабовский стал одной из причин, по которой я оказался в «Динамо»

— Среди журналистов распространено мнение, что главный тренер «Динамо» Крэйг Вудкрофт неплохой менеджер. Но какой он тренер, мало кто понимает.

— Нет, Крэйг — отличный тренер. Он даже больше, чем тренер. Он дает все, что нужно, и работает с каждым по отдельности. По сути, Вудкрофт оказался в той же ситуации, как и я, провалив первый сезон в «Динамо». На него оказывали огромное давление, но он показал, что с нужным подбором игроков и исполнителями может добиваться больших задач. Мне нравится, как он работает с игроками. Его заслуга в результатах очень велика.

— В Белоруссии многие связывают прошлогодний прорыв молодежи с работой Михаила Грабовского. Насколько он был влиятелен на прошлогоднюю команду?

— Грабо — великолепный парень. Я по-прежнему отлично общаюсь с ним. Мы играли вместе в «Айлендерс», и он стал одной из причин, по которой я переехал именно в Минск. Два года назад он поговорил с руководством насчет моей кандидатуры, рассказал мне что-то о Минске и привлек переходом в «Динамо». Сейчас он стал тренером, но все равно чувствуется, что он хочет играть и рвется на лед. Да, он многое дал мне как тренер по развитию. Мы с ним очень много времени проводили на льду и до, и после тренировок. Он действительно серьезно отдавался работе со многими молодыми игроками, включая Шаранговича. Прогресс Егора связан именно с его работой.

— Вас вообще удивил прорыв Шаранговича и Фальковского в прошлом сезоне? Люди не были лидерами даже в АХЛ, а в итоге один — стабильный игрок «Нью-Джерси», другой — наработал на переход в СКА.

— Я нисколько не был удивлен. Шарангович — отличный парень. Все время, пока я находился в Минске, мы играли с ним в одном звене. У него отличные руки и владение шайбой. Думаю, у Егора отличные шансы закрепиться в НХЛ — там любят игроков такого типа. У него все должно получиться в «Нью-Джерси».

Что касается Фальковского, то этот парень набрал 20 очков в 40 матчах, при этом не играя в большинстве, — это сумасшедшие показатели для защитника. Степан — большой парень, который отлично катается и здорово владеет своими руками. Их прогресс вытекал из игры. Вообще не удивлен, что они пошли дальше.

Шейн Принс. Фото Getty Images
Шейн Принс. Фото Getty Images
Якуб Коварж, Стефан Да&nbsp;Коста, Захар Арзамасцев.Инсайды о зарплатах в КХЛ. Сколько получают игроки «Автомобилиста»? Как вписать в потолок Дацюка?

Не могу сказать, что мечтаю вернуться в НХЛ

— Сколько клубов этой весной проявляли к вам предметный интерес?

— Предложений было очень много. Я рассматривал только несколько команд, в которых хотел бы продолжить карьеру. В итоге мы поговорили с семьей и решили остановиться на «Автомобилисте».

— По ходу прошлого сезона вы говорили, что у вас есть варианты вернуться в НХЛ. Сейчас можно сказать, что НХЛ — это уже законченная история?

— Не сказал бы, что это закрытая тема. У меня были разговоры с клубами НХЛ в это межсезонье. Проблема в том, что тогда для них сезон еще не был закончен и, соответственно, мне нужно было ждать его окончания. Когда мной начали интересоваться энхаэловские команды, мне уже поступило предложение от «Автомобилиста». В конце концов я решил, что лучше поехать в Екатеринбург, чем сидеть и ждать возвращения в НХЛ. Не могу сказать, что мечтаю вернуться туда. Сейчас я наслаждаюсь хоккеем и своей ролью намного больше, чем когда играл в «Оттаве» и «Айлендерс».

— При переходе в «Автомобилист» учитывался «фактор Спунера», с которым вы выходили в одном звене в Минске, и «фактор Да Косты», с которым вы жили вместе, когда играли в АХЛ за «Бингхэмптон»?

— Круто, что мы вместе со Спунером и Да Костой перешли в одну команду. С Райаном у нас отличное взаимодействие — я вырос рядом с ним как игрок. Он классный друг и хоккеист, с которым приятно выходить на лед.

Стефан был моим первым соседом по комнате в профессиональной карьере. Когда в фарм-клубе «Оттавы» у меня появилась возможность снять жилье, я сказал ему: «Давай жить вместе?» Он просто ответил: «Да, хорошо». Удивительно, что 10 лет спустя мы оказались в одной команде. Но самое главное — я хочу играть в большой команде, которая будет бороться за кубок. Очень хочу успеть выиграть Кубок Гагарина до завершения своей карьеры.

— Вы говорил, что Минск больше похож на европейские города, чем на российские. Что можете сказать о Екатеринбурге?

— На самом деле я бы сказал, что Екатеринбург очень сильно похож на Минск. Пока тяжело оценить, более русский или европейский это город. У меня было не так много времени погулять. Но когда я впервые приехал сюда на выезд, то он произвел потрясающее впечатление. В общем, пока что мои ожидания оправдываются.

— Как обстоят дела с русским? В Минске вы хотели нанять репетитора, чтобы ускорить изучение языка.

— Изучение языка — номер один в списке моих наиболее важных вещей. Мы планируем выучить его всей семьей. Я и жена хотим разговаривать на русском, чтобы нашей дочери было легче учить его. Нам еще предстоит большая работа в этом направлении. Мы скачали специальные программы и интернет-переводчики, но пока этого не хватает. Сейчас я хочу найти по-настоящему хорошего учителя, который поможет мне подтянуть язык. Так что готов работать над своим русским.

Билл Питерс. Фото ХК «Автомобилист»
Билл Питерс. Фото ХК «Автомобилист»
Билл Питерс (справа).Питерс и пустота. Канадский тренер «Автомобилиста» обманывает КХЛ?

Странно, что Питерс не может работать в НХЛ

— Какой хоккей хочет видеть Питерс в нынешнем «Автомобилисте»?

— На самом деле, почти все североамериканские тренеры проповедуют схожий стиль игры. Кто-то более атакующий. Кто-то более агрессивный. Базовые ценности почти у всех одинаковы. Билл — отличный тренер и одна из причин, по которой я подписал контракт с «Автомобилистом». Он нацелен на более быстрый и агрессивный хоккей. И я стараюсь действовать в подобном стиле. Мы не будем отсиживаться в обороне и ждать, когда соперник ошибется, а сами пойдем в прессинг душить соперника на его половине.

— Нет диссонанса оттого, что такой тренер, который был в штабе сборной Канады на Кубке мира и выигрывал чемпионат мира, скорее всего, никогда не вернется в НХЛ?

— Это очень странно. Я знаю Билла не так хорошо, но вижу, что он хороший тренер. Он всем доказал свою состоятельность. Неприятно, когда человек с такими достижениями не может работать там.

— Подозреваю, что он не будет разбивать вашу связку со Спунером.

— Последние недели третьим с нами наигрывался Брукс Мэйсек (разговор состоялся до первого матча Принса и Спунера на Sochi Hockey Open. — Прим. «СЭ»). Возможно, в сезоне и будут какие-то изменения, но пока что наше звено выглядит именно так.

— Над какими компонентами индивидуально работали этим летом?

— Это лето практически полностью было посвящено работе. У меня был пятинедельный тренировочный лагерь перед чемпионатом мира со сборной Белоруссии. После ЧМ я вернулся домой и за все лето не тренировался только пару недель. Почти все время в Тампе я тренировался и больше работал над завершением.

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