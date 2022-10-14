Хоккей
КХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Новости
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 11:35

Беда с сердцем, тяжелые наркотики. Русский суперталант резко сдал в разгаре карьеры и умер в 38

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Читать «СЭ» в
Артем Чернов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Трагическая история форварда Суперлиги и КХЛ Артема Чернова.

Стремительный взлет

В идеальном мире воспитанник «Кузни» Артем Чернов должен был стать как минимум звездой КХЛ и вместе с Сергеем Бобровским, Дмитрием Орловым, Кириллом Капризовым и Ильей Сорокиным прославлять школу новокузнецкого «Металлурга». Фактурный, техничный, быстрорукий, скоростной, хорошо читающий игру — ему от природы досталось все для долгой и успешной карьеры. Уже в 18 лет он забивал за основу родного клуба и выигрывал серебряные медали ЮЧМ вместе со Свитовым и Ковальчуком, а в 19 — вовсю разрывал Суперлигу в звене с Евгением Лапиным и Сергеем Шаламаем. По своему потенциалу сибиряк имел все шансы попасть в НХЛ, где его в пятом раунде задрафтовал «Даллас».

Еще в 2000-х Артема обвиняли в регулярных нарушениях режима, но к 38 годам он успел отыграть больше пятисот матчей в Суперлиге и КХЛ за «Авангард», ХК МВД, «Автомобилист», «Торпедо», «Атлант», «Салават Юлаев» и «Витязь», поднять над головой Кубок Гагарина с «Динамо» Олега Знарка. Однако настоящей звездой крайне одаренный форвард не стал, а два года назад жена Кирилла Кольцова Светлана сообщила трагическую новость — Чернов скончался в Уфе из-за проблем с сердцем.

Артем Чернов. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Артем Чернов. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Федор Успенский, Фото «СЭ»

«В новокузнецком «Металлурге» главный тренер Андрей Сидоренко поставил нас с Темой и Сергеем Шаламаем в одно звено, — вспоминает экс-нападающий «Кузни» Евгений Лапин. — Знаете, у нас сразу пошла игра. Химия ведь зависит от каждого партнера. Артем мог и сам решить момент, и пас отдать, и подержать шайбу. Помимо этого, он был очень работоспособным, сильным, быстрым игроком с отличной техникой и голевым чутьем. Скорость и техника помогали ему творить. Даже не знаю, с кем его можно сравнить. Артем, не побоюсь этого слова, был уникальным, непохожим на других. Сергей Шаламай — очень техничный, комбинационный игрок, который думал на площадке. Это и были составляющие химии нашего звена.

Отчасти именно Лапин и Шаламай, взявшие под свою опеку еще совсем молодого нападающего, помогли ему наработать на быстрое приглашение в «Авангард», где уже тогда крутилось много денег. Вот только в Новокузнецке отпускать своего воспитанника наотрез отказывались и даже какое-то время угрожали армией, а уезжать из родного города хоккеисту ради игры в одной тройке с Павлом Патерой и Мартином Прохазкой пришлось тайком:

«Очень классные впечатления у меня остались от игры с ними в одном звене. Проблем во взаимопонимании на льду не было. Они чехи еще той, старой закалки, так что говорили на русском. Да и они быстро учили наш язык. В «Авангарде» тогда играла и такая тройка, как Затонский — Сушинский — Прокопьев, и я успел в ней сыграть пару матчей, когда один из нападающих приболел. Сразу же забил, конечно. С ними тоже было очень приятно играть, очень крутая тройка была!» — рассказывал сам Чернов в 2017 году.

Артем Чернов. Фото Антон Сергиенко, архив «СЭ»
Артем Чернов. Фото Антон Сергиенко, архив «СЭ»
Антон Сергиенко, Фото архив «СЭ»

Закат и возвращение в хоккей

Правда, надолго задержаться в Омске новокузнечанин не смог и спустя два сезона в основе неожиданно оказался во второй команде «Авангарда» «Омских ястребах», выступавших в третьей по силе лиге страны. После этого Чернов успел совсем немного поиграть за московский «Спартак», докатиться до чемпионата Белоруссии, провести два сезона за ХК «МВД», а затем загадочным образом пропал с радаров на целых два года. И, как оказалось, одной из причин внезапного исчезновения игрока могли стать тяжелые наркотики. Говорят, именно они и разрушили его блестящее будущее.

«Понимая, что хоккеисты при деньгах, в Новокузнецке около них постоянно ошивались сомнительные типы. Распространяли эту дрянь и подсаживали ребят. Чернова я пригласил в «Металлург» в 17 лет. Талантище! Был уверен, что мальчишку ждет большое будущее. Но и его увели не в ту сторону. Артем лечился, вроде бы зависимость поборол, но где сейчас — не в курсе», — озвучил неофициальную версию тренер Андрей Сидоренко в «Разговоре по пятницам» с Юрием Голышаком и Александром Кружковым.

И надо понимать, что в крайне депрессивном и усыпанном различными бандитскими группировками Новокузнецке начала нулевых молодого парня действительно было легко подсадить на запрещенные вещества. Удивительно, но после всех слухов о зависимости он вернулся в большой хоккей и стал частью чемпионского «Динамо», собранного из осколков ХК «МВД».

В команде Знарка Чернова трудно было назвать незаменимым игроком. Зато, сумев перезапустить карьеру, через пару лет Артем выдал неплохой сезон в Екатеринбурге, а чуть позже стал вторым бомбардиром мытищинского «Атланта» и заслужил приглашение из Уфы, где и решил поселиться вместе с семьей. Однако мало кто знал, что долгое время он испытывал проблемы с сердцем, которые проявлялись еще на командных медобследованиях.

Артем Чернов (слева). Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
Артем Чернов (слева).
Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

«Конкретный диагноз Артема я не знал. Помню, когда мы играли в «Атланте», что-то у него могло быть на медицинском обследовании, но диагноз я не уточнял. Возможно, это и сказалось. Смотрел за его семьей в Instagram — они всегда на позитиве, занимались активным отдыхом, плавали. Даже не предполагал, что так случится. Для нашей семьи это стало шоком.

Артем — нестандартный игрок с отличным голевым чутьем, которого не у всех хватает. Он умел оказаться в нужном месте в нужное время. Ему очень помогали катание и широкая обводка. Играл он результативно, при этом умел постоять и за себя, и за товарища по команде", — вспоминал его партнер по «Атланту» Максим Потапов.

К сожалению, именно сердце хоккеиста и дало осечку на 39-м году жизни:

«Он умер ночью. У Артема было больное сердце, он каждые полгода проходил лечение. Вчера тренировал детей в школе «Салавата Юлаева», все было нормально. Все в шоке, конечно. Мы дружили семьями. Многие ребята, с которыми Артем играл вместе, откликнулись на эту беду. Он был просто потрясающим человеком! Всегда был готов прийти на помощь, таких людей немного», — рассказала жена Кирилла Кольцова в интервью «СЭ».

Артем Чернов. «Игрок интеллекта. Сравнил бы с Дацюком». Большой российский талант ушел из жизни в 38 лет
Артем Чернов
Хоккей
КХЛ
16
7
Читайте также
СДК Федерации хоккея Москвы отстранил 13-летнего игрока до конца сезона за удар клюшкой по голове
Спортивный директор «Ростова» считает, что судья убил команду в матче с «Уралом»
Умер исполнитель роли Хагрида в «Гарри Поттере» актер Робби Колтрейн
Подоляк заявил о поиске Украиной способа продолжить работу Starlink
Арестович заявил о пролившемся на Украину «золотом оружейном дожде»
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главный бомбардир России стремительно гаснет. Что происходит с Шипачевым

Матч в Ярославле был омрачен тяжелой травмой. КХЛ надо менять правила
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 18 16 2 33
2 Динамо М 18 13 5 28
3 Локомотив 17 10 7 23
4 Торпедо 17 11 6 23
5 Спартак 19 9 10 23
6 ЦСКА 17 10 7 23
7 Витязь 18 10 8 23
8 Северсталь 18 8 10 19
9 Динамо Мн 18 7 11 18
10 Куньлунь 19 7 12 17
11 Сочи 16 3 13 9
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 18 13 5 27
2 Металлург 17 11 6 24
3 Сал. Юлаев 17 9 8 21
4 Ак Барс 17 8 9 20
5 Сибирь 19 9 10 20
6 Барыс 18 9 9 19
7 Адмирал 18 7 11 16
8 Авангард 17 7 10 15
9 Нефтехимик 18 7 11 15
10 Трактор 19 6 13 15
11 Амур 17 5 12 13
Результаты / календарь
5.10
6.10
7.10
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
15.10 14:00
Авангард – Адмирал
 - : -
15.10 14:00
Барыс – Амур
 - : -
15.10 14:30
Сал. Юлаев – Нефтехимик
 - : -
15.10 15:00
Металлург – Торпедо
 - : -
15.10 17:00
Локомотив – Динамо Мн
 - : -
15.10 17:00
Витязь – СКА
 - : -
15.10 17:00
Динамо М – Сибирь
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости