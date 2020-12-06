Разбираемся в главной истории последних недель в нашем хоккее.

Скандальные обмены

Громкий обмен между ЦСКА и «Салаватом Юлаевым» на прошлой неделе вышел с налетом скандальности. Дело не в разной ценности задействованных в сделке активов. Уфимцы, вероятно, как минимум не проиграли, заполучив крайне нужного им защитника в лице Михаила Науменкова. Тогда как нападающий Никита Сошников в текущих реалиях не был ключевым хоккеистом для команды.

Больше всего многих возмутила неясная ситуация с жестким потолком зарплат. Летом тяжеловесы КХЛ с трудом умещались в 900 миллионов рублей, избавляясь от одних игроков и урезая контракты другим. ЦСКА эта неприятная процедура далась тяжелее всех. Предположительно, свободного места у клуба в платежке по минимуму. Зарплата Сошникова до перехода была в два раза выше, чем у Науменкова (60 против 25).

И еще одно важное наблюдение: как коллекционирует новых игроков по ходу чемпионата СКА (Каменев, Тренин, Бердин, Фантенберг, Стремвалль) и не теряет при этом ни одного тяжелого контракта. Закрадываются сомнения. Что-то здесь не так. Куда, спрашивается, смотрит КХЛ? Почему нас всех обманывают?

Однако, по данным «СЭ», к двум армейским грандам не придерешься, если оставить в стороне моральный характер недавних сделок и оперировать исключительно нормами регламента. И слова Алексея Морозова, который заявил о том, что никто потолок зарплат не превышает, — правда.

Любая сделка проходит в непосредственном контакте с представителями КХЛ — исключено любое нарушение. Иначе предложенный обмен будет завернут на начальной стадии. Клубы, воспользовавшись подробными разъяснениями, обязаны привести потенциальный трейд в полном соответствии с действующими правилами. Нельзя выйти за потолок, а потом решать эту проблему, — не превышать его надо на протяжении всего сезона.

ЦСКА и Сошников

ЦСКА, получив себе Сошникова, необязательно должен был брать на себя оставшуюся часть его зарплаты по прежнему контракту. Армейцы имеют право, договорившись с игроком, реструктуризировать действующее соглашение, например, убрав часть дохода в легко выполняемую бонусную часть (не более 20 процентов от базовой), которая не попадает в платежку. Только с этого момента контракт Сошникова с ЦСКА регистрируется КХЛ и учитывается под потолком зарплат.

Один из источников «СЭ» говорит, что Никита подписал соглашение на иных условиях — меньше, чем 60 миллионов за сезон. Другой утверждает, что его зарплата не изменилась. Рассмотрим более дорогой вариант — как более критический в случае с потолком.

Важно то, что зарплата хоккеистов берется из расчета 10 месяцев (не 12) и делится по дням — именно в таком виде она учитывается в финальном варианте. То есть почти половина заработанных Сошниковым денег уходит в ведомость его прежнего клуба — «Салавата». Да, нельзя забывать, что в платежке остались еще около 12-13 миллионов, которые получил уехавший в Уфу Михаил Науменков, но новичок ЦСКА займет в ведомости при худшем для москвичей случае около 30 миллионов, а не 60.

По полсезона Науменкова и Сошникова, еще пара недорогих молодых игроков — Рыков и Коростелев (около 15-20 миллионов на двоих), все вместе еще примерно 60 миллионов. Все вместе как раз дает цифру в 900 миллионов, но не больше. По нашим данным, у ЦСКА сейчас нет пространства для маневра для подписания новых хоккеистов, но, если будет обменян Николай Голдобин, освободятся еще 25 миллионов.

У грамотного менеджера богатого клуба и помимо этого полно легитимных способов счастливо вписаться под потолок.

Во-первых, истории с вирусом. Игроки, попадавшие в список травмированных из-за ковида, как правило, на две-три недели, на это время в потолке не учитывались. Да, пребывание в этом листе по иным причинам не дает права клубам не считать на это время оклады заболевших хоккеистов. Только в случае, если игрок выбыл до конца сезона, его зарплата после травмы не будет вписана под потолок. Однако любой ковидник сразу может снизить платежку на несколько сотен тысяч рублей, а то и миллион.

Во-вторых, в регламенте КХЛ указано, что клуб имеет право превышать потолок не более чем на два процента — есть еще 18 дополнительных миллионов, про которые обычно не упоминается. Правда, за заход выше 900 команды получат штраф в следующие сезоны. В первом их новый потолок будет ниже на сумму, равную трехкратному размеру превышения, во втором — двукратному, в третьем — однократному. В общем, если менеджер клуба знает, что бюджет снизится, — можно и рискнуть.

В случае с ЦСКА еще одним важным преимуществом является статус главного фаворита сезона. Команды, которые попадут в финал конференции, могут использовать лазейку и платить игрокам большие премии (не путать с обычными бонусами), которые не будут учтены в итоговой платежке. За последние шесть лет ЦСКА четыре раза добирался до этой стадии, а в прошлом году этому помешала только вспышка «короны».

Представьте, что у хоккеиста есть предложения: сравним красно-синих и гипотетически любой другой, за парой исключений, клуб лиги. Предложения по базовой зарплате одинаковые, и даже те самые премии не отличаются (допустим). Но зачем при прочих равных выбирать команду, у которой меньше шансов попасть в топ-четверку?

Зарплаты игроков ЦСКА. Фото «СЭ»

Очень большой состав СКА

Осенью СКА подписал еще пятерых хоккеистов, которых нет в таблице: Михаила Бердина, Якова Тренина, Оскара Фантенберга, Михаила Мальцева и Мальте Стремвалля. Мальцев провел в Петербурге всего два месяца и возвращается в Северную Америку, скоро вслед за ним, видимо, отправится и Тренин, возможно, и Бердин. Но даже с учетом неполного сезона арендованных есть тот же Стремвалль, который получал в «Сочи», по данным «СЭ», 40 миллионов рублей (около 20 — в платежку СКА).

Глобальная акция СКА по закупкам стала возможной благодаря нескольким факторам. Первый — игроки в возрасте до 21 года (1999 г. р. и младше) под потолком не учитываются. В случае ЦСКА Скотников, Чайка, Афанасьев, Голощапов, Максимов и Соркин на шестерых провели только 54 матча, из постоянных игроков основы один такой лимитчик — Дмитрий Саморуков. А вот в составе петербуржцев хоккеистов U-22, причем на важных ролях, гораздо больше. Так что Марченко, Морозов, Галенюк, Подколзин, Аскаров, Грошев и многочисленные юниоры, игравшие во время ковида в основе, в платежке занимают ноль рублей, при этом та же ситуация будет и в сезоне-2021/22, на который у всех этих игроков, кроме Подколзина, есть уже подписанные контракты со СКА.

Кстати, есть и пункт в регламенте, по которому хоккеисты от 22 до 24 лет с двусторонними контрактами, чьи доходы не превышают четырех миллионов в год, попадают под потолок только в то время, когда находятся в расположении клуба КХЛ. В случае СКА это не очень актуально, так как правило подходит разве что к обменянным в «Сочи» форвардам Володину и Глотову, но каким-то командам и оно экономит место под потолком.

Зато в случае СКА ковид, которым из основы переболело два десятка человек, даже помог с потолком: на паре недель, когда в списке травмированных была большая часть команды по причине коронавируса, можно сэкономить в платежке не сотни тысяч, а намного больше. СКА, по нашим данным, проводил несколько матчей с потерями хоккеистов с суммой зарплат более 500 миллионов рублей. Вычтите полмесяца их работы — это сразу 25 лишних миллионов под потолком. Также у питерцев явно есть возможность сейчас и расчистить состав (как ЦСКА с Голдобиным) — лишние и малонужные фигуры очевидны.

Зарплаты СКА без учета осенних трансферов. Фото «СЭ»

Нужна максимальная открытость

Не забываем про несовершенную систему с премиальными за попадание в топ-2 лучших команд конференции. Возникает замкнутый круг — ЦСКА и СКА являются максимально привлекательными клубами и могут по регламенту платить больше за счет постоянного попадания в топ-4 в плей-офф. Но и шансы на четверку у них выше благодаря более сильным составам, которые формируются отчасти из-за этой привлекательности. Разуверить хоккеистов в том, что в армейские клубы можно ехать за хорошими премиями, может только одна вещь — их вылет из плей-офф раньше финала «Запада».

Не всегда в истории КХЛ можно было поверить в ее искренность, но сейчас больших сомнений, что СКА и ЦСКА действительно ужимаются в потолок, нет — ничего критического и сверхвопиющего они не сделали.

Другое дело, что огромное число лазеек в регламенте позволяет маневрировать и в реальности обходить равенство, которое пытается создать лига. Какие-то из них вполне адекватны и отражают качество работы менеджеров, какие-то, как безразмерные премии, смотрятся дико и должны быть убраны из регламента, если КХЛ хочет продолжить идти по пути хоккейного социализма.

И, конечно, что мы ждем больше всего — максимальную открытость. В идеальном мире лига когда-нибудь придет к ней, что сделает работу менеджеров публичным достоянием с соответствующими отношением, критикой и разбором полетов. Это стало бы лучшим ответом, который опровергнет все подозрения. В КХЛ убеждают, что рано или поздно к этому придут. Но сейчас приходится в большей степени подсчитывать разрозненные данные по зарплатам, а большинству болельщиков — и вовсе верить представителям лиги на слово, словно английским джентльменам.