Настоящие питерские воспитанники. В системе СКА растут братья, которые могут стать будущим КХЛ и даже сборной

Арсений и Валерий Бринкманы. Фото Instagram История Арсения и Валерия Бринкманов.

В СКА очень много талантливой молодежи — в последнюю пару сезонов в команде закрепились Морозов, Марченко, Галенюк, Подколзин, Кирсанов, Хуснутдинов. Но никого из них нельзя отнести к полноценным собственным воспитанникам: все приехали в Санкт-Петербург в 16-17 лет из других школ.

Местных ребят в СКА за последние годы было немного. Выделить можно разве что нападающего Александра Барабанова и вратаря Алексея Мельничука, но оба перед этим сезоном уехали в Северную Америку. Среди молодежи коренных петербуржцев тоже мало, и здесь особая надежда на братьев Бринкманов, которые с детства занимаются в школе СКА.

Арсений Бринкман. Фото ХК СКА

Арсений Бринкман

Старший, Арсений, в этом сезоне уже дебютировал в СКА. В десяти матчах в КХЛ Бринкман набрал 3 (1+2) очка, при этом играл в среднем по 16 минут и 19 секунд за матч — 20-летнему защитнику сразу доверили приличное игровое время. Наверняка в этом есть большая заслуга тренера Андрея Козырева, который был знаком с игроком по работе в системе клуба.

«Когда Козырев пришел в молодежку, постоянно оставался дорабатывать со мной, направлял. Подбадривал как мог, помогал в плане развития. Он даже говорил: «Хочешь заиграть в НХЛ — пошли работать», — вспоминает Арсений в интервью «СЭ». И говорит об еще одном тренере, сыгравшем значимую роль в его развитии, — Валерии Овчинникове.

Бринкман начал играть в основном составе, но уже совсем скоро ему пришлось стать одним из самых опытных защитников команды — значительная часть игроков выбыла из-за коронавируса. Поистине героическим получился домашний матч с «Ак Барсом» (2:3 Б), который вышел в своем сильнейшем составе. Казанцы вели со счетом 2:0, но армейцы сравняли счет на последней минуте основного времени. Несмотря на то что гости все-таки взяли два очка в серии буллитов, ту игру можно назвать настоящей победой для СКА. «Конечно, всем хотелось победить. Может быть, «Ак Барс» не собрался, думал, что перед ними проходная команда. Но у нас после того матча очень сильно прибавилось уверенности», — считает Арсений.

Бринкман-старший поиграл в этом сезоне и в МХЛ (четыре матча), и в ВХЛ (26 матчей), но удивляет признанием: «В первой команде играть легче, рядом мастера, они всегда подстрахуют. Впечатлил Виктор Антипин — мне нравится, как он играет. Лукас Бенгтссон тоже; нравится, как двигается Фантенберг». Арсений признает, что сперва ему не хватало уверенности: «Цена ошибки намного выше — это вначале давило. Уверенности поначалу точно не хватало, через матча три-четыре все поменялось».

Для него игра за СКА — не пустой звук. «В родном клубе выходить намного приятнее, чем в любом другом. Хотя я нигде и не играл даже». Арсений в детстве ходил в Ледовый на матчи СКА, а зимой катался на Финском заливе.

В детстве Бринкман-старший какое-то время занимался шахматами — это помогало ему в хоккее. «Можно сказать, что видел на ход вперед. Шахматы развивают аналитическое мышление, это помогает лучше усваивать информацию. Знаешь, где будет соперник через секунду». Один из самых популярных сериалов за последнее время стал «Ход королевы», который рассказывает о шахматистке Бетт Хармон. Как и главная героиня сериала, Арсений после матчей долго анализировал собственные ошибки, правда касалось это только хоккея. «Это мое любимое дело, я этим живу. О том, чтобы стать шахматистом, не было и речи», — уверен Бринкман-старший.

Валерий Бринкман. Фото ХК СКА

Валерий Бринкман

Валерий Бринкман пока не так известен и играет в МХЛ за «СКА-1946». Но у него есть международный титул — в ноябре 2019-го сборная 2003 года рождения выиграла Мировой кубок вызова. «Да, были отличные эмоции, но не надо на этом зацикливаться. Этот сезон я начал не очень хорошо. Недавно только втянулся», — считает Бринкман-младший.

В системе СКА много талантливых вратарей. Например, в прошлом году армейский клуб выкупил из магнитогорского «Металлурга» основного вратаря сборной 2004 года рождения Сергея Иванова. Бринкман не видит в этом проблем: «Нужно просто выкладываться на 100 процентов, каждый вратарь — конкурент, и надо их обыгрывать». Потенциально Бринкман — основной вратарь российской молодежки на МЧМ-2023, но пока играет за клуб не так много (19 матчей). Но в последнее время именно его можно назвать номером один в «СКА-1946».

Бринкман — не самый габаритный вратарь (177 см, 76 кг) и в качестве ориентиров для себя называет Игоря Шестеркина («Рейнджерс»), Александра Самонова (СКА) и Юху Метсолу («Салават Юлаев»). «Габариты для вратаря роли не играют. Нужно просто грамотно выбирать позицию и успевать за ритмом игры, рост тут не главное», — уверен Валерий.

Прозвища Бринкманам придумал их друг, нападающий «СКА-1946» Артем Жук. «Арсения Китайцем называет, у него глаза более узкие. Меня — Корейцем. Как мы его называем? Белорус, Картошка», — смеется Валерий.