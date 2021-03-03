Питерс и пустота. Канадский тренер «Автомобилиста» обманывает КХЛ?

Обзор дня от Алексея Шевченко.

Первый день

Четыре игры вторника первого раунда плей-офф получились разными, но ни одной сенсации и не случилось. Выиграли все, кому положено. Нет никаких сомнений, что и в следующий раунд дружно выйдут клубы, которые во вторник одержали первые победы. Может быть, конечно, «Барыс» сыграет в обороне более благоразумно, так как уступать в серии, забросив четыре шайбы, странно.

В среду пройдут еще четыре игры. И тут не все так однозначно. Очень любопытно, что будет происходить в противостоянии между «Салаватом Юлаевым» и «Трактором». Анвар Гатиятулин проповедует такой стиль, что клубам с мощной атакой против них очень непросто. В этом сезоне они переиграли СКА со счетом 1:0, а Владислав Каменев даже в сердцах заметил, что челябинцы сами ничего не делают и другим не дают. Тогда игроки «Трактора» рассердились, мол, посмотрите на табло, какой смысл что-то говорить, но ведь Каменев был прав.

В Казани «Ак Барс», выглядевший в феврале не слишком убедительно, встретится с расслабленным «Торпедо», где уже решили все вопросы по сезону. А тренер клуба из Татарстана слишком нервничает, что может сказаться и на хоккеистах. Но по подбору игроков там даже сравнивать нечего.

Любопытными будут и матчи в Западной конференции. Очень интересно, как «Спартак» будет действовать против ЦСКА, многие почему-то ждут равной борьбы, но это оптимисты, который считали, что и «Автомобилисту» попался удобный соперник. В Ярославле «Локомотив» сыграет с «Йокеритом», и эта серия не покинет пределов города. У финнов нет болельщиков, основного вратаря и длинной скамейки. Если Андрей Скабелка не будет дергать хоккеистов, то все закончится довольно быстро.

Шоу

Что же случилось в Магнитогорске, где главные арбитры 11 раз делали вбрасывания в центре площадки, а «Металлург» и «Барыс» с какой-то легкостью получали преимущество в две шайбы, но потом теряли его? Очень хочется верить, что такой праздник будет все время, но, вероятно, это просто 2 марта случился сбой.

Уже обвиняют Ильи Воробьева в том, что он не угадал с вратарем, выпустив Василия Кошечкина. А мне кажется, что он, наоборот, сознательно пошел на этот шаг. В феврале было очевидно, что основной вратарь — Юхо Олкинуора. Он лучше, быстрей, энергичней, с ним обыграли «Ак Барс» и «Витязь», когда подмосковный клуб еще бился за очки. Если бы в запасе был любой другой голкипер, то финн бы вышел в стартовом составе. Но рядом-то Василий. Это сложный человек, ветеран, который, оставшись в запасе, потом бы выражал недовольство тем или иным способом. Воробьев все это предвидел, тренер прекрасно понимал, что поражение в первой игре не изменит серию и поставил Василия. Теперь можно выдохнуть: у Кошечкина нет аргументов, чтобы ворчать. Да он и не будет этого делать, иначе придется объяснять шайбу от Дица, а также странный процент отраженных бросков — 83,3. Отныне основной — Олкинуора, ему отвечать за результат, ему нести основную нагрузку. Василий, конечно, свой шанс еще получит или нет, но тут главное, что Илья Воробьев никакой ошибки не допустил и все правильно.

«Барыс» в этой встрече оставил приятное впечатление, но с защитой надо что-то делать. И еще один момент, поразивший до глубины души. Арбитрам не объяснили, что в плей-офф люди бьются? Но 2+10 Николаю Прохоркину за удар плечом в плечо — это уже чересчур. Так работать нельзя.

Пустота

Матч между «Авангардом» и «Автомобилистом» получился самым скучным во вторник, но претензии по этому поводу можно предъявить только гостям. Команда Боба Хартли действовала в своем стиле, она вообще ничем не удивила. Но гости-то где? Если Билл Питерс кому-то обещал, что плохой регулярный чемпионат — это лишь подготовка к плей-офф, то пока он всех обманывает. Я видел вместо игры фигурное катание, в котором участникам не удавалось показать никаких трюков, так как в самый нужный момент им просто не давали ничего сделать. Команда из Балашихи все контролировала, все предугадывала и гостям повезло, что у Ильи Ковальчука еще был плохой день.

Но больше поразило то, что происходило после сирены. Пресс-конференция тренера гостей и слова: «Все в порядке, готовимся к длинной серии». Североамериканский тренер просто всех водит за нос. Или он про серию следующего сезона? У Питерса дорогой защищенный двухлетний контракт, говорят, что он уже начал формировать тренерский штаб и сделал предложение Майку Пелино из «Металлурга» войти в него. Есть информация, что в Екатеринбурге окажется много игроков из Северной Америки с нужными паспортами, чтобы не считаться легионерами, а в нынешних хоккеистов он и не верит, что доказывал своим поведением во время чемпионата. Но не слишком ли дорого заплатили в Екатеринбурге за целый сезон? И почему Питерсу опять кто-то верит, что в чемпионате-2021/22 у него обязательно все наладится?