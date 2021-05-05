Хитрый способ. Клуб КХЛ решил набрать канадцев, которые не считаются легионерами

Обзор дня Алексея Шевченко.

Новичок

Защитник Андрей Педан стал игроком «Динамо». Я помню тот знаменитый драфт юниоров в России, когда хоккеиста выбрали бело-голубые. Тогда позвонил спортсмену, а он сразу заявил, что не собирается дебютировать в КХЛ и уезжает в Америку. Сколько уж лет прошло. За это время Педан несколько раз менялся. Был довольно толковым игроком, затем стал тафгаем, поиграл в нападении фарм-клуба «Питтсбурга» (да-да, это не шутка) и, наконец, вернулся в Россию. Причем, получил какие-то гигантские деньги, чуть ли не 75 миллионов в год. Для хоккеиста, который и в НХЛ не поиграл, это просто астрономическая сумма.

Но в КХЛ Педан снова поменялся. Уходила эта бойцовская удаль, когда каждый эпизод надо было заканчивать дракой, уже при Билялетдинове он заметно улучшил свою игру в обороне, а в прошлом сезоне стал самым результативным защитником клуба. 87 минут штрафа не имеют отношения к боям: 20 минут за разговоры с судьями, 25 минут — за удар коленом. Да, были какие-то игровые ляпы, но, в целом, Андрей стал крепким защитником, умеющим забить, сделать важную передачу. По-прежнему неплох в единоборствах, да и действовать стал чище.

Непонятно, почему «Ак Барс» решил расстаться с ним, могли бы договориться, хоккеист не хотел уезжать. Для «Динамо» это усиление состава. Ждать ли драк в Москве? Андрей умеет биться так, что у него тут просто нет соперников. В России уж точно, может быть, какой-то залетный канадец появится (без головы). Новичок «Динамо» готов, но нынешние навыки применять просто негде.

Возвращение

Александр Петунин покинул «Северсталь». Череповецкий клуб отдал его за денежную компенсацию «Динамо». Это яркий случай скрытой аренды, у Андрея Разина не было выбора, существовало соглашение. Все про это знали, но стороны ничего не подтверждали. Вот бы лишить оба клуба за сговор по шесть очков, мигом бы подобные сделки пропали.

Понятно, почему динамовцы хотят забрать игрока. Петунин всегда был талантливым нападающим, очень умным и техничным, чем-то напоминает Артемия Панарина. Александр здорово дебютировал в сезоне 2017/18, набрав 14 очков в 27 матчах, но это почему-то никого не впечатлило. Его постоянно меняли в «Северсталь», два года подряд он начинал сезон в Москве, затем уезжал в Вологодскую область. В прошлом сезоне договорились сразу отдать его в другой клуб, не дергать, и Петунин провел лучший сезон в карьере.

Присмотритесь к нему, он один из самых техничных форвардов страны, к тому же решивший свои проблемы с физической формой. Петунин стал сильней, не удивлюсь, если его и с Вадимом Шипачевым будут наигрывать, хотя вокруг Александра можно и второе звено создать. Петунин начинал карьеру в центре, но в Череповце чаще всего играл на фланге, видимо, позиция крайнего все-таки его. Раньше у нападающего не получалось в «Динамо» просто потому, что в него не верили. Разин дал свободу, прекратил дергать и сразу же появился результат. Но это была «Северсталь», а у «Динамо» другие задачи.

Селекция «Автомобилиста»

Билл Питерс продолжает формировать команду из североамериканцев, которые не считаются легионерами. Очередным новичком команды стал Шейн Принс. В минувшем сезоне этот форвард набрал 54 очка в сезоне, забросив 26 шайб. С американцем, который только-только получил белорусский паспорт, не все так однозначно. В Россию он приехал из Швейцарии, пополнил состав «Сибири», но откровенно разочаровал своей игрой. То ли в Новосибирске ставили перед ним непонятные задачи, то ли он еще не адаптировался в КХЛ, но, казалось, что в лигу привезли еще одного среднего иностранца, пусть с опытом игры в Национальной хоккейной лиге.

Следующий сезон тоже получился неровным. Шейна в Минске выставляли на драфт отказов (глупая мера для легионеров, так как у нас лимит), его сильно критиковали, хотя итоговые цифры в статистике были лучше. Все закончилось тем, что Принс ушел в отпуск за свой счет, в качестве наказания. Но в прошлом сезоне ситуация изменилась. Шейн стал одним из лучших в лиге, четвертым снайпером во всей КХЛ, и уже стало ясно, что в Новосибирске очень сильно ошиблись, отпустив хоккеиста. Конечно, в Екатеринбург Шейн едет совсем с другим настроением. Теперь атака «Автомобилиста» по-настоящему страшная, никаких оправданий для неудач уже нет.