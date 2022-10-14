Беда с сердцем, тяжелые наркотики. Русский суперталант резко сдал в разгаре карьеры и умер в 38

Артема Чернова. Трагическая история форварда Суперлиги и КХЛ

Стремительный взлет

В идеальном мире воспитанник «Кузни» Артем Чернов должен был стать как минимум звездой КХЛ и вместе с Сергеем Бобровским, Дмитрием Орловым, Кириллом Капризовым и Ильей Сорокиным прославлять школу новокузнецкого «Металлурга». Фактурный, техничный, быстрорукий, скоростной, хорошо читающий игру — ему от природы досталось все для долгой и успешной карьеры. Уже в 18 лет он забивал за основу родного клуба и выигрывал серебряные медали ЮЧМ вместе со Свитовым и Ковальчуком, а в 19 — вовсю разрывал Суперлигу в звене с Евгением Лапиным и Сергеем Шаламаем. По своему потенциалу сибиряк имел все шансы попасть в НХЛ, где его в пятом раунде задрафтовал «Даллас».

Еще в 2000-х Артема обвиняли в регулярных нарушениях режима, но к 38 годам он успел отыграть больше пятисот матчей в Суперлиге и КХЛ за «Авангард», ХК МВД, «Автомобилист», «Торпедо», «Атлант», «Салават Юлаев» и «Витязь», поднять над головой Кубок Гагарина с «Динамо» Олега Знарка. Однако настоящей звездой крайне одаренный форвард не стал, а два года назад жена Кирилла Кольцова Светлана сообщила трагическую новость — Чернов скончался в Уфе из-за проблем с сердцем.

Артем Чернов. Фото Федор Успенский, «СЭ» Федор Успенский, Фото «СЭ»

«В новокузнецком «Металлурге» главный тренер Андрей Сидоренко поставил нас с Темой и Сергеем Шаламаем в одно звено, — вспоминает экс-нападающий «Кузни» Евгений Лапин. — Знаете, у нас сразу пошла игра. Химия ведь зависит от каждого партнера. Артем мог и сам решить момент, и пас отдать, и подержать шайбу. Помимо этого, он был очень работоспособным, сильным, быстрым игроком с отличной техникой и голевым чутьем. Скорость и техника помогали ему творить. Даже не знаю, с кем его можно сравнить. Артем, не побоюсь этого слова, был уникальным, непохожим на других. Сергей Шаламай — очень техничный, комбинационный игрок, который думал на площадке. Это и были составляющие химии нашего звена.

Отчасти именно Лапин и Шаламай, взявшие под свою опеку еще совсем молодого нападающего, помогли ему наработать на быстрое приглашение в «Авангард», где уже тогда крутилось много денег. Вот только в Новокузнецке отпускать своего воспитанника наотрез отказывались и даже какое-то время угрожали армией, а уезжать из родного города хоккеисту ради игры в одной тройке с Павлом Патерой и Мартином Прохазкой пришлось тайком:

«Очень классные впечатления у меня остались от игры с ними в одном звене. Проблем во взаимопонимании на льду не было. Они чехи еще той, старой закалки, так что говорили на русском. Да и они быстро учили наш язык. В «Авангарде» тогда играла и такая тройка, как Затонский — Сушинский — Прокопьев, и я успел в ней сыграть пару матчей, когда один из нападающих приболел. Сразу же забил, конечно. С ними тоже было очень приятно играть, очень крутая тройка была!» — рассказывал сам Чернов в 2017 году.

Артем Чернов. Фото Антон Сергиенко, архив «СЭ» Антон Сергиенко, Фото архив «СЭ»

Закат и возвращение в хоккей

Правда, надолго задержаться в Омске новокузнечанин не смог и спустя два сезона в основе неожиданно оказался во второй команде «Авангарда» «Омских ястребах», выступавших в третьей по силе лиге страны. После этого Чернов успел совсем немного поиграть за московский «Спартак», докатиться до чемпионата Белоруссии, провести два сезона за ХК «МВД», а затем загадочным образом пропал с радаров на целых два года. И, как оказалось, одной из причин внезапного исчезновения игрока могли стать тяжелые наркотики. Говорят, именно они и разрушили его блестящее будущее.

«Понимая, что хоккеисты при деньгах, в Новокузнецке около них постоянно ошивались сомнительные типы. Распространяли эту дрянь и подсаживали ребят. Чернова я пригласил в «Металлург» в 17 лет. Талантище! Был уверен, что мальчишку ждет большое будущее. Но и его увели не в ту сторону. Артем лечился, вроде бы зависимость поборол, но где сейчас — не в курсе», — озвучил неофициальную версию тренер Андрей Сидоренко в «Разговоре по пятницам» с Юрием Голышаком и Александром Кружковым.

И надо понимать, что в крайне депрессивном и усыпанном различными бандитскими группировками Новокузнецке начала нулевых молодого парня действительно было легко подсадить на запрещенные вещества. Удивительно, но после всех слухов о зависимости он вернулся в большой хоккей и стал частью чемпионского «Динамо», собранного из осколков ХК «МВД».

В команде Знарка Чернова трудно было назвать незаменимым игроком. Зато, сумев перезапустить карьеру, через пару лет Артем выдал неплохой сезон в Екатеринбурге, а чуть позже стал вторым бомбардиром мытищинского «Атланта» и заслужил приглашение из Уфы, где и решил поселиться вместе с семьей. Однако мало кто знал, что долгое время он испытывал проблемы с сердцем, которые проявлялись еще на командных медобследованиях.

Артем Чернов (слева). Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

«Конкретный диагноз Артема я не знал. Помню, когда мы играли в «Атланте», что-то у него могло быть на медицинском обследовании, но диагноз я не уточнял. Возможно, это и сказалось. Смотрел за его семьей в Instagram — они всегда на позитиве, занимались активным отдыхом, плавали. Даже не предполагал, что так случится. Для нашей семьи это стало шоком.

Артем — нестандартный игрок с отличным голевым чутьем, которого не у всех хватает. Он умел оказаться в нужном месте в нужное время. Ему очень помогали катание и широкая обводка. Играл он результативно, при этом умел постоять и за себя, и за товарища по команде", — вспоминал его партнер по «Атланту» Максим Потапов.

К сожалению, именно сердце хоккеиста и дало осечку на 39-м году жизни:

«Он умер ночью. У Артема было больное сердце, он каждые полгода проходил лечение. Вчера тренировал детей в школе «Салавата Юлаева», все было нормально. Все в шоке, конечно. Мы дружили семьями. Многие ребята, с которыми Артем играл вместе, откликнулись на эту беду. Он был просто потрясающим человеком! Всегда был готов прийти на помощь, таких людей немного», — рассказала жена Кирилла Кольцова в интервью «СЭ».