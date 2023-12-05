Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Новости
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 20:00

Звезда ранней КХЛ нашла себя в боксе. И уже выиграла свой первый бой!

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Марцел Хосса: в хоккейном «Спартаке» и на боксерском ринге.
Фото Федор Успенский, из соцсетей FIGHTNIGHTCHALLENGE, «СЭ»
Марцел Хосса сменил краги на боксерские перчатки.

Если вы застали прекрасную и ламповую КХЛ образца ее первых сезонов, то наверняка не будете спорить с тем, что одним из самых ярких ее игроков был Марцел Хосса. Кто как не дико результативный словак считался главным лицом рижского «Динамо», за которым многие следили с неподдельным интересом? Кто, если не он, лучший легионер латвийского клуба за всю его современную историю?

Техничный словак с великолепным броском никогда не был нападающим, который выделялся своей агрессией и грубостью. Хотя с его габаритами (187 см, 99 кг) в мягкотелости и отсутствии бойцовских качеств обвинить было нельзя. Будучи игроком латвийского клуба, он умел постоять и за себя, и за партнеров. Интернет хорошо помнит и бой против брата Сергея Федорова Федора, и столкновение с бывший подопечным Андрея Назарова Клеем Уилсоном, и участие в довольно памятной для новосибирских болельщиков массовой драке с «Сибирью».

Но куда чаще легенда рижан отличалась не штрафными минутами, а заброшенными шайбами и голевыми передачами. В сезоне-2009/10 родной брат трехкратного обладателя Кубка Стэнли и вовсе стал по итогам регулярного чемпионата лучшим снайпером КХЛ, наработав на приглашение от «Ак Барса», где не вписался в систему Зинэтулы Билялетдинова. Поэтому мы его помним прежде всего как великолепного нападающего и настоящую рок-звезду некогда чертовски симпатичных рижан, которая регулярно выдавала концерты в столице Латвии. Оттого и удивительно, что после окончания карьеры в 2018-м он нашел себя не где-нибудь на тренерском мостике или в менеджерском кресле, а ушел в единоборства и вчера одержал свою первую победу на ринге.

Заниматься боксом для поддержания формы Марцел со своим куда более знаменитым братом начал незадолго до эпидемии ковида, в 2019-м. К тому моменту Хосса-старший фактически уже давно завершил игровую карьеру из-за проблем с кожей и загадочной «аллергии на хоккейную форму», продолжая числиться призраком в платежке «Аризоны». Младший же — только-только начинал искать себя во внехоккейной жизни, отыграв (причем весьма недурно) свой финальный сезон за родную «Дуклу» из Тренчина, и с удовольствием отреагировал на предложение брата сменить вид спорта.

«Хоккей меня сейчас не привлекает. За последний год я выходил на лед, может быть, один или два раза. Мы с моим братом Марцелом занимаемся боксом уже больше полугода. Я сказал себе, что хочу попробовать что-то другое, потому что за свою хоккейную карьеру вообще не занимался боксом в рамках предсезонной подготовки. Нам обоим это очень понравилось, это отличный вид спорта для укрепления мышц живота.

Мы с братом уже боксируем друг с другом на тренировках. Мы так легко похлопываем друг друга. Однако иногда случается более сильный удар, и мы начинаем бить по подбородку. Но все ради интереса. Будем ли мы участвовать в боях? Мы шутим, что да, но, думаю, что в конце концов дело не зайдет так далеко», — рассказывал Мариан в интервью словацкому порталу Novy Cas.

Марцел Хосса с командой и семьей после дебютного боя.
Фото из соцсетей Мариана Хоссы

Как оказалось, дело все-таки зашло далеко. Только не для Мариана, а для Марцела, который изначально был ведомым в этой затее. Пока старший брат боксировал чисто радио кардио, младший с головой погрузился в новый для себя вид спорта и даже начал изучать удары ногами.

«Тренировать бывших хоккеистов довольно интересно, потому что они всю жизнь выполняют разные движения. С другой стороны, они в отличной форме, мне не приходится их что-либо заставлять, ведь у них отличный подход к тренировкам. Они делают то, что я им говорю, у них отличная дисциплина. Должен сказать, что за полгода они сделали большой шаг вперед, у них большой потенциал, и если они захотят в будущем, то легко смогут боксировать и на любительской основе» — хвалил своих учеников их персональный тренер Браньо Полиах.

Вчера Хосса-младший на арене имени Ондрея Непелы, где когда-то выступал в КХЛ «Слован», провел свой первый любительский бой в рамках показательного турнира словацкого промоушена FIGHTNIGHTCHALLENGE и с ходу одержал победу. Битым бывшей звездой рижского «Динамо» оказался словацкий рэпер Роман Momo Григели, который был на семь лет младше своего оппонента.

Для человека, который всерьез увлекается единоборствами, трехраундовый поединок в весе до 105 кг выглядел достаточно смешно и местами напоминал драку двух маргиналов у ларька с алкоголем за чекушку беленькой, хаотично махавших руками. В первом раунде хоккеист несколько раз здорово попал в голову музыканту, во втором — немного просел и позволил противнику немного разукрасить себе лицо, а в третьем — ожидаемо стал участником дешевой комедии.

Закончился бой типичным для того рода цирковых представлений скандалом. На последних секундах Хосса и Григели оказались в клинче. Но еще до того, как судья разорвал его, рэпер исподтишка неудачно ударил хоккеиста правой рукой, и рефери пришлось отправить боксеров по разным углам. И пока хоккеист спокойно ждал возобновления боя, Момо выплюнул в его сторону капу. В итоге после нескольких минут разбирательств арбитру ничего не оставалось, кроме как дисквалифицировать артиста и присудить победу Марцелу, который с небольшим перевесом вел по очкам. В общем, у двух словаков получилось шоу в лучших традициях поп-MMA с Еленой Берковой и прочими фриками.

Арина&nbsp;Ли и&nbsp;Елена Беркова. Беркова перешла из фрик-боев в профессионалы. В дебюте порноактриса сразила соперницу коленом в голову

«Независимо от результата, я уже победил, выйдя на ринг. Я оказался в спорте, где уже пережил много замечательных моментов. Это совсем другое. Я рад этому опыту», — сказал Хосса после победного дебюта, перед которым его публично поддержал в запрещенной соцсети сам Яромир Ягр.

В желании Хоссы открывать для себя новые грани и виды спорта нет ничего нового. Хоккей — это еще не вся жизнь. Однако стоит ли делать из себя посмешище и становиться частью откровенного цирка? Пусть даже и с одобрения легендарного чеха.

Марцел Хосса
Бокс
Хоккей
1
0
Читайте также
Загитова заявила, что будет работать тренером в своей школе фигурного катания
Чемпионат России по фигурному катанию-2024: основная информация
Der Spiegel: Путин оказался прав, заявляя, что СВО России идет по плану
Явлинский предложил примирить россиян и украинцев по примеру Франции и Германии
Онлайн-калькулятор депрессии уменьшит риски самоубийств
Добровольческие отряды перерезали снабжение ВСУ под Артемовском
Популярное видео
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
`

Красивая сибирская история и мотивация по-уфимски. Молодые таланты попали на Матч звезд КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 40 25 15 55
2 Авангард 38 26 12 55
3 Ак Барс 38 23 15 48
4 Лада 40 20 20 48
5 Сал. Юлаев 37 23 14 47
6 Трактор 39 21 18 46
7 Автомобилист 40 20 20 44
8 Сибирь 40 17 23 41
9 Амур 38 15 23 37
10 Нефтехимик 39 14 25 36
11 Барыс 39 12 27 31
12 Адмирал 36 11 25 29
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 38 25 13 53
2 Спартак 39 24 15 52
3 Локомотив 37 24 13 51
4 Торпедо 39 23 16 49
5 СКА 38 24 14 49
6 ЦСКА 38 21 17 44
7 Северсталь 37 16 21 38
8 Динамо Мн 38 17 21 38
9 Куньлунь РС 40 14 26 33
10 Сочи 38 14 24 31
11 Витязь 38 13 25 31
Результаты / календарь
25.11
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
19.12
20.12
21.12
5.12 15:30
Сибирь – Динамо Мн
 2 : 3
5.12 16:30
Авангард – Барыс
 5 : 1
5.12 17:00
Металлург Мг – ЦСКА
 0 : 3
5.12 17:00
Автомобилист – СКА
 3 : 2 Б
5.12 17:00
Трактор – Нефтехимик
 4 : 1
5.12 18:00
Лада – Торпедо
 2 : 4
5.12 19:30
Спартак – Динамо М
 - : -
5.12 19:30
Куньлунь РС – Сочи
 - : -
5.12 19:30
Витязь – Сал. Юлаев
 - : -
5.12 19:30
Северсталь – Ак Барс
 - : -
Все результаты / календарь

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости