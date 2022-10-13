СКА проиграл «Локомотиву» и потерпел второе поражение в сезоне
СКА проиграл «Локомотиву» в гостях в матче регулярного чемпионата КХЛ — 1:3.
Единственную шайбу гостей забросил Игорь Ожиганов, у хозяев один раз отличился Егор Коршков, а Георгий Иванов сделал дубль. Вторую шайбу Иванов забросил в пустые ворота в конце третьего периода.
СКА потерпел второе поражение в сезоне-2022/23 и первое — в основное время. Команда из Санкт-Петербурга лидирует в таблице Западной конференции с 33 очками в 18 матчах. «Локомотив» с 23 очками в 17 играх поднялся на третью строчку таблицы «Запада».
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«Локомотив» (Ярославль) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
Голы: Иванов — 4 (Никулин), 35:19 — 1:0. Коршков — 1 (Андронов, Рафиков), 38:49 — 2:0. Ожиганов — 6 (Хайруллин, Жафяров), 45:41 — 2:1. Иванов — 5 (п.в.), 58:50 — 3:1.
Вратари: Исаев — Николаев (58:28 — 58:50, 58:57).
Штраф: 8 — 6.
Броски: 27 (10+10+7) — 26 (5+11+10).
Судьи: Лаврентьев, Раводин.
13 октября. Ярославль. Арена-2000.
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