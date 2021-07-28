Капитан чемпионского «Динамо» и ученик Знарка теперь тренер «Витязя». Интервью Юрия Бабенко

Какой будет подольская команда после смены тренерского штаба, о влиянии потолка зарплат и уменьшении площадок и другие вопросы.

В мае подольский «Витязь» официально объявил имя нового главного тренера. Им стал двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе московского «Динамо» Юрий Бабенко, в прошлом сезоне работавший помощником Владимира Крикунова в тренерском штабе бело-голубых. В эксклюзивном интервью «СЭ» 43-летний специалист рассказал о предстоящем дебюте в роли главного тренера.

Знарок повлиял на выбор профессии тренера

— Вы в бытность игроком успели поиграть у Белоусова и Знарка, а тренерскую карьеру начинали помощником Брагина. Кто из них оказал на вас наибольшее влияние?

— Олег Валерьевич вообще стоит особняком. Играя под его руководством, всегда чувствовал его доверие. Он часто привлекал меня к обсуждению тренировочного процесса. Поэтому фундамент заложил все-таки он. Несколько лет назад именно после общения с ним понял, что хочу остаться в хоккее и стать тренером.

В то же время и от Валерия Николаевича, с которым я работал в молодежной сборной, многое почерпнул. Вообще, мне посчастливилось от каждого из наставников что-то взять, и все это пригодилось. Они все были разными, и поэтому у меня сложился собирательный образ того, кем бы я хотел стать.

— Вы играли в системе «Колорадо», когда там работал Боб Хартли. Он уже тогда делал ставку на скорость, огромный объем катания и большое количество заблокированных бросков?

— В то время Боб был только в начале своей тренерской карьеры, и у «Колорадо» был не состав, а сборная мира. Не особо следил за его карьерой после «Эвеланш», но то, что он очень сильно изменился, — это факт. Его успехи за последние годы показывают, что он на правильном пути. Сейчас же в основе его работы лежит четкое выполнение тренерского задания и тот рисунок, который он видит и прививает команде. Хотя, в принципе, этим руководствуется любой из тренеров.

— Он вообще помнит, что вы при нем дебютировали в НХЛ и сыграли три матча за «Колорадо»?

— Да, конечно! Мы с ним встречались еще в 2017-м на МЧМ в Монреале. Не особо долго, но успели пообщаться, повспоминать некоторые моменты. Он поздравил меня с тем, что я решил продолжить свою хоккейную жизнь в качестве тренера.

— Какие-нибудь упражнения из арсенала Крикунова в «Витязе» используете?

— У меня уже был намечен свой план работы, который хотел бы видеть в «Витязе». Стараюсь делать многие упражнения так, как вижу их в первую очередь сам. Но, естественно, собирательный образ никуда не денется — в хоккей играют не первый день. Придумать что-то принципиально новое здесь сложно. Стараюсь менять некоторые нюансы в упражнениях, но основной базис остается тем же.

— Слышал, что сейчас некоторые российские тренеры стараются следовать американским тенденциям и заменяют летом беговую работу велосипедом и другими вещами. Тот же Разин кроссам предпочитает бокс.

— У нас немного другой взгляд. Когда мы закладываем базовый фундамент, то у нас очень многое построено на беговых упражнениях, в том числе и на кроссах. Считаю, что бег мало можно чем заменить. Но опять же у каждого свое представление, и каждый делает так, как считает нужным.

Олег Знарок с хоккеистами московского «Динамо». Фото Никита Успенский, «СЭ»

Ждал, что кто-нибудь позовет главным

— Был ли у вас вариант остаться в «Динамо» этой весной или Алексей Кудашов изначально не видел вас в своем штабе?

— Мы говорили с ним — он сразу обозначил, что у него уже сформирован тренерский штаб. Поэтому варианта остаться в «Динамо», по крайней мере в первой команде, не было, и получилось так, что по окончании сезона я стал абсолютно свободным.

— Осознание, что созрели для работы главным, пришло в межсезонье или еще по ходу регулярки понимали, что пора шагнуть выше?

— Каждый тренер готовит себя к тому, что ты начинаешь ассистентом, а потом хочешь двигаться дальше. Если работа тренером — твой осознанный выбор, то у тебя в любом случае есть свое представление о том, какой должна выглядеть тактика, как должна строиться физическая подготовка. У меня эти мысли точно были, и, честно говоря, я еще в прошлом сезоне ждал, что, может быть, кто-нибудь меня пригласит главным.

— Я правильно пониманию — предложение «Витязя» не было единственным?

— Если говорить о конкретике, то у «Витязя» она была уже с момента первых переговоров. Все переговоры с остальными командами можно назвать конкретными лишь с натяжкой.

— Вы наверняка смотрели какие-то прошлогодние матчи «Витязя». У вас есть понимание, что помешало команде прошлого образца выйти в плей-офф?

— В прошлом сезоне мы встречались с «Витязем» в регулярке, и я уже понимал, в какой хоккей играет команда. Что касается прошлогодней неудачи, то сложно что-то сказать. Хотя понятно, что в команду пришло достаточно много новых ребят, соответственно, были новые сочетания звеньев, связок. Не буду оригинальным и отвечу, что нужно находиться внутри коллектива, чтобы выделять конкретные причины. Команда билась до конца, и лишь за несколько туров до финиша стало понятно, что «Витязь» не попадает в плей-офф, все было «на тоненького».

— Вы говорили, что хотите видеть хоккей «Витязя» вариативным. Можете описать базовые ценности вашего штаба и что обязательно должно входить в эту самую вариативность?

— Опять же скажу, что в хоккей играют не первый год и тут сложно придумать что-то новое. Говоря о вариативности, мы хотим играть в такой хоккей, под который сопернику будет тяжело подстроиться, хотим видеть разноплановость пятерок, чтобы у каждого сочетания была своя изюминка и свои сюрпризы для соперника. Но при этом хочется в силу своих возможностей играть зрелищно.

О влиянии потолка зарплат и уменьшении площадок

— Согласны, что после того как стили команд во многом унифицировались, стало легче проводить предматчевый разбор соперника?

— Не совсем. Здесь же в первую очередь играет свою роль человеческий фактор — ты не можешь разобрать игрока и с точностью сказать, что он сделает в конкретной смене или эпизоде. Человек — не робот. Хотя даже у них бывают сбои. В этом и заключается интерес. Мы стараемся объяснять ребятам те моменты, которые могут пригодиться, например, в единоборствах, в работе под воротами.

Да, сейчас в принципе у всех одинаковый рисунок. Но с учетом того, что все команды унифицировались и подравнялись, большую часть матчей, наоборот, стало тяжелее прогнозировать. Тем более что сейчас идет процесс сокращения площадок и на первый план выходят нюансы — быстрота принятия решений, реакция. И если эти маленькие нюансы сработают, то команда будет двигаться в правильном направлении.

— Вы для себя определились, стоит ли нам сокращать площадки? Ветераны говорят, что на канадских площадках теряется «идентичность нашего хоккея».

— Тут все на вкус и цвет — кому что нравится. На европейской площадке больше времени и больше возможностей для техничных игроков, на них мы можем увидеть индивидуальное мастерство. Но в тот же момент мы уходим к играм, где не будет обилия шайб. И это не очень хорошо для зрителя. Даже если их команда проиграла, но было забито много голов, то они понимают, что сходили не зря — не просидели два часа и увидели 0:0, а увидели какое-никакое зрелище. Мы все-таки играем для болельщиков. С сокращением площадок добавляется динамика — хоккей становится более разнообразным. Нам приходится отталкивать от конкретики и воспринимать правила, которые диктует современный хоккей.

— Кто из команд КХЛ сейчас задает тренд?

— Тяжело сказать. Естественно, огромное внимание уделяется последнему чемпиону и командам, которые были в топе. К большому сожалению, особенно для российских тренеров, свой отпечаток оставляет то, что на ведущих ролях в большинстве клубов играют легионеры. Хотелось бы, чтобы наши ребята занимали лидирующие позиции.

Но с иностранцами тоже не все просто. Как мы видим на практике и даже на примере нашего клуба, легионеры, которые здорово отыграли предыдущий сезон, сейчас уезжают и пробуют себя в НХЛ. Исходя из того, что они приезжают-уезжают, тяжело сказать, кто сейчас в тренде.

Конечно, поражает стабильность ЦСКА за последние годы. Понятно, что оставаться серьезной командой, с которой ты изначально понимаешь, что легкого матча не будет, помогает подбор игроков и глубина состава. У омичей сейчас хорошая команда. Да сейчас вообще много хороших команд. Можно долго спорить, пошел ли потолок зарплат нам на пользу или нет, но то, что он подравнял нам условия, — это однозначно.

— Сейчас почти все используют продвинутую статистику. На какие-то конкретные показатели вы обращаете особое внимание?

— Для меня в первую очередь важны цифры на табло. Да, проводя разбор игры, можно вдаваться в статистику. Но сейчас такой огромный информационный объем, что не все показатели порой бывают адекватны. Иногда по статистике человек сыграл на пять с плюсом, а по факту ты его три раза за период хотел посадить на лавку. Нужно смотреть все в совокупности.

У нас не будет конкретных разборов на тему того, кто и сколько заблокировал бросков, кто и сколько применил силовых. Для меня основной показатель — количество точных передач. Хоккей — командная игра, и если шайба идет точно в клюшку партнера, то команда больше владеет инициативой.

Будем обращать внимание на правильность сыгранных смен. Здесь то, о чем мы с вами уже говорили: хоккей стал более динамичным, и для того чтобы держать темп, смены должны быть ровно такими, чтобы игрок мог выкладываться в них на полную. Можно смотреть на многие факторы. Что касается меня, то мне не важно, была совершена ошибка или нет, — я буду смотреть на то, что игрок хотел сделать. Даже если он и совершил ошибку, но по игровой мысли его решение было правильным и его подвело чисто техническое оснащение, то это один момент. Если оно никак не оправдано, то нужно объяснять, что так делать больше не нужно.

Обмен со СКА дал двух опытных игроков

— Для вас стал сюрпризом обмен Захара Бардакова, Данилы Моисеева и Даниила Пыленкова?

— Ребята провели достаточно хороший сезон по личным показателям. Захара Бардакова и Даниила Пыленкова знаю не так хорошо, а с Данилой Моисеевым мы сталкивались еще в молодежной сборной — было видно, что он очень серьезно добавил, вышел на новый уровень. Поэтому он и заинтересовал СКА. Но могу им пожелать только удачи. Да, в «Витязе» у них было бы побольше игрового времени и поменьше конкуренции, но в то же время мы получили двух опытных игроков, вокруг которых мы будем стараться что-то выстраивать.

— Возвращение Аалтонена — главная трансферная удача? Подобных центров на рынке крайне мало.

— Да. Для него эта команда знакома, и многих ребят он уже знает. Город для него тоже знаком — ему не нужно будет привыкать в бытовом плане, в отличие от двух других наших финских ребят. Этот момент, безусловно, можно оценивать положительно.

— Не могу не задать вам извечный русский вопрос. Почему в России так мало по-настоящему сильных центральных нападающих?

— Не скажу ничего нового — проблема идет из детской школы. Мы слишком рано пытаемся привить какие-то тактические схемы в очень юном возрасте. Ребенок, которому нравится хоккей, приходит на тренировки, а тренеры с детских лет начинают рисовать ему схемы. Есть пример Швеции и Финляндии, где до 12 лет нет определенного амплуа — они стараются не загружать игрока какими-то обязательствами, а развивать индивидуальность и техническую оснащенность.

Мне кажется, из-за того, что мы больше начали показывать для родителей, какие мы хорошие, какие схемы мы знаем, мы и теряем центров. Зачастую уже из детского хоккея ребенок приходит зажатым в определенные рамки. Центральный нападающий — это связующее звено, и от него должна исходить как креативность в атаке, так и простота и надежность в обороне.

— В Даниэле Одетте видите нового Дэнфорта? Они ведь пусть и в разное время, но оба до перехода в «Витязь» играли в Финляндии за «Лукко».

— Каждый спортсмен все-таки хочет быть индивидуальностью. И для меня, и для него не особо важно, насколько он стилистически похож на Джастина. Самое главное — раскрыть его сильные стороны и постараться сделать так, чтобы они приносили пользу коллективу.

— У вас этой весной получился финский вектор селекции. Согласны, что в последние годы легионеров из чемпионата Финляндии стало гораздо труднее оценивать, потому что большой процент звезд финской лиги проваливается в КХЛ?

— Здесь больше бытовой вопрос — не каждый, приезжая в совершенно другую страну, может в ней адаптироваться. Тем более в сегодняшний условиях, когда женатые ребята вынуждены переезжать одни. Для человека не видеть детей, жену и родственников — это определенный стресс. Что касается наших ребят Нико Оямяки и Вальттери Кемиляйнена, то я думаю, им гораздо интереснее будет втроем: у них будет Миро, который знает город, логистику и поможет им. Но то, что их трое, не значит, что мы будем учить финский язык. Мы, наоборот, заставляем их учить русский.

— Опишите, как проходил процесс селекции в «Витязе» этой весной. Насколько тренерский штаб был вовлечен в него?

— Так как мои переговоры с «Витязем» проходили в достаточно глубокой весенней стадии, то некоторые игроки уже были подписаны. Единственное, что Микс Индрашис был в таком очень-очень близком состоянии, и он подписал контракт уже после того, как я с ним переговорил. Что касается Одетта, то его уже успел отсмотреть, и по нему мы принимали решение вместе с руководством. У нас были и другие варианты, но решили остановиться на Даниэле.

— Не было такого, что вы смотрели на кого-то уже из подписанных игроков и понимали, что он совершенно не вашей формации?

— Нет, такого не было. Считаю, что Игорь Константинович Варицкий очень неплохо проводит селекционную работу в клубе. Если ребята играют в КХЛ и попали в «Витязь» — значит, это произошло не просто так. Теперь уже от нас зависит, как мы используем сильные стороны хоккеистов.

— У вас есть понимание, как нужно реанимировать карьеру Владимира Антипина после Санкт-Петербурга?

— Думаю, если у него все будет хорошо со здоровьем, он получит гораздо больше игрового времени, чем в прошлом сезоне. Все, кто следит за хоккеем, знают, игрок какого уровня попал к нам в команду. Надеемся, что следующий сезон станет для него одним из лучших в карьере.

— В какой роли видите Вячеслава Лещенко? Согласны, что он и наполовину пока что не реализовал свой потенциал?

— Полностью согласен. Я лично разговаривал с ним перед подписанием и обрисовал то, в какой роли его вижу и как планирую использовать, — мы друг друга услышали. Теперь все в его руках. Надеемся, что сезон для него получится плодотворным как в плане командного результата, так и в плане личной статистики.

— Николай Буренов уже готов полноценно шагнуть из «вышки» в КХЛ?

— Сейчас очень трудно сказать. Несмотря на то, что ребята пришли в очень хорошей физической форме, все-таки сейчас идут серьезные нагрузки, и на этот вопрос тяжело ответить. Скажем так: он готов, но я не могу гарантировать, что он попадет в основной состав, который начнет сезон. То, что увидел на этих сборах, мне понравилось, а дальше посмотрим. У нас есть конкуренция, и у защитников она даже чуть сильнее, чем у нападающих. У каждого появится свой шанс. Вопрос только в том, кто и как им воспользуется.

— Кирилла Стеклова, одного из самых талантливых защитников страны 2002 года рождения, также планируете держать около основы?

— Мы на первом собрании сказали всем семерым ребятам 2001 года и младше, что просто так держать их в статусе лимитчиков не хотим и не будем. Наша позиция проста: «Если вы докажете, что конкурентоспособны, то будете играть. Вы молодые и должны набираться игрового опыта. Не проходите в основной состав — будете играть за молодежку либо за клуб-партнер в ВХЛ». Но я был приятно удивлен теми ребятами, которые ездили на Кубок Черного моря, — пока что я всеми доволен. У нас будет 10 контрольных игр до начала сезона, и каждый из них сыграет определенное количество матчей.

Очень надеемся, что предсезонка и дальше будет проходить в спокойном русле. Пока что двигаемся по намеченному плану. Хочется, чтобы население привилось и от нас ушли эти болячки. Гораздо приятнее играть при зрителях, чем при пустых трибунах.

— Вы планируете прививаться всей командой или каждый будет сам решать этот вопрос?

— 90 процентов ребят уже сделали первую прививку до начала сборов. Никто никого не принуждал. Как только у нас закончится первый ударный цикл, у нас будут выходные, и мы попросили, чтобы второй компонент ребятам централизовано поставили именно в эти дни.

— Сейчас формирование команды завершено или ждете точечных усилений?

— Все зависит от рынка. На сегодняшний день мы тренируемся в двух группах, и в нашем распоряжении семь пятерок. У нас есть довольно большой выбор и довольно большая конкуренция. После основного 15-дневного периода подготовки будем смотреть и принимать решения. Наверное, по завершении этого периода будет некая ясность по звеньям.