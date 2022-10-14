Матч в Ярославле был омрачен тяжелой травмой. КХЛ надо менять правила

Обзор дня Алексея Шевченко.

Поражение

Питерские армейцы потерпели первое поражение в основное время в этом сезоне. И неудивительно, что команда не взяла очки именно в Ярославле. Игорь Никитин, положивший все на то, чтобы исправить психологию игрокам, не дал шансов сопернику. Не без сложностей. Великолепно смотрелся Даниил Исаев, но все же нельзя успех списывать исключительно на вратаря. Команда не боялась, и это бросалось в глаза.

Питерский клуб в этом сезоне одержал 16 побед, но, наверное, в 15 из них добивался успеха потому, что соперник начинал дергаться еще до матча. Трудно понять, что так напрягает участников турнира, но они, видимо, невнимательно читают состав команды. СКА — хороший, ровный коллектив. Там есть пара игроков высокого уровня, но не более. И нет такого звена, которое бы считалось системообразующим. Кого боятся-то? Данилу Моисеева в первой тройке или Василия Глотова в центре второй? Да, он вместе с Дамиром Жафяровым и Маратом Хайруллиным, ну и что? Команду Романа Ротенберга можно обыгрывать прежде всего за счет характера. Неслучайно, что успеха в матче с ними первыми добились московские динамовцы, которые даже не смотрят, против кого выходят на лед. И теперь ярославский клуб, чей тренер изо дня в день втолковывал игрокам, что они лучшие.

Матч был омрачен травмой нападающего Захара Бардакова, которого толкнули на открытую калитку. Не думаю, что сотрудник ярославского клуба специально не закрывал ее, дожидаясь, когда в ловушку попадет форвард питерского клуба. Но главному тренеру СКА от этого не легче. Он несколько раз заметил, что надо исправлять эту ситуацию, как-то жестче контролировать, но напрашивается только одно новое правило — разрешить открывать калитку только во время пауз. А то уже не первый раз такие истории.

Андрей Назаров (крайний справа). ХК «Сочи»

Провал

Сгущаются тучи над главным тренером «Сочи» Андреем Назаровым. Накануне команда потерпела очередное поражение в турнире. И пусть получилось взять один балл в матче против «Нефтехимика», это ничего не поменяло. Даже от 10-го места в таблице южный клуб уже отстает на восемь очков! Это же надо так умудриться развалиться на старте. Не работают любые задумки тренера, если они, конечно, существуют. Не прогрессирует ни один хоккеист, более того, регресс у тех, кто еще был в порядке полгода назад.

Назаров хорош на короткой дистанции. Его назначение в прошлом сезоне было оправданным. Смотреть на клуб было тяжело, такое ощущение, что все уже проигрывали на утренней раскатке. Назаров принес энергию в коллектив, появилась концентрация у хоккеистов. Не начни чудить тогда Магнус Хелльберг, возможно, и в плей-офф бы попали. Но за счет эмоций нельзя пройти длинную дистанцию, а предложить игрокам какую-то игровую концепцию Назаров оказался не в силе.

Что сейчас представляет собой «Сочи»? Команду из неплохих игроков без единой философии. Да, немного помог Игорь Горбенко. Но он всего лишь помощник тренера и установку не дает. Сочинцы проиграли и в четверг, причем не хватило именно плана на игру, какого-то задания, которого бы все придерживались. И в каждом матче происходит нечто подобное. Потенциал команды виден, но никак не используется.

Непонятно, чего именно ждет руководство клуба. Те люди, которые назначают Назарова, должны задуматься, ради чего все это? Если бы команда хотя бы дралась в каждой встрече, то еще было бы понятно. Говорят, что решение по главному тренеру вот-вот примут. И уже не будут давать несколько матчей на исправление. Наверное, действительно пора.

Александр Попов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Работа

Александр Попов, удививший своей энергией в прошлом плей-офф, завершил карьеру. Как сообщают в ЦСКА, бывший форвард клуба станет тренером по развитию нападающих. Будет курировать все профессиональные команды системы, лично работать с форвардами, давать советы, стараться, чтобы они вышли на другой уровень. В армейском клубе очень хотели отблагодарить игрока за последний кубок Гагарина, предлагали различные варианты и, наконец, достигли взаимопонимания.

Отнеситесь к этой новой должности Попова как к знаку уважения. Никакого практического значения должность Александра для клуба не имеет. Ну какой он преподаватель?! Чему Попов может научить игроков, находясь с ними не в одной команде? Все-таки, чтобы учить, требуются совершенно иные навыки. Неплохой хоккеист не начинает быть отличным учителем автоматически, а Александр даже не был выдающимся игроком. Да, все говорят, что Попов только с прессой вел себя как дикарь, бегая от журналистов как маленькая девочка от привидения. Мол, в команде он был другим. Но уж совсем сильно не менялся. Общался лучше, но это нормально, когда ты в коллективе.

Но разве это данные для тренера, даже узкоспециализированного? Назначение Попова на такую должность — беда ЦСКА. Тренером в «Звезде», в важной части структуры клуба, Егор Михайлов, чей профессиональный уровень не соответствует месту. Если уж хотели как-то отблагодарить Попова, то придумали бы ему должность, на которой бы он ни за что не отвечал. Посадили бы в кабинет и разрешили свободное посещение. Так хоть он вреда никакого не причинит.