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Сегодня, 08:30

Федоров непобедим в плей-офф. Пришло время тренировать в НХЛ?

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Сергей Федоров (слева) и Зинэтула Билялетдинов.
Фото Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Игорь Есмантович, Сергей Федоров и хоккеисты ЦСКА отмечают победу в Кубке Гагарина.
Фото Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Сергей Федоров с женой Кариной.
Фото Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
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Тренер-новичок за два сезона в ЦСКА стал одним из самых успешных специалистов лиги.

За два года тренерской работы Сергей Федоров дважды вывел ЦСКА в финал. Они получились противоположными по драматургии. В прошлом сезоне армейцы сотворили чудо, отыгравшись с 1-3 в золотой серии у «Магнитки». Сейчас в капкан «Металлурга» едва не попал ЦСКА. Москвичи могли закрыть финал в пятом матче, но затянули до седьмого, позволив «Ак Барсу» сравнять счет. В решающий момент Федоров снова вышел королем. Переиграл самого Зинэтулу Билялетдинова и повторил достижение мэтра, выиграв два Кубка Гагарина подряд. Теперь армейцы — настоящая команда-династия.

За время Федорова в ЦСКА не сформировалось в полной мере понимания, каких взглядов на игру придерживается тренер. Ему досталась крепкая кубковая команда, фундамент которой заложил Дмитрий Квартальнов, а Игорь Никитин запустил точечное обновление. Правда, нынешнего тренера «Локомотива» уволили из ЦСКА после поражения в финале-2021 от «Авангарда». А пришедший на смену Федоров за два года не проиграл ни одной серии плей-офф. Отсюда следует логичный вывод: Федоров — тренер-победитель. Заслуженный статус за два успешных сезона.

Хоккеисты ЦСКА празднуют победу в&nbsp;Кубке Гагарина-2023. ЦСКА — чемпион! Безумный финальный матч Кубка Гагарина

Сегодняшнее поражение армейцев перевернуло бы контекст. Мы бы рассуждали о том, как тренер упустил серию. Искали причины и зацепки. Но Федоров справился. Выбрался из неприятного положения в седьмом матче, когда армейцы проигрывали 0:1 и 1:2. В плей-офф ЦСКА потребовалось 27 из 28 возможных игр, чтобы забрать кубок. Три полноформатные серии. Шесть матчей против СКА в финале «Запада». Головокружительная битва с «Ак Барсом», после которой Федоров оформил золотой дубль. Более голливудского сценария начала тренерской карьеры, как два Кубка Гагарина за два сезона, не придумаешь.

Игорь Есмантович, Сергей Федоров и хоккеисты ЦСКА отмечают победу в Кубке Гагарина.
Юрий Кузьмин, Фото photo.khl.ru

В плей-офф все решает психология. Эти слова журналисты слышали от Федорова после четвертого матча финала. Умение правильно подвести команду к бою — качество элитного тренера, способного выполнять высокие задачи. Федоров приходил в ЦСКА в качестве дебютанта и смело — пусть и не без кабинетных интриг — принял звездную команду, которая оступилась в финале. Он не ломал о колено построенный предшественниками хребет. В начале сезона-2021/22 пробовал эксперименты, но, получив сомнительные результаты, в большей степени откатился к старым настройкам. Армейцы получили больше свободы в атаке, но в обороне авантюризм пресекался. Свежий взгляд Федорова не обновил ЦСКА до неузнаваемости, но точно закалил команду и укрепил ее дух.

Хоккеисты ЦСКА&nbsp;&mdash; победители Кубка Гагарина. Этот ЦСКА невероятен. Такой команды-династии в истории КХЛ еще не было

«Что дальше?» — самый дискуссионный вопрос о будущем Федорова. Два Кубка за два года — солидный старт для недавнего дебютанта. Заокеанские коллеги в разное время запускали слухи об интересе к Сергею Викторовичу со стороны «Детройта» и «Коламбуса». Чемпионам, как известно, можно все. Никто не осудит тренера, если после двух блистательных сезонов в КХЛ он согласится на вариант в НХЛ. Либо как помощник, либо как главный. История получится не менее киношной.

Рано делать выводы, что Федоров прошел КХЛ, как видеоигру. Многогранность таланта проявляется в разных обстоятельствах. Как бы то ни было, Федоров заслужил шаг вперед. Ему знаком американский менталитет. Велик авторитет — игроки уважительно относятся к нему. Достаточно вводных, чтобы уйти из КХЛ непобежденным.

Сергей Федоров с женой Кариной.
Юрий Кузьмин, Фото photo.khl.ru

Дальше все зависит от желания самого Федорова. Убежден, что интерес из НХЛ не ограничивается догадками журналистов. Успешный хоккеист за короткий срок стал успешным тренером. Одним из лучших в КХЛ. ЦСКА и Федоров идеально подходили и дополняли друг друга. Спокойный и рассудительный тренер с подачи покровителя армейцев Игоря Сечина взялся за команду, которую отличают стабильность, солидность и последовательность. Никаких импульсивных метаний по подбору игроков и составу. Это одно из слагаемых успеха москвичей. В НХЛ Федорову придется окунуться в тренерство с новой стороны. Два выигранных Кубка Гагарина — прекрасный повод для экспериментов.

Когда, если не сейчас, Сергей Викторович?

Сергей Федоров
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ХК Ак Барс
ХК ЦСКА (Москва)
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Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 68 28 40 64
10 Куньлунь 68 21 47 49
11 Сочи 68 11 57 32
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 68 41 27 91
2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 68 39 29 86
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
Финал Счет в серии
Ак Барс - ЦСКА
Ак Барс - ЦСКА
3 - 4
1. Ак Барс - ЦСКА
4 - 1
2. Ак Барс - ЦСКА
0 - 3
3. ЦСКА - Ак Барс
3 - 2
4. ЦСКА - Ак Барс
2 - 1
5. Ак Барс - ЦСКА
2 - 1
6. ЦСКА - Ак Барс
0 - 3
7. Ак Барс - ЦСКА
2 - 3
3 - 4
Финалы конференций
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
2 - 4
1. СКА - ЦСКА
2 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
4 - 0
4. ЦСКА - СКА
1 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 7
6. ЦСКА - СКА
3 - 0
2 - 4
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
4 - 1
1. Ак Барс - Авангард
3 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 3
3. Авангард - Ак Барс
2 - 3
4. Авангард - Ак Барс
0 - 1
5. Ак Барс - Авангард
3 - 2
4 - 1
1/2 финала конференции
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 3
1. ЦСКА - Локомотив
2 - 0
2. ЦСКА - Локомотив
3 - 2
3. Локомотив - ЦСКА
6 - 2
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 3
5. ЦСКА - Локомотив
0 - 1
6. Локомотив - ЦСКА
2 - 1
7. ЦСКА - Локомотив
5 - 0
4 - 3
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
1. Авангард - Металлург
2 - 1
2. Авангард - Металлург
4 - 3
3. Металлург - Авангард
2 - 3
4. Металлург - Авангард
1 - 4
4 - 0
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
1. СКА - Торпедо
2 - 1
2. СКА - Торпедо
5 - 4
3. Торпедо - СКА
0 - 4
4. Торпедо - СКА
3 - 5
4 - 0
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
4 - 2
1. Ак Барс - Адмирал
3 - 2
2. Ак Барс - Адмирал
2 - 1
3. Адмирал - Ак Барс
1 - 0
4. Адмирал - Ак Барс
1 - 2
5. Ак Барс - Адмирал
1 - 2
6. Адмирал - Ак Барс
1 - 3
4 - 2
1/4 финала конференции
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
4 - 1
1. Авангард - Сибирь
1 - 2
2. Авангард - Сибирь
4 - 1
3. Сибирь - Авангард
3 - 4
4. Сибирь - Авангард
1 - 4
5. Авангард - Сибирь
4 - 3
4 - 1
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
4 - 2
1. Торпедо - Динамо М
1 - 3
2. Торпедо - Динамо М
5 - 2
3. Динамо М - Торпедо
3 - 0
4. Динамо М - Торпедо
4 - 5
5. Торпедо - Динамо М
4 - 3
6. Динамо М - Торпедо
1 - 2
4 - 2
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
4 - 3
1. ЦСКА - Северсталь
5 - 2
2. ЦСКА - Северсталь
2 - 3
3. Северсталь - ЦСКА
5 - 3
4. Северсталь - ЦСКА
3 - 9
5. ЦСКА - Северсталь
4 - 3
6. Северсталь - ЦСКА
3 - 0
7. ЦСКА - Северсталь
5 - 3
4 - 3
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
3 - 4
1. Автомобилист - Металлург
4 - 2
2. Автомобилист - Металлург
2 - 3
3. Металлург - Автомобилист
2 - 1
4. Металлург - Автомобилист
0 - 4
5. Автомобилист - Металлург
6 - 3
6. Металлург - Автомобилист
6 - 3
7. Автомобилист - Металлург
3 - 4
3 - 4
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 2
1. СКА - Динамо Мн
4 - 6
2. СКА - Динамо Мн
5 - 2
3. Динамо Мн - СКА
0 - 4
4. Динамо Мн - СКА
4 - 2
5. СКА - Динамо Мн
6 - 3
6. Динамо Мн - СКА
2 - 4
4 - 2
Ак Барс - Нефтехимик
Ак Барс - Нефтехимик
4 - 2
1. Ак Барс - Нефтехимик
2 - 3
2. Ак Барс - Нефтехимик
4 - 1
3. Нефтехимик - Ак Барс
1 - 4
4. Нефтехимик - Ак Барс
4 - 2
5. Ак Барс - Нефтехимик
6 - 1
6. Нефтехимик - Ак Барс
2 - 4
4 - 2
Локомотив - Витязь
Локомотив - Витязь
4 - 1
1. Локомотив - Витязь
0 - 1
2. Локомотив - Витязь
6 - 2
3. Витязь - Локомотив
0 - 4
4. Витязь - Локомотив
2 - 3
5. Локомотив - Витязь
2 - 1
4 - 1
Сал. Юлаев - Адмирал
Сал. Юлаев - Адмирал
2 - 4
1. Сал. Юлаев - Адмирал
1 - 2
2. Сал. Юлаев - Адмирал
5 - 2
3. Адмирал - Сал. Юлаев
3 - 2
4. Адмирал - Сал. Юлаев
0 - 1
5. Сал. Юлаев - Адмирал
3 - 4
6. Адмирал - Сал. Юлаев
3 - 2
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29.04 17:00
Ак Барс – ЦСКА
 2 : 3
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