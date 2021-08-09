Сочи — маленький хоккейный рай. А самый южный клуб КХЛ наконец выбрал правильный курс
Проверка «Автомобилиста» и обновленный «Авангард»
От Sochi Hockey Open — первого предсезонного турнира КХЛ — осталось приятное послевкусие. Как от настоящего кубанского вина. Большой хоккей вернулся с летних каникул, и это не может не радовать. Пока, само собой, команды находятся в турбулентности. Сказываются нагрузки первых циклов, никто из тренеров не дает поблажек по работе в зале. Сверхскоростного хоккея турнир не подарил, прослеживалась сумбурность в действиях, но это не главное. Все команды в поисках игровых сочетаний и химии. О чем речь, если главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс на мой вопрос о ценности победы на SHO ответил, что для него важнее — проверить связки и дать возможность парням проявить себя. А выиграем или проиграем — не так важно.
Уральцы задействовали в Сочи 37 человек. Посмотрели ближайший и будущий резерв, оценили новичков, в том числе легионеров. Питерс собрал тройку Принс — Спунер — Мэйсик. Порадовало сочетание Жукенова с Макеевым и Шумаковым. Единственное — Сергей досрочно завершил матч с «Трактором», и пока неизвестно, насколько серьезно его повреждение. После игры его видели улыбающимся, но Питерс сказал, что обследование он пройдет только в понедельник.
Против олимпийской сборной России у «Авто» солировала молодежь. Игроки основы получили паузу, в состав подняли еще совсем юнцов. Питерс просмотрел ребят, которые проходили сборы в Рефтинском и прилетели специально на этот матч. Известно, что на следующий турнир в Уфу поедет усеченный состав — железные игроки основы и те, кто сохраняет шансы на повышение до КХЛ.
Беглый вывод по «Авангарду»: чемпионы просели по гибкости в атаке, но по-прежнему способны задушить любого излюбленным Хартли форчекингом. Меньше креатива и творчества, больше работы и упорства. Новичок Петер Цегларик пока не ровня покинувшему клуб Риду Буше. Словак старается: усложняет жизнь защитникам в чужой зоне, предлагает себя для броска. Нет вопросов по самоотдаче, но эффективность форварда топ-6 оценивается по другим показателям. По ним Петеру далеко до высшего балла. В матче со СКА у Цегларика было как минимум три одинаковых момента, когда ему переводили шайбу поперечным пасом, но словак девальвировал старания партнеров, бросая мимо или во вратаря.
Впечатлен молодыми голкиперами омичей Алексеем Мишуровым и Георгием Дубровским. Пока Василий Демченко восстанавливается от попадания шайбы в глаз, у них появился шанс продемонстрировать Хартли и отвечающему за голкиперов Сергею Звягину свои навыки на высоком уровне. По вратарской линии у «Авангарда» нет поводов для беспокойства. По полевым — пока не все освоились в системе канадского тренера, а, например, тех же Брюквина и Дергачева в деле мы так и не увидели.
Вопросы к молодежке и перспективный «Сочи»
Турнир в Сочи — важный этап подготовки к декабрьскому чемпионату мира для молодежной сборной. Игорь Ларионов не досчитался получившего повреждение Василия Пономарева. Из-за длительного карантина не прилетел Ян Кузнецов. Шакир Мухамадуллин катался в «желтой» майке. Уфимцу противопоказаны столкновения — естественно, речи о его участии на турнире не шло. Странно поступил Даниил Чайка, улетевший на драфт НХЛ, который проходил в онлайн-формате. По словам Ларионова, такую «церемонию» можно ждать «и в Тамбове, и в Воскресенске, и в Новосибирске», чувствуется неприятный осадок от поступка защитника. Таким решением он озадачил штаб сборной, россияне остались без трех основных защитников.
Заставил задуматься своими решениями и сам Ларионов. Сборная привезла в Сочи трех вратарей, среди которых 21-летний Дмитрий Николаев. По возрасту он не проходит на МЧМ. Возникает логичный вопрос: зачем изучать его в Сочи? Ларионов говорил журналистам, что нужно найти сменщика для Аскарова, но при этом два матча из четырех сыграл парень — «переросток» МЧМ. А Егор Гуськов — перспективный голкипер из «Локо» — весь турнир открывал калитку и полировал лавку. Тренер Олег Браташ заверил, что Егора проверят на «Турнире четырех» в Чехии. Это, конечно, рационально, но какова цель пребывания в сборной Николаева?
Вояж в Сочи дал Ларионову немало пищи для размышления. За четыре матча команда забросила только пять шайб. Даже со скидкой на сопротивление взрослых защитников с реализацией большие проблемы. Понравился Федор Свечков, зрелый хоккей показал Марат Хуснутдинов — однозначный первый центр в отсутствие Пономарева. Марат успевал и генерировать опасность у чужих ворот, снабжая партнеров острыми передачами, и подчищать за защитниками. Серьезная конкуренция среди защитников, которых, правда, «съедали» почти на каждом сантиметре льда. У Ларионова и Ко остается четыре месяца, чтобы собрать банду для Канады. Пока прослеживаются лишь ее очертания.
«Сочи» обыграл только олимпийскую сборную и гостеприимно остался на предпоследнем месте. Счета и результаты вторичны для южан. Хозяева задействовали большую группу игроков, проверили молодежь. Хороший турнир провел Магнус Хелльберг — надежда «Сочи» в будущем сезоне. После обмена оставались вопросы по мотивации шведа, но голкипер четко обозначил, что приехал на черноморское побережье не ради моря и чурчхелы. Не отставал от Хелльберга и Максим Третьяк — у «Сочи» собрался многообещающий вратарский тандем. Понравилось, что команда Ставровского не терялась против сильных соперников. Никакой обреченности на скамейке, полная заряженность даже с превосходящим в классе оппонентом. «Сочи» выбрал правильный курс, главное — не отклоняться от него.
Победа «Трактора» и проблемы СКА
Слукавлю если напишу, что какая-то команда поразила или заставила хвататься за голову. Все шло своим чередом, за исключением нюансов и отдельных личностей. От «Трактора», допустим, все ждали прогресса — и мы увидели, что команда сыграла целостнее и качественнее прошлой предсезонки. Преждевременно говорить, что челябинцы обязательно зажгут на «Востоке», но видна перспектива. Победа на турнире — звоночек для соперников, что «Трактор» в этом году как минимум стоит опасаться.
Космическую химию за короткое время нашли Седлак, Абрамов и Тертышный. Каждый их выход на лед — наслаждение. Парни не боялись рисковать, отдавали неожиданные передачи, забивали роскошные голы. Никита пока на просмотровом контракте, но будет абсурдом не предложить полноценное соглашение форварду, забросившему в трех матчах из четырех. Что тогда в команде делают остальные? Да руководство «Трактора» просто не поймут в Челябинске и не дадут вечером спокойно прогуляться по Кировке.
СКА привлек внимание с первого матча появлением на скамейке главы штаба. На пресс-конференции главный тренер Валерий Брагин не смог объяснить его специализацию, отметив пользу от единения тренерского штаба, главой которого и является Роман Борисович. По игре на турнире к армейцам больше всего вопросов: по выходу из зоны, по созиданию, по реализации моментов. Никаких долгоиграющих выводов делать нельзя, но из фаворитов СКА сыграл слабее остальных.
Только одна победа над «Сочи», два сухих поражения «Трактору» и «Авангарду». СКА не забивал 120 минут. Только одно реализованное большинство — и это при волшебнике Константине Шафранове. Брагин, правда, сказал, что перед турниром почти не работали над этим компонентом. Но бросилось в глаза, что у питерцев не нашлось вожака, способного в трудный момент взорваться и вытащить команду из ямы.
Сочи — столица летнего хоккея
Где, если не в Сочи, увидишь, как спортивный директор клуба КХЛ (речь о Ренате Мамашеве) добирается на арену на электросамокате? А что, очень удобный вид транспорта в знойный летний день. Я и сам освоил набирающий популярность кикшеринг именно в Сочи. Десять минут — и ты с ветерком добрался от отеля до Ледового. По дороге встретив игроков — участников турнира, которые также передвигаются на самокатах.
Для журналистов Sochi Hockey Open — маленький рай. Ничуть не преувеличиваю. Нам разрешили общаться с хоккеистами и тренерами вживую. Вернулись очные пресс-конференции. Зум и прочие онлайн-платформы, конечно, бесценные инструменты для корреспондентов, которые могут подключиться из разных городов, но ничто не заменит реальное общение. Ты видишь и чувствуешь эмоции собеседника, беседа получается более искренней, душевной. Мы с коллегами записали несколько интервью — в ближайшие дни читайте их на нашем сайте.
За это стоит отдать должное руководству «Сочи». Клуб инвестирует не только в спортивную часть, но и в маркетинг и коммуникации с внешним миром. Перед каждым матчем турнира организовывали специальную студию, куда приглашали известных хоккейных личностей. Прилетел даже президент КХЛ Алексей Морозов. Печально, что на турнир не пустили зрителей. Клуб был готов устроить шоу, подарить богатую развлекательную программу и придать летним будням освещающего хоккейного антуража, но Роспотребнадзор зажег красный свет. Надеюсь, в сезоне болельщиков все-таки пустят. «Сочи» своим подходом заслужил тепло не только за пределами арены, но и на трибунах.
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