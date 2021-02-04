Белорусский тренер спас карьеру лидера российской молодежки. Год назад казалось, что он похоронил свой талант

Весной 24-летний нападающий чуть было не оказался в «Магнитке».

Успех в «Локомотиве»

Если вы смотрели МЧМ-2016, то наверняка должны помнить роскошную ярославскую тройку Полунин — Красковский — Коршков. Еще до турнира в Хельсинки все трое уже стабильно играли вместе в КХЛ за «Локомотив» Алексея Кудашова, регулярно кошмарили вратарей соперника и даже выходили на большинство. Неудивительно, что именно ярославцы на том МЧМ и стали лидерами российской молодежки. Тогда ударную тройку для Брагина собрал еще в МХЛ его будущий помощник Олег Браташ, работавший в «Локо». Во многом благодаря ярославской троице россияне с огромным трудом перемололи в полуфинале невероятно мощных американцев с Остоном Мэттьюсом, Заком Веренски и Мэттью Ткачаком. Остановить нашу молодежку с тройкой Красковского, Проворовым, Капризовым и тандемом Георгиев — Самсонов в финале смогли только финны, у которых все живое на турнире уничтожало звено Лайне — Ахо — Пулюярви.

Вернувшись с серебряного МЧМ, ярославцы продолжили расшатывать КХЛ, а в следующем сезоне вместе с «Локомотивом» сенсационно выбили в плей-офф ЦСКА и дошли до финала конференции. Тогда показалось, что Браташ нашел идеальное сочетание, а многие болельщики в Ярославле и вовсе видели в нем реинкарнацию легендарного звена Калянин — Чурилов — Галимов. Габаритный центр Красковский был мозгом тройки, миниатюрный игровичок Полунин — эдаким наконечником и завершителем, а работоспособный и пробивной Коршков — столпом, который мог продавить оборону соперника и при необходимости выгрызть шайбу в борьбе или на перехватах.

Все трое практически без раскачки шагнули из молодежного хоккея во взрослый, а привлекаться в КХЛ стали еще за год до МЧМ — даже пресловутого синдрома второго сезона пацанам из «Локомотива» удалось избежать. После яркого сезона-2016/17 в Ярославле ждали от них нового скачка результативности, однако в какой-то момент самая яркая молодежная тройка лиги неожиданно остановилась в развитии, а через пару лет и вовсе распалась. В «Локомотиве» достаточно долго ждали, пока Коршков, Полунин и Красковский оправятся от неожиданной хандры и вновь начнут прогрессировать, но в 2018-м окончательно признались сами себе, что проект Браташа потерпел крах.

Юлиус Гудачек сделал 48 сэйвов, но Егор Коршков и Павел Красковский смогли-таки обыграть словака на буллитах. pic.twitter.com/UOI6ptevbJ — КХЛ (@khl) October 20, 2020

Распад тройки

В итоге Полунин отправился в свою первую скрытую аренду в «Сочи», а сейчас вновь пытается реанимироваться в Хабаровске. Коршков решил подписать контракт новичка с «Торонто» и прошлым летом вернулся в «Локомотив», только в аренду. Красковский же стал единственным игроком из тройки, кто ни разу не отлучался из родного Ярославля и последние пару лет откровенно мучился в родной команде.

Достаточно посмотреть на статистику Красковского за предыдущие два сезона, чтобы понять, насколько у него все было печально: 70 матчей, 10 (3+7) очков и отрицательный показатель полезности — явно не те цифры, которых ждали от некогда одного из самых талантливых центров КХЛ. Мог ли кто-то подумать, что проблемный нападающий, который еще весной не хотел играть за «Локомотив», в этом сезоне станет одним из лучших снайперов родной команды?

Проблему Павла два года назад очень обтекаемо обозначил Дмитрий Квартальнов, который посоветовал своему нападающему «закусить удила, поискать ответы в себе и банально работать» и заявил, что ситуация с одаренным нападающим — пример того, что нельзя жить кредитами доверия. Однако еще до слов бывшего тренера «Локомотива» периодически всплывала информация, что Красковский позволяет себе не соблюдать режим, прожигает карьеру и не горит желанием внимать тренеру. Перезапустить проблемного хоккеиста Квартальнову не удалось, а скомканный прошлый сезон под руководством Крэйга Мактавиша и Майка Пелино, казалось, вообще может окончательно похоронить карьеру Павла в родном клубе и убить уверенность в собственных силах.

Предложение от «Магнитки»

Весной его контракт с «Локомотивом» закончился, и коренной ярославец, находясь в статусе ограниченного свободного агента, впервые в карьере изъявил желание покинуть родной город, решив, что реанимировать свою карьеру нужно в другом месте. Приютить проблемного центра была готова перестроечная «Магнитка» — уральский клуб сделал нападающему квалификационное предложение, однако «Локомотив» неожиданно для всех повторил его и, по сути, вынудил воспитанника подписать новый двухлетний контракт.

О том, насколько серебряный призер МЧМ хотел переехать в Магнитогорск, говорила реакция его семьи на подписание нового контракта с «Локомотивом». Практически сразу после официального объявления о подписании соглашения мама Павла в комментариях под постом на официальной странице клуба в Instagram назвала эту новость «худшей за сегодня», а жена и сестра поддержали ее лайком. Чуть позже комментарий пришлось удалить, но, как известно, интернет помнит всё.

Зачем президент ярославцев Юрий Яковлев насильно посадил на цепь хоккеиста, не горевшего желанием играть за его клуб, изначально было не совсем понятно. Однако, как оказалось, в удержании 24-летнего центра был заинтересован новый главный тренер Андрей Скабелка, который затем за один неполный сезон растормошил Красковского и сделал из него лучшего снайпера «Локомотива». Прямо сейчас Павел выдает абсолютно лучшую регулярку в карьере с 29 (15+14) очками в 50 матчах.

Обычно, когда хоккеист после провального отрезка выдает феноменальный, в прессе появляются истории о том, как он пахал в межсезонье и прокачивал какие-то компоненты. У третьего бомбардира «Локомотива» такой истории нет, а в одном из недавних интервью Красковский заявил, что летом он ничего не менял в своей подготовке и готовился к сезону в обычном формате. И потому вдвойне интересно, благодаря чему случился его прорыв.

Скабелка увеличил игровое время и поменял роль

Огромную роль в его возрождении действительно сыграл Скабелка. Опять же, сухие цифры — если при Квартальнове и Пелино игровое время Красковского стабильно было около 12 минут за матч, то при белорусском тренере оно выросло до 16 минут. А если смотреть на абсолютные показатели, то на данный момент он лидер среди нападающих «Локомотива» по этому показателю. Причем Скабелка по максимуму старается использовать нового лидера ярославцев и при розыгрыше большинства, и при убийстве меньшинства.

«Может быть, почувствовал доверие со стороны тренера и раскрепостился. Конечно, бывают моменты, когда мы разговариваем со Скабелкой. Общение есть: иногда на позитивных нотах, иногда на негативных. Мы только первый год работаем вместе и поэтому еще знакомимся друг с другом», — отмечал доверие со стороны белоруса в своем последнем интервью сам Павел.

Еще одна важная деталь — в этом сезоне он стал намного чаще брать игру на себя и создавать голевые моменты, доверяя своему броску. По данным InStat, чаще него в «Локомотиве» воротам соперника в этом сезоне угрожают только Артур Каюмов и Владимир Ткачев. При этом Павел не сваливается на бросок ради броска, а старается заряжать только с действительно выгодных позиций. На карте ниже видно, что большинство своих голов Красковский забил непосредственно из зоны под воротами.

Карта голов Павла Красковского.

При этом большую часть шайб в этой регулярке Красковский положил бросками с ходу. Например, в матче со СКА он здорово накатил на пятак и с колена расстрелял Александра Самонова.







А еще Павел отгружает соперникам не за счет голого мастерства и выдающейся техники, а благодаря умению вовремя отлепиться от опекуна и грамотно открыться. Вот еще один эпизод, который похож на предыдущий момент, — он вновь накатывается на пятак из глубины, получает пас из-за ворот и в одно касание отправляет шайбу в ворота Харри Сятери из «Сибири».







И судя по количеству таких моментов, возникают они отнюдь не стихийно и наверняка тщательно наигрываются. Посмотрите и убедитесь сами — в матче с «Сочи» Михаил Беляев и Коршков также сумели доставить шайбу Красковскому в район пятака и начертили неплохой треугольник, но защитник «леопардов» Константин Климонтов заблокировал бросок нападающего «Локомотива». И этот розыгрыш ярославцы используют регулярно.

Перевод на фланг

Сыграло роль в прорыве габаритного ярославца и решение Скабелки перевести его на фланг. В последних матчах тренер все чаще использует одного из своих фронтменов на родной позиции в центре, однако в начале регулярки он предпочитал задействовать его на месте левого края. При этом периодически белорус все же возвращает Павла ближе к борту. И на непривычной позиции Красковский выглядит даже продуктивнее, а роль наконечника ему подходит больше, чем мозга звена. Да и Скабелке из-за наличия мощной и представительной центральной оси так или иначе приходится двигать кого-то на фланг.

«Мне нравится играть на краю — никаких проблем не испытываю. Еще в школе я играл на фланге. Я быстро перестроился — выходишь и играешь. Главное отличие — это игра «старт — стоп». У крайнего большая концентрация на игре «на полборта» — на фланговых нападающих лежит большая ответственность при помощи обороне. Наверное, только первые три-четыре матча перестраивался, а потом все было нормально. В нескольких играх я и в центре выходил. Так что уже нет разницы — выходишь, играешь и получаешь удовольствие», — отмечал пару недель назад в интервью одному из ярославских каналов сам форвард.

Если чем и расстраивает Красковский, то своей нестабильностью. Сразу 10 из 29 очков третьего бомбардира «Локомотива» пришлись на декабрь. Продолжил Павел штамповать результативные баллы и после Нового года, однако во второй половине января несколько сбавил обороты. Но, несмотря на девятиматчевую засуху, он по-прежнему остается одним из самых опасных игроков ярославцев и вместе со своим партнером по звену Коршковым делит первую строчку в списке лучших снайперов «Локомотива». Так что его вызов в сборную Россию на Шведские игры более чем заслужен.

Смог ли бы Красковский выдать такой сезон в «Магнитке» у Ильи Воробьева — большой вопрос. Но вряд ли он получил бы в Магнитогорске столько же доверия, сколько в родном Ярославле от легенды «Локомотива». В свое время Скабелка вывел на новый уровень Сергея Шумакова, Максима Шалунова, Константина Окулова и Никиту Михайлиса, сделав их звездными нападающими по меркам КХЛ, а сейчас ему можно смело салютовать за реанимационные мероприятия с Красковским. И вполне возможно, что в следующее межсезонье он будет лепить элитного снайпера из другого члена молодежной тройки — Александра Полунина, который по окончании сезона наверняка вернется в Ярославль из скрытой аренды.