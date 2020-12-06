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ЦСКА и СКА плюют на потолок зарплат? Это не так — но регламент КХЛ все равно надо улучшать

Авторы:

Михаил Зислис
Павел Климовицкий
Сегодня, 00:00
Никита Сошников и Мальте Стремвалль. Фото "СЭ" Зарплаты игроков ЦСКА. Фото "СЭ" Зарплаты СКА без учета осенних трансферов. Фото "СЭ"
Никита Сошников и Мальте Стремвалль. Фото "СЭ"
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Разбираемся в главной истории последних недель в нашем хоккее.
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Скандальные обмены

Громкий обмен между ЦСКА и «Салаватом Юлаевым» на прошлой неделе вышел с налетом скандальности. Дело не в разной ценности задействованных в сделке активов. Уфимцы, вероятно, как минимум не проиграли, заполучив крайне нужного им защитника в лице Михаила Науменкова. Тогда как нападающий Никита Сошников в текущих реалиях не был ключевым хоккеистом для команды.

Больше всего многих возмутила неясная ситуация с жестким потолком зарплат. Летом тяжеловесы КХЛ с трудом умещались в 900 миллионов рублей, избавляясь от одних игроков и урезая контракты другим. ЦСКА эта неприятная процедура далась тяжелее всех. Предположительно, свободного места у клуба в платежке по минимуму. Зарплата Сошникова до перехода была в два раза выше, чем у Науменкова (60 против 25).

И еще одно важное наблюдение: как коллекционирует новых игроков по ходу чемпионата СКА (Каменев, Тренин, Бердин, Фантенберг, Стремвалль) и не теряет при этом ни одного тяжелого контракта. Закрадываются сомнения. Что-то здесь не так. Куда, спрашивается, смотрит КХЛ? Почему нас всех обманывают?

Однако, по данным «СЭ», к двум армейским грандам не придерешься, если оставить в стороне моральный характер недавних сделок и оперировать исключительно нормами регламента. И слова Алексея Морозова, который заявил о том, что никто потолок зарплат не превышает, — правда.

Любая сделка проходит в непосредственном контакте с представителями КХЛ — исключено любое нарушение. Иначе предложенный обмен будет завернут на начальной стадии. Клубы, воспользовавшись подробными разъяснениями, обязаны привести потенциальный трейд в полном соответствии с действующими правилами. Нельзя выйти за потолок, а потом решать эту проблему, — не превышать его надо на протяжении всего сезона.

ЦСКА и Сошников

ЦСКА, получив себе Сошникова, необязательно должен был брать на себя оставшуюся часть его зарплаты по прежнему контракту. Армейцы имеют право, договорившись с игроком, реструктуризировать действующее соглашение, например, убрав часть дохода в легко выполняемую бонусную часть (не более 20 процентов от базовой), которая не попадает в платежку. Только с этого момента контракт Сошникова с ЦСКА регистрируется КХЛ и учитывается под потолком зарплат.

Один из источников «СЭ» говорит, что Никита подписал соглашение на иных условиях — меньше, чем 60 миллионов за сезон. Другой утверждает, что его зарплата не изменилась. Рассмотрим более дорогой вариант — как более критический в случае с потолком.

Важно то, что зарплата хоккеистов берется из расчета 10 месяцев (не 12) и делится по дням — именно в таком виде она учитывается в финальном варианте. То есть почти половина заработанных Сошниковым денег уходит в ведомость его прежнего клуба — «Салавата». Да, нельзя забывать, что в платежке остались еще около 12-13 миллионов, которые получил уехавший в Уфу Михаил Науменков, но новичок ЦСКА займет в ведомости при худшем для москвичей случае около 30 миллионов, а не 60.

Никита Сошников (слева) и&nbsp;Михаил Науменков.Еще один неравный обмен ЦСКА и «Салавата». В Москву едет третий снайпер КХЛ прошлого сезона

По полсезона Науменкова и Сошникова, еще пара недорогих молодых игроков — Рыков и Коростелев (около 15-20 миллионов на двоих), все вместе еще примерно 60 миллионов. Все вместе как раз дает цифру в 900 миллионов, но не больше. По нашим данным, у ЦСКА сейчас нет пространства для маневра для подписания новых хоккеистов, но, если будет обменян Николай Голдобин, освободятся еще 25 миллионов.

У грамотного менеджера богатого клуба и помимо этого полно легитимных способов счастливо вписаться под потолок.

Во-первых, истории с вирусом. Игроки, попадавшие в список травмированных из-за ковида, как правило, на две-три недели, на это время в потолке не учитывались. Да, пребывание в этом листе по иным причинам не дает права клубам не считать на это время оклады заболевших хоккеистов. Только в случае, если игрок выбыл до конца сезона, его зарплата после травмы не будет вписана под потолок. Однако любой ковидник сразу может снизить платежку на несколько сотен тысяч рублей, а то и миллион.

Во-вторых, в регламенте КХЛ указано, что клуб имеет право превышать потолок не более чем на два процента — есть еще 18 дополнительных миллионов, про которые обычно не упоминается. Правда, за заход выше 900 команды получат штраф в следующие сезоны. В первом их новый потолок будет ниже на сумму, равную трехкратному размеру превышения, во втором — двукратному, в третьем — однократному. В общем, если менеджер клуба знает, что бюджет снизится, — можно и рискнуть.

В случае с ЦСКА еще одним важным преимуществом является статус главного фаворита сезона. Команды, которые попадут в финал конференции, могут использовать лазейку и платить игрокам большие премии (не путать с обычными бонусами), которые не будут учтены в итоговой платежке. За последние шесть лет ЦСКА четыре раза добирался до этой стадии, а в прошлом году этому помешала только вспышка «короны».

Представьте, что у хоккеиста есть предложения: сравним красно-синих и гипотетически любой другой, за парой исключений, клуб лиги. Предложения по базовой зарплате одинаковые, и даже те самые премии не отличаются (допустим). Но зачем при прочих равных выбирать команду, у которой меньше шансов попасть в топ-четверку?

Зарплаты игроков ЦСКА. Фото "СЭ"
Зарплаты игроков ЦСКА. Фото «СЭ»

Очень большой состав СКА

Осенью СКА подписал еще пятерых хоккеистов, которых нет в таблице: Михаила Бердина, Якова Тренина, Оскара Фантенберга, Михаила Мальцева и Мальте Стремвалля. Мальцев провел в Петербурге всего два месяца и возвращается в Северную Америку, скоро вслед за ним, видимо, отправится и Тренин, возможно, и Бердин. Но даже с учетом неполного сезона арендованных есть тот же Стремвалль, который получал в «Сочи», по данным «СЭ», 40 миллионов рублей (около 20 — в платежку СКА).

Глобальная акция СКА по закупкам стала возможной благодаря нескольким факторам. Первый — игроки в возрасте до 21 года (1999 г. р. и младше) под потолком не учитываются. В случае ЦСКА Скотников, Чайка, Афанасьев, Голощапов, Максимов и Соркин на шестерых провели только 54 матча, из постоянных игроков основы один такой лимитчик — Дмитрий Саморуков. А вот в составе петербуржцев хоккеистов U-22, причем на важных ролях, гораздо больше. Так что Марченко, Морозов, Галенюк, Подколзин, Аскаров, Грошев и многочисленные юниоры, игравшие во время ковида в основе, в платежке занимают ноль рублей, при этом та же ситуация будет и в сезоне-2021/22, на который у всех этих игроков, кроме Подколзина, есть уже подписанные контракты со СКА.

Кстати, есть и пункт в регламенте, по которому хоккеисты от 22 до 24 лет с двусторонними контрактами, чьи доходы не превышают четырех миллионов в год, попадают под потолок только в то время, когда находятся в расположении клуба КХЛ. В случае СКА это не очень актуально, так как правило подходит разве что к обменянным в «Сочи» форвардам Володину и Глотову, но каким-то командам и оно экономит место под потолком.

Зато в случае СКА ковид, которым из основы переболело два десятка человек, даже помог с потолком: на паре недель, когда в списке травмированных была большая часть команды по причине коронавируса, можно сэкономить в платежке не сотни тысяч, а намного больше. СКА, по нашим данным, проводил несколько матчей с потерями хоккеистов с суммой зарплат более 500 миллионов рублей. Вычтите полмесяца их работы — это сразу 25 лишних миллионов под потолком. Также у питерцев явно есть возможность сейчас и расчистить состав (как ЦСКА с Голдобиным) — лишние и малонужные фигуры очевидны.

Зарплаты СКА без учета осенних трансферов. Фото "СЭ"
Зарплаты СКА без учета осенних трансферов. Фото «СЭ»
Дмитрий Яшкин, Вадим Шипачев, Якуб Коварж.Новый рейтинг зарплат КХЛ. 85 самых дорогих хоккеистов лиги

Нужна максимальная открытость

Не забываем про несовершенную систему с премиальными за попадание в топ-2 лучших команд конференции. Возникает замкнутый круг — ЦСКА и СКА являются максимально привлекательными клубами и могут по регламенту платить больше за счет постоянного попадания в топ-4 в плей-офф. Но и шансы на четверку у них выше благодаря более сильным составам, которые формируются отчасти из-за этой привлекательности. Разуверить хоккеистов в том, что в армейские клубы можно ехать за хорошими премиями, может только одна вещь — их вылет из плей-офф раньше финала «Запада».

Не всегда в истории КХЛ можно было поверить в ее искренность, но сейчас больших сомнений, что СКА и ЦСКА действительно ужимаются в потолок, нет — ничего критического и сверхвопиющего они не сделали.

Другое дело, что огромное число лазеек в регламенте позволяет маневрировать и в реальности обходить равенство, которое пытается создать лига. Какие-то из них вполне адекватны и отражают качество работы менеджеров, какие-то, как безразмерные премии, смотрятся дико и должны быть убраны из регламента, если КХЛ хочет продолжить идти по пути хоккейного социализма.

И, конечно, что мы ждем больше всего — максимальную открытость. В идеальном мире лига когда-нибудь придет к ней, что сделает работу менеджеров публичным достоянием с соответствующими отношением, критикой и разбором полетов. Это стало бы лучшим ответом, который опровергнет все подозрения. В КХЛ убеждают, что рано или поздно к этому придут. Но сейчас приходится в большей степени подсчитывать разрозненные данные по зарплатам, а большинству болельщиков — и вовсе верить представителям лиги на слово, словно английским джентльменам.

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