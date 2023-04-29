Должен был стать звездой НХЛ, а стал звездой КХЛ. Лучшего игрока плей-офф до сих пор мало кто знает
В идеальном мире нападающий ЦСКА Михаил Григоренко должен был стать если не звездой, то крепким нападающий для топ-6 команды НХЛ. Когда уроженца Хабаровска выбирали под 12-м номером на «черном» драфте 2012-го года, казалось, что по ту сторону океана для сборной России наконец-то растет топовый габаритный центральный нападающий с прекрасным хоккейным IQ, диспетчерскими навыками и великолепной техникой. Смущало только два момента: первый — его стартовая скорость, которая до сих пор вызывает вопросы, второй — разговоры о возможном изменении возраста при переезде из Хабаровска в Москву. Впрочем, «переписанными» в России любят называть любых парней, у которых в 18 лет борода растет чуть лучше, чем у сверстников.
За 11 лет с момент попадания на энхаэловский распределитель воспитанник ЦСКА успел провалиться в «Баффало», который не побоялся потратить на него первый пик, не очень успешно поиграть за «Колорадо», где только-только высадился Джаред Беднар, вернуться в ЦСКА и выиграть свой первый Кубок Гагарина, попытаться вновь заиграть в НХЛ в перестроечном «Коламбусе» и окончательно осесть на фланге. А настоящей звездой он стал не в Северной Америке, а в родной России, в которую с ним приехала его жена — гражданка Канады Амели.
Прошедший сезон, который Григоренко закрыл третьим чемпионством в карьере с 49 очками в регулярке, стал для него одним из лучших в — больше он набирал только в 2019-м. Однако куда ценнее и почетнее, что он в очередной раз не растворился в кубковой части и выбил сразу 25 (12+13) баллов в розыгрыше Кубка Гагарина и почти весь плей-офф шел по графику «очко за игру». А ведь последний раз подобная планка покорялась магнитогорскому мастеру Сергею Мозякину в далеком 2016-м. Да, вторую часть финальной серии Михаил провел куда менее ярко, чем первую. Но разве кто-то скажет, что местный «Конн Смайт» лидер красно-синих получил незаслуженно? Достаточно вспомнить, кто своим хет-триком переломил хребет СКА в пятом матче финала Запада.
Только не покидает ощущение, что даже несмотря на три чашки за спиной и приобретенное сегодня звание MVP, Григоренко рискует прослыть ноунеймом в масштабе страны. Нет сомнений в том, что лучший бомбардир армейцев — большой мастер, обладающий по-настоящему убойным на уровне КХЛ броском. Однако можно ли его назвать настоящей звездой лиги? Вряд ли.
Он редко дает большие интервью, не так часто появляется в публичном пространстве, а традиционно закрытый в медийном плане ЦСКА, который практически не использует огромные ресурсы «Роснефти», не делает ровным счетом ничего для раскрутки своего хэйдлайнера. И это в период, когда в КХЛ идет смена поколений и не хватает новых лиц. Чем сейчас не идеальный момент, чтобы раскрутить новую звезду лиги?
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3