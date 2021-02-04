«Спартак» отчаянно цепляется за плей-офф. Клуб снова в восьмерке, но все решится в последний день

Обзор дня Алексея Шевченко.

Выполнение

«Торпедо» и «Трактор» синхронно попали в плей-офф, а ведь если вернуться в лето, то не все предсказывали такой результат. У нижегородцев снова все поменялось, резко сократилось финансирование, а Дамира Жафярова подписали лишь после вмешательства губернатора. Были большие сомнения насчет главного тренера Дэвида Немировски, причем, со стороны руководства. Ему тоже срезали контракт, что было удивительно, так как он задачи на сезон выполнял.

Немировски немного подергался в начале чемпионата, а потом вернул свой хоккей: интересный, непредсказуемый, атакующий. Очень повезло, что удалось взять Ивана Чеховича, честно говоря, его бы оставить в России. Для НХЛ он точно не подойдет прямо сейчас, а в лиге может стать звездой первого уровня. Плюс команду подтащил великолепный Дамир Жафяров. Остальные ребята были не так стабильны, а защитная линия в клубе, пожалуй, вообще проседает, как и вратари. Но «Торпедо» в плей-офф, и никто не хочет с ними играть в первом раунде. Нижегородцы не самый плохой вариант, но никогда не знаешь, чего от них ждать.

Челябинцам вообще было важно попасть в восьмерку после всех изменений, которые произошли в клубе. И пусть на игру уральцев иногда просто больно смотреть, прошлогоднего позора удалось избежать. Это самое главное. Анвару Гатиятулину придется весьма непросто в следующем чемпионате, так как начнут уже требовать нечто большее, но за лето многое может случиться. Не верю, что челбяинцы в нынешнем плей-офф пройдут первый раунд, но и не должны проиграть в четырех матчах. В общем, здорово, что удалось решить задачу раньше, чем, например, «Автомобилисту». Условия в клубах несопоставимые.

«Торпедо» — официальный участник плей-офф КХЛ!



За месяц до старта розыгрыша Кубка Гагарина хоккейный клуб «Торпедо» обеспечил себе участие в матчах за главный трофей Континентальной Хоккейной Лиги. pic.twitter.com/O4yAdAvRIQ — ХК Торпедо (@torpedonn) February 3, 2021

Борьба

«Витязь» и «Спартак» вновь поменялись местами. Красно-белые взяли ожидаемые два очка в Мытищах. «Куньлунь», несмотря на планы тренера набрать 40 очков, уже просто никакой. И даже с таким соперником у красно-белых возникли небольшие проблемы, которые, впрочем, к сирене были решены. Но это матч все равно пойдет на пользу. Надо находить свой хоккей, надо вспомнить, как забивать, а Йори Лехтеря набирает форму, сделав три голевые передачи. Впереди же важная встреча с «Северсталью». Ничего в Мытищах интересного не случилось, если бы «Спартак» проиграл, то в Москву команда бы точно возвращалась без тренера.

А вот «Витязь» вновь оконфузился. И я все жду, что там менеджеры предпримут какие-то шаги, но, видимо, плана «Б» в Подольске не существует. Решено закрыть глаза и надеяться, что все наладится. Хотя оснований для хорошего результата совсем нет. Как можно опять проиграть, забрасывая три шайбы в матче? Как можно было не перестроиться после того, как повели в две шайбы и постараться не допускать никаких ошибок? И как можно было так безалаберно играть в двойном большинстве в начале второго отрезка матча? Никак для хоккеистов не дойдет, что начался последний месяц турнира. Но и Михаил Кравец не делает так, чтобы до игроков дошло. Среда показала, что у «Спартака» преимущество в гонке за плей-офф перед «Витязем», хотя бы за счет морального состояния. Там игроки стараются, а в «Витязе» никто не готов умирать. Это плохо.

Плохое удаление

Данис Зарипов из «Ак Барса» сначала получил две минуты за то, что подъехал к арбитру и поинтересовался, за что выписали штраф Тимуру Билялову, а потом получил удаление до конца игры, когда возмутился после своего удаления. И в этой ситуации у меня есть вопросы к арбитрам. Это не какой-то игровой момент, где можно принять неправильное решение. Для той или иной оценки игрового момента может быть сотни причин, исключать подобные эпизоды — задача судейского комитета. Но такие штрафы, как Зарипову нужно выписывать весьма аккуратно. Допускаю, что Данис был не совсем корректен. Но даже на экране видели, что хоккеист был спокоен и просто говорил. Если использовал не те слова, то можно было бы успокоить ветерана, также ответить или пошутить, в общем, сбить напряжение.

Вместо этого Виктор Бирин и Алексей Васильев начали размахивать штрафной шашкой. Разве так можно? Это ведь бьет по их авторитету, в первую очередь. Такими нелепыми наказаниями репутацию не заработаешь. Я прекрасно понимаю, что некоторых хоккеистов или тренеров уже иначе успокоить нельзя. Хамство Боба Хартли вообще терпели три сезона, а потом оставили команду втроем в Хабаровске, и тренер успокоился. Правда, сейчас опять начал выходить за рамки. Или, например, было удаление Даниила Вовченко. Там у судьи Сергея Кулакова просто не было выбора, хотя он честно сначала пытался «не услышать» оскорбления, понимая, что форварда захлестывают эмоции. И какие вопросы к судье? А в Екатеринбурге арбитры могли договориться с Данисом Зариповым, но не захотели. Плохое решение, ведь если вы не нашли общий язык с авторитетным хоккеистом, то остальные даже не попытаются пойти на контакт.