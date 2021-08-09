Спортивные итоги и эмоциональные впечатления от первого предсезонного турнира КХЛ — Sochi Hockey Open .

Проверка «Автомобилиста» и обновленный «Авангард»

От Sochi Hockey Open — первого предсезонного турнира КХЛ — осталось приятное послевкусие. Как от настоящего кубанского вина. Большой хоккей вернулся с летних каникул, и это не может не радовать. Пока, само собой, команды находятся в турбулентности. Сказываются нагрузки первых циклов, никто из тренеров не дает поблажек по работе в зале. Сверхскоростного хоккея турнир не подарил, прослеживалась сумбурность в действиях, но это не главное. Все команды в поисках игровых сочетаний и химии. О чем речь, если главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс на мой вопрос о ценности победы на SHO ответил, что для него важнее — проверить связки и дать возможность парням проявить себя. А выиграем или проиграем — не так важно.

Уральцы задействовали в Сочи 37 человек. Посмотрели ближайший и будущий резерв, оценили новичков, в том числе легионеров. Питерс собрал тройку Принс — Спунер — Мэйсик. Порадовало сочетание Жукенова с Макеевым и Шумаковым. Единственное — Сергей досрочно завершил матч с «Трактором», и пока неизвестно, насколько серьезно его повреждение. После игры его видели улыбающимся, но Питерс сказал, что обследование он пройдет только в понедельник.

Против олимпийской сборной России у «Авто» солировала молодежь. Игроки основы получили паузу, в состав подняли еще совсем юнцов. Питерс просмотрел ребят, которые проходили сборы в Рефтинском и прилетели специально на этот матч. Известно, что на следующий турнир в Уфу поедет усеченный состав — железные игроки основы и те, кто сохраняет шансы на повышение до КХЛ.

Беглый вывод по «Авангарду»: чемпионы просели по гибкости в атаке, но по-прежнему способны задушить любого излюбленным Хартли форчекингом. Меньше креатива и творчества, больше работы и упорства. Новичок Петер Цегларик пока не ровня покинувшему клуб Риду Буше. Словак старается: усложняет жизнь защитникам в чужой зоне, предлагает себя для броска. Нет вопросов по самоотдаче, но эффективность форварда топ-6 оценивается по другим показателям. По ним Петеру далеко до высшего балла. В матче со СКА у Цегларика было как минимум три одинаковых момента, когда ему переводили шайбу поперечным пасом, но словак девальвировал старания партнеров, бросая мимо или во вратаря.

Впечатлен молодыми голкиперами омичей Алексеем Мишуровым и Георгием Дубровским. Пока Василий Демченко восстанавливается от попадания шайбы в глаз, у них появился шанс продемонстрировать Хартли и отвечающему за голкиперов Сергею Звягину свои навыки на высоком уровне. По вратарской линии у «Авангарда» нет поводов для беспокойства. По полевым — пока не все освоились в системе канадского тренера, а, например, тех же Брюквина и Дергачева в деле мы так и не увидели.

Вопросы к молодежке и перспективный «Сочи»

Турнир в Сочи — важный этап подготовки к декабрьскому чемпионату мира для молодежной сборной. Игорь Ларионов не досчитался получившего повреждение Василия Пономарева. Из-за длительного карантина не прилетел Ян Кузнецов. Шакир Мухамадуллин катался в «желтой» майке. Уфимцу противопоказаны столкновения — естественно, речи о его участии на турнире не шло. Странно поступил Даниил Чайка, улетевший на драфт НХЛ, который проходил в онлайн-формате. По словам Ларионова, такую «церемонию» можно ждать «и в Тамбове, и в Воскресенске, и в Новосибирске», чувствуется неприятный осадок от поступка защитника. Таким решением он озадачил штаб сборной, россияне остались без трех основных защитников.

Заставил задуматься своими решениями и сам Ларионов. Сборная привезла в Сочи трех вратарей, среди которых 21-летний Дмитрий Николаев. По возрасту он не проходит на МЧМ. Возникает логичный вопрос: зачем изучать его в Сочи? Ларионов говорил журналистам, что нужно найти сменщика для Аскарова, но при этом два матча из четырех сыграл парень — «переросток» МЧМ. А Егор Гуськов — перспективный голкипер из «Локо» — весь турнир открывал калитку и полировал лавку. Тренер Олег Браташ заверил, что Егора проверят на «Турнире четырех» в Чехии. Это, конечно, рационально, но какова цель пребывания в сборной Николаева?

Вояж в Сочи дал Ларионову немало пищи для размышления. За четыре матча команда забросила только пять шайб. Даже со скидкой на сопротивление взрослых защитников с реализацией большие проблемы. Понравился Федор Свечков, зрелый хоккей показал Марат Хуснутдинов — однозначный первый центр в отсутствие Пономарева. Марат успевал и генерировать опасность у чужих ворот, снабжая партнеров острыми передачами, и подчищать за защитниками. Серьезная конкуренция среди защитников, которых, правда, «съедали» почти на каждом сантиметре льда. У Ларионова и Ко остается четыре месяца, чтобы собрать банду для Канады. Пока прослеживаются лишь ее очертания.

«Сочи» обыграл только олимпийскую сборную и гостеприимно остался на предпоследнем месте. Счета и результаты вторичны для южан. Хозяева задействовали большую группу игроков, проверили молодежь. Хороший турнир провел Магнус Хелльберг — надежда «Сочи» в будущем сезоне. После обмена оставались вопросы по мотивации шведа, но голкипер четко обозначил, что приехал на черноморское побережье не ради моря и чурчхелы. Не отставал от Хелльберга и Максим Третьяк — у «Сочи» собрался многообещающий вратарский тандем. Понравилось, что команда Ставровского не терялась против сильных соперников. Никакой обреченности на скамейке, полная заряженность даже с превосходящим в классе оппонентом. «Сочи» выбрал правильный курс, главное — не отклоняться от него.

Победа «Трактора» и проблемы СКА

Слукавлю если напишу, что какая-то команда поразила или заставила хвататься за голову. Все шло своим чередом, за исключением нюансов и отдельных личностей. От «Трактора», допустим, все ждали прогресса — и мы увидели, что команда сыграла целостнее и качественнее прошлой предсезонки. Преждевременно говорить, что челябинцы обязательно зажгут на «Востоке», но видна перспектива. Победа на турнире — звоночек для соперников, что «Трактор» в этом году как минимум стоит опасаться.

Космическую химию за короткое время нашли Седлак, Абрамов и Тертышный. Каждый их выход на лед — наслаждение. Парни не боялись рисковать, отдавали неожиданные передачи, забивали роскошные голы. Никита пока на просмотровом контракте, но будет абсурдом не предложить полноценное соглашение форварду, забросившему в трех матчах из четырех. Что тогда в команде делают остальные? Да руководство «Трактора» просто не поймут в Челябинске и не дадут вечером спокойно прогуляться по Кировке.

СКА привлек внимание с первого матча появлением на скамейке главы штаба. На пресс-конференции главный тренер Валерий Брагин не смог объяснить его специализацию, отметив пользу от единения тренерского штаба, главой которого и является Роман Борисович. По игре на турнире к армейцам больше всего вопросов: по выходу из зоны, по созиданию, по реализации моментов. Никаких долгоиграющих выводов делать нельзя, но из фаворитов СКА сыграл слабее остальных.

Только одна победа над «Сочи», два сухих поражения «Трактору» и «Авангарду». СКА не забивал 120 минут. Только одно реализованное большинство — и это при волшебнике Константине Шафранове. Брагин, правда, сказал, что перед турниром почти не работали над этим компонентом. Но бросилось в глаза, что у питерцев не нашлось вожака, способного в трудный момент взорваться и вытащить команду из ямы.

Сочи — столица летнего хоккея

Где, если не в Сочи, увидишь, как спортивный директор клуба КХЛ (речь о Ренате Мамашеве) добирается на арену на электросамокате? А что, очень удобный вид транспорта в знойный летний день. Я и сам освоил набирающий популярность кикшеринг именно в Сочи. Десять минут — и ты с ветерком добрался от отеля до Ледового. По дороге встретив игроков — участников турнира, которые также передвигаются на самокатах.

Для журналистов Sochi Hockey Open — маленький рай. Ничуть не преувеличиваю. Нам разрешили общаться с хоккеистами и тренерами вживую. Вернулись очные пресс-конференции. Зум и прочие онлайн-платформы, конечно, бесценные инструменты для корреспондентов, которые могут подключиться из разных городов, но ничто не заменит реальное общение. Ты видишь и чувствуешь эмоции собеседника, беседа получается более искренней, душевной. Мы с коллегами записали несколько интервью — в ближайшие дни читайте их на нашем сайте.