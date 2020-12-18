Вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков стал гостем прямого эфира на YouTube -канале «СЭ». Он рассказал о том, как команда пережила кризис, доверяет ли он главному тренеру Илье Воробьеву и почему «Магнитка» рассталась с финскими легионерами.

Наша лига оказалась сложной для финнов

— Главному тренеру Илье Воробьеву в нынешнем сезоне достается много критики. Вы не задумывались над тем, чтобы его уволить?

— Нет, мы не собираемся его увольнять.

— У вас есть конкретные претензии к работе Воробьева и его штаба?

— Пока только эмоциональные по некоторым матчам. Если брать чемпионат в целом, учитывая ситуацию с коронавирусом и болезнями наших игроков, работа главного тренера и помощников видна. Я не слушаю болельщиков, говорящих про кислый хоккей. «Металлург» доказал, что это не так. Игра вполне достойная.

Есть упущения в психологической подготовке команды к некоторым матчам. В частности, к последней игре с «Автомобилистом». Говорили ребятам, что соперник после десяти поражений придет злым, им отступать было некуда. На действиях команды сказались первые две шайбы, которые психологически надломили, — ошибки вратаря Олкинуоры и молодого защитника Николаева. Надо продолжать работать.

— Летом вы хорошо охарактеризовали финских нападающих Ламмикко и Песонена, но расстались с ними после половины регулярного чемпионата.

— Иностранцы — больной вопрос. Просматривая их летом, мы были абсолютно уверены, что их опыт, включая выступление на золотом для сборной Финляндии чемпионате мира, поможет. Но оба немного сменили стиль своей игры. Может быть, наша лига оказалась для них сложной. Мы не увидели того, что хотели. Тот же Ламмикко со своим броском забивал регулярно в чемпионате Финляндии. От центрального нападающего просто так не отказываются. Песонен физически готов, бежит, борется, но пришел к уровню игрока четвертого звена. Такого с иностранцами быть не должно. Поэтому пока остается время до дедлайна, нам надо было принимать какие-то решения и делать ставку на других.

— Кто-то из ответственных за принятие селекционных решений пострадает, ведь на финнов впустую были потрачены приличные деньги?

— Мы заплатили компенсацию только за переход Песонена. Это сумма не такая большая. С игроками расстались, как и положено по регламенту, и выплатив им деньги. Знаю, что некоторые клубы вынуждают игроков уйти, не платя им ничего. Мы так себя никогда не ведем. Я считаю ответственным и себя, поскольку принимал участие в селекции. Пострадал и главный тренер, которому в свое время был урезан контракт на серьезную цифру еще перед введением потолка зарплат. По окончании будет предпринята определенная перестройка в рамках селекционного подхода клуба. Рассматриваем вопрос об усилении скаутской службы. Рекомендации, которые нам давали, не обернулись положительным эффектом.

— Какой видите роль Голдобина в команде?

— Слабые стороны Николая мы знаем. Он плохо откатывается назад, нечасто вступает в силовую борьбу. Но когда много лет назад Мозякин приходил в «Металлург», тоже был творческим игроком. И тоже не всегда возвращался в оборону.

Мы остановили выбор на Голдобине по нескольким причинам. Когда мальчишка в 16 лет уезжает за океан и пробивает себя дорогу наверх через юниорскую лигу, в итоге сыграв полноценный сезон в НХЛ, то это подкупает меня как менеджера. Там с тобой никто не носится. Был у него и неплохой сезон в АХЛ перед возвращением в Россию. Ожиданий, что он будет как Капризов, у нас нет. Мы общались с агентом Николая. Понимаем, что в 25 лет игрок уже знает, где может добавить, и способен это сделать. Творчество должно остаться, но нужна и черновая работа. Под систему Никитина не подошел, но это нормальный игровичок с руками и мозгами.

— Воробьев сказал, что знает, в чем проблема Бека, но публично ее раскрывать не стал.

— Я вижу у Бека одну проблему. Ему нужен такой же, как и он, партнер на другой край атаки, способный поддерживать и понимать его. Вспомните, когда с Беком выходил молодой Юров, то все успевал, и канадец стал воспринимать юниора. Сейчас Беку сложно поймать один ритм с игроками, которые медленнее принимают решения, и он скатывается к индивидуальным действиям. Думаю, ситуация изменится.

— Вас удивляет игра 16-летнего Юрова?

— Давайте обойдемся без слова «удивляет». Для 16 лет парень смотрится неплохо. У него есть желание играть в хоккей. Сейчас, во время паузы в КХЛ, он уехал на пару матчей выступать в МХЛ за «Стальных Лис», несмотря на полученный в последней встрече ушиб. Что касается удивления, то назову защитника Николаева.

В самолете никто никого не бил

— Удачная серия команды, начавшаяся после известного конфликта в самолете, совпала с возвращением в тренерский штаб Майка Пелино. Чья это была идея?

— Не будем влезать в подробности инцидента, который больше раздули. Мужики должны были друг другу высказать что-то. Инцидент получился в большей степени словесным. Игроки, выйдя из самолета, в тот же вечер собрались вместе, высказались. На следующий день Илья Петрович с ними беседовал, потом я индивидуально разговаривал.

Это совпало с приходом Пелино. Ребята знают, кто он такой, и его появление восприняли с энтузиазмом. Воробьев списывался с Майком по ходу сезона, разговаривал. В одной из бесед Пелино высказался в духе «еще бы поработал». За эти слова мы зацепились. Я доложил президенту клуба Виктору Рашникову. Мы набрались наглости и набрали Майка. Видимо, разведение пчел и курей ему уже поднадоело (улыбается). Захотелось поработать.

— И все-таки: почему в самолете Гольц бился с Прохоркиным?

— Они не бились. Я полностью отвечаю. Это сплетни. Саша Гольц не тот человек, чтобы с кем-то драться. В самолете никто никого не бил. Были лишь «базары», которые пытались прекратить отдельные представители тренерского штаба. После поражения от «Амура» каждый пытался выставить себя правым и найти виноватого среди других.

После этого мужики все вместе за обедом сели за один стол, а не кучковались по группам, как раньше. Без толчка со стороны. В раздевалке пошел другой разговор — нормальный, оптимистичный. Такой, как в начале сезона. Хорошо, что эмоции выплеснулись, а то внутри начинала назревать подозрительная тишина.

— Не кажется ли вам, что давно не играющий Кулемин, который получает большую зарплату, хорошо устроился?

— К сожалению, его травма развивалась уже года два. Мы упустили этот момент в марте, когда надо было сразу решать вопрос. Продолжили тренировки после того, как прервали чемпионат, и увидели, что нога у Кулемина с трудом влезает в конек. Приняли экстренные меры. Даже прооперировав Колю у нас, потом мы были вынуждены отвезти его в Германию.

Мы увидим Николая в деле сразу после паузы. К «Салавату» и «Барысу» он должен быть готов. У него уже третья предсезонка. В зале над «физикой» он работает как черт. Уже выходит на лед с основной командой. Основная проблема с ногой решена.

— Не лучшим образом играет Сергей Мозякин. Ждете от него всплеска, преображения?

— Ждем. У Сергея все-таки большой опыт. После того как он переболел, мы вынуждены были грузить его в каждом матче. Наверное, не у всех в этом возрасте — 39-40 лет — хватает здоровья играть все 60 минут. Того же Зарипова Квартальнов в «Ак Барсе» использует в рамках его готовности. Сергей полностью выполняет обязанности капитана. Да, где-то не успевает физически, но он добавит. Вижу, как Сергей работает в спортзале и на льду.

Наверное, знаю только одного человека, который подходил к этому более усердно. Это Сергей Федоров. Меня тогда еще не было в «Металлурге», но, судя по рассказам старожилов, он приходил в 7 утра и уходил в 6 часов вечера.

— Планируете кем-то усиливаться или с кем-то расставаться перед дедлайном?

— У нас еще есть несколько дней. Мы знаем свои слабые стороны, но пока не видим, кем можно было бы усилиться. Точно не скажу, будем ли с кем-то расставаться. Время для принятия решения еще есть. Те, кто сейчас на рынке свободных агентов, не те игроки, кем можно было бы усилиться.

— Со стороны кажется, что, если все идет хорошо, Николай Прохоркин играет здорово. Но ему не хватает стабильности. Вы поняли, как с ним общаться, чтобы он стабильно показывал качественный хоккей?

— Многое, конечно, влияет на таких людей, как Прохоркин. Он взрослый тинейджер. К таким игрокам нужен индивидуальный подход. С этими тинейджерами отдельно разговаривают Майк Пелино, Илья Воробьев. Сергей Плотников ему плавно объясняет, что детство закончилось, и началась взрослая жизнь.

— Плотникову бы самому понять, что взрослая жизнь началась, и он уже игрок первого звена, а не третьего. Да, последняя серия у него неплохая, но по большей части сезона к нему есть вопросы.

— Хорошая серия, которую вы отмечаете, произошла после любимого нами инцидента. У многих извилины встали на свое место. Теперь главное вовремя увидеть, чтобы они оттуда не сдвинулись, и принять меры. А Сергей — боец.

— Когда команда будет в оптимальном состоянии? По ходу сезона видно, что одни игроки прибавляют, другие попадают в яму. Например, если посмотреть на Чибисова и Карпова.

— Чибисов и Плотников — два игрока, которые не болели коронавирусом. То, что Андрей показывал на предсезонке, нас не сильно устраивало, но постепенно он вошел в свои кондиции. Карпов начал неплохо, но потом заболел. У Максима пропала скорость принятия решения. Тратит одну, две, три десятые секунды на лишнее движение. Это вернется на место, потому что игровая практика есть.

Тяжело набирает форму Михаил Пашнин. Он очень тяжело болел, плюс небольшая травма, которую он получил от Кормье. Максим вроде болел не так сильно, но видно, что отдача плохая. А некоторые игроки «проскочили» с болезнью. Я же сказал, врачей нужно пороть раз в неделю, чтобы говорили правду. Они сами толком не знают, что такое ковид.

— Раньше Кошечкин был безоговорочным первым номером, а сейчас Олкинуора постепенно его вытесняет. Вас не волнует, с кем вы начнете плей-офф?

— Вы плохо знаете Васю. Сейчас он готов на все сто. Мы долго решали перед матчем с «Автомобилистом», кому начинать. Конечно, начинать надо было Васе — он был полностью готов. Это не камень в сторону Олкинуоры — он неплохой вратарь. Просто есть определенные физиологические особенности.

Юхо может вытащить одну-две игры подряд, а в третьей можно ждать фортеля. Вася — более спокойный, уверенный человек. Немного у него не сложилось с болезнью, хотя болел вроде не сильно. Сейчас он в полном порядке. В плей-офф он будет основным вратарем.

— Есть ли в команде запрет на драки во время матчей? В ситуациях с травмами Нестрашила и Пашнина команда никак не среагировала на грубость соперников.

— Сейчас каждое очко дорого. Если просто так ответишь и пойдешь в драку, получишь лишнее удаление. С тем же Пашниным это на совести Кормье. Был шокирован, когда наш любимый комментатор в эфире сказал, что, оказывается, Пашнин сам виноват, что не взял клюшку в одну руку и не подтащил. Что тебе сказал бы тренер? Ты был бы не хоккеист, если бы не продолжил работу с бортом. Миша сам жесткий игрок, но это было просто... Все тянется еще с прошлой игры, когда они сцепились с Кормье. За это надо дисквалифицировать матчей на пять, особенно иностранцев.

Но это хоккей — не балет же. Конкретного запрета на драки нет. В то же время в последней игре с «Динамо» Кагарлицкий соизволил воспитывать Юрова. Дмитрий, конечно, не тот человек, который займется рукоприкладством. Стоял, что-то высказывал Юрову. Но Данила не дрогнул, спокойно ему ответил. А вот бывают моменты, когда можно высказать игрокам за то, что не заступились. Но в тех, которых вы привели, не стоит размениваться на драки. Это не рукопашный бой. Тем более, в драке можешь получить удаление или дополнительную травму. Вдруг не ты попадешь, а тебе.

— «Металлург» планирует искать шестого иностранца?

— Иностранцев без практики, наверное, уже нет. Они без льда уже восемь месяцев. Даже Малкину и Овечкину при их мастерстве потребовалось бы время, чтобы прийти в себя. Знаю, что они продолжают поддерживать физическую форму, но без игровой практики это тяжело.

— Довольны ли вы Расмуссеном и Хольмом, которые как раз и пришли в такой ситуации?

— Расмуссен практически пришел в свои кондиции. Поэтому они спокойно поехали играть за сборную Швеции, где дополнительно наберут игровую практику. По Хольму есть определенные замечания, но чисто тактически позицию сильно не проигрывает. Есть ошибки, связанные с игровой практикой. Думаю, игра за сборную повлияет положительно.

Расмуссена мы хотели сразу подписать, но были дикие аппетиты у агента. Пришлось показать, раз хотите их удовлетворить, ждите. Наблюдали за его физическим состоянием. Он работал на льду, но игровой практики не было. И он, и Хольм тренировались в Швеции с серьезными ребятами из НХЛ. Физически оба пришли готовыми.

— Чибисова вызвали в сборную, Андрей — одно из главных открытий сезона. Он всегда считался рабочей лошадкой, а у вас стал лидером. На него повлиял год в Северной Америке или что-то еще?

— Детство кончилось. Он набрался опыта, начал ощущать свои габариты, свои возможности. Андрей — хороший силовой форвард, который может без нарушений оттеснить от шайбы соперника. Хватает скорости, прилично добавил в завершении. При этом у него приличный резерв сил, он еще добавит. И в Америку, по его словам, он не собирается.

— В последнее время здорово играет Егор Яковлев. Ему ведь и зарплату весной понизили.

— Я понимаю, почему Егор пошел на это. Он наш, местный, понимает, что такое потолок зарплат. А если Кубок Гагарина выиграем, он получит столько же, сколько раньше получал. И он, и Кулемин пошли нам навстречу — они понимали, что зарплаты серьезно завышены. Они просто хотели играть в хоккей.

— Прошло полсезона. Чувствуете, как влияет на рынок потолок зарплат? Вам нравится работать в таких условиях?

— Нормальная работа. Но некоторые условия нужно узаконить. Мне непонятно, что у некоторых игроков выступают несколько агентов, давайте составим список и утвердим в лиге, кто у кого агент. Эффективность потолка зарплат показывает сама лига, каждая игра непредсказуема.

— Таблица говорит о том, что ничего не изменилось. В лидерах конференций — ЦСКА и «Ак Барс».

— Сразу ничего не изменится. У каждого клуба есть свой бюджет. Но по крайней мере во многих клубах возникло равенство между качеством игрока и его стоимостью. Когда не было потолка, при нормальном бюджете можно было навалить денег и взять игрока. Если в некоторых командах лидеры получают большие деньги, то они их отрабатывают.

— Что с Потехиным? Был момент, когда он просто спасал своей энергией, а тут он просто потерялся.

— У нас с ним и с его агентом была беседа. Ситуация должна выправиться. Если нет — ему надо заканчивать с хоккеем.

— Не считаете ли подписание Нестрашила ошибкой? Он неплохо начал сезон, но легионер не имеет права так играть.

— Есть вопросы. Его игра сильно изменилась после первого этапа Евротура, хотя он в сборной неплохо отработал. Посмотрим, как покажет себя на Кубке Первого канала. Потом, когда приедет в Магнитогорск, проведем с ним политзанятие о чешско-российской дружбе.

— Был ли интерес у «Металлурга» к Шумакову?

— Не скрою, интерес был. На выкуп мы не были готовы, могли предложить обмен. Но, думаю, «Авангарду» тоже было бы невыгодно, чтобы Шумаков приехал к нам.