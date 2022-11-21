Магия Знарка больше не работает? От именитого тренера отворачиваются игроки

Новый скандал в «Ак Барсе»: главный тренер поругался с нападающим Александром Бурмистровым и выгнал его из команды.

Расхождение между реальностью и ожиданием случается очень часто. Клюнув на шикарную фотографию, вы приезжаете в отель и видите там приют для гастарбайтеров. Заказывая еду из приличного ресторана, порой получаете расстройство желудка. Примерно так вышло и с «Ак Барсом», вот только масштаб расхождения реальности и ожидания получился невероятным.

Олег Знарок всегда считался тренером, который умел объединять игроков и создавать коллектив. Так было в ХК МВД, который неожиданно вышел в финал Кубка Гагарина-2009/10. Так было в «Динамо», выигравшем два кубка подряд. Так было даже в СКА и сборной России, где концентрация звезд была очень приличной. И ставка «Ак Барса» на именитого тренера была осознанной — к звездному коллективу был подобран соответствующий наставник.

Олег Знарок. ХК «Ак Барс»

Вот только коллектива в Казани создать не удалось. Конфликты раздували команду изнутри с самого начала сезона. Знарок сажал в запас Александра Радулова, который был одним из лучших, публично критиковал игроков за неоправданные удаления и винил в поражениях в духе: «Это же не я допускаю индивидуальные ошибки». На протяжении месяца команда не получала выходных — учитывая большое количество возрастных игроков, это вряд ли могло положительно сказаться на свежести. Хоккеистам предъявлялось даже за то, что они ходят в рестораны.

Впрочем, главная причина раздора в раздевалке «Ак Барса» — разное отношение главного тренера к игрокам. Кому-то все сходило с рук, на ошибки внимания не обращалось, а место в составе было железобетонным. А кого-то уничтожали за каждую ошибку, делая разнос при всей команде. Где та справедливость, за которую так любили Знарка раньше? Стали замечать за тренером хоккеисты и завышенное чувство собственного величия. Это можно было заметить и на пресс-конференциях, когда он несколько раз делал акцент на словах «я поменял», «я выиграл».

Новый конфликт полыхнул в Новосибирске. Накопившиеся претензии высказал Знарку один из самых титулованных игроков команды Александр Бурмистров. Воспитанник «Ак Барса» — один из самых лояльных к клубу игроков. По окончании сезона-2020/21 у него было несколько более выгодных с финансовой точки зрения предложений, но он остался в Казани. Сейчас, кажется, его время в клубе подошло к концу.

Александр Бурмистров. ХК «Ак Барс»

Бурмистрова отправили с выезда в Казань. Очевидно, что Знарок будет работать в команде до конца сезона, а это значит, что при нем 69-й номер «Ак Барса» играть не будет. Руководство и агент игрока уже ведут переговоры о расторжении контракта, а главный претендент на Бурмистрова — ярославский «Локомотив». Также интерес проявляют «Авангард» и «Автомобилист».

По моей информации, игроков, которые хотят выступать под руководством Знарка в Казани, — все меньше. И речи об исправлении турнирной ситуации, несмотря на победу над СКА, нет. На льду казанцам по-прежнему не хватает скорости и мысли, а в раздевалке — единения. Кажется, этот сезон болельщикам «Ак Барса» нужно просто пережить.