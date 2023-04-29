Этот ЦСКА невероятен. Такой команды-династии в истории КХЛ еще не было
КХЛ. Плей-офф. Финал. Седьмой матч
«Ак Барс» (Казань) — ЦСКА (Москва) — 2:3 (1:0, 1:3, 0:0)
Голы: Петров — 3, 19:10 — 1:0. Слепышев — 8 (Светлаков), 20:15 — 1:1. Воронков — 8 (Радулов), 27:16 — 2:1. Каменев — 11 (Плотников), 30:12 — 2:2. Дитц — 4 (Окулов), 31:28 — 2:3.
Вратари: Билялов (58:02) — Рейдеборн.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 21 (5+8+8) — 33 (14+14+5).
Судьи: Бирин, Оленин.
29 апреля. Казань. «Татнефть-Арена».
Счет в серии: 3-4.
Радуйся, ликуй, беснуйся и сходи с ума от восторга, ЦСКА! На наших глазах творится история. Армейцы на казанском льду заслужили почетную привилегию считаться сильнейшей командой лиги в эпоху жесткого потолка зарплат. Три победных седьмых матча в течение одного розыгрыша плей-офф, два титула подряд и волевая победа в решающей встрече — блестящее достижение. О нем можно будет вспомнить с гордостью годы спустя.
Армейцы не только догнали «Ак Барс» по количеству титулов в КХЛ, но и в шестой раз за последние семь полноценных розыгрышей Кубка Гагарина дошли до финала. Серьезная заявка на то, чтобы считаться командой-династией.
Жесткий потолок в лиге действует уже третий год, поэтому возможности собирать каждый сезон дримтим, выдергивая по максимуму лучших игроков со стороны, больше нет. Благосклонность арбитров — это не про ЦСКА, который почти не попадает в судейские скандалы.
Две трети клубов КХЛ могут только мечтать о таких ресурсах. Но в виртуальной «лиге олигархов» армейцы идут на первом месте, заметно опережая других толстосумов, способных забивать платежную ведомость по максимуму — СКА, «Ак Барс», «Металлург», «Автомобилист» и «Локомотив». Менеджмент москвичей во главе с президентом Игорем Есмантовичем, заложив крепкий фундамент еще во времена безудержных расходов, грамотно адаптировался к новым реалиям.
Прямо сейчас доминируют свежие эмоции, а не только исторические сюжеты. Красота, драма, восхищение, интрига, фантастика — ярких слов для описания собственных впечатлений по итогам решающего матча всего сезона можно использовать бесчисленное количество. Лучше седьмой игры в истории финалов КХЛ еще не было. Память стирает детали, но сохраняет впечатления. За 15 лет настолько яркого и одновременно равного хоккея видеть не доводилось. В 2014-м «Металлург» добивал сопротивление пражского «Льва» (7:4), а больше ничего в голову не приходит.
Великолепный второй период с обоюдными шансами с четырьмя шайбами был прекрасен, подарив 20 минут чистого восторга. Этот ЦСКА лучше этого «Ак Барса» умеет играть в хоккей. Приятно было смотреть. Как же здорово, что в решающем матче финала нашлось место для смелости и риска. Сидение в окопах и системный хоккей от обороны надоели до невозможности. ЦСКА в самый важный момент сыграл действительно смело, ярко и активно, подарив лиге фантастическое окончание отличного сезона.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3