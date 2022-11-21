Магия Знарка больше не работает? От именитого тренера отворачиваются игроки
Расхождение между реальностью и ожиданием случается очень часто. Клюнув на шикарную фотографию, вы приезжаете в отель и видите там приют для гастарбайтеров. Заказывая еду из приличного ресторана, порой получаете расстройство желудка. Примерно так вышло и с «Ак Барсом», вот только масштаб расхождения реальности и ожидания получился невероятным.
Олег Знарок всегда считался тренером, который умел объединять игроков и создавать коллектив. Так было в ХК МВД, который неожиданно вышел в финал Кубка Гагарина-2009/10. Так было в «Динамо», выигравшем два кубка подряд. Так было даже в СКА и сборной России, где концентрация звезд была очень приличной. И ставка «Ак Барса» на именитого тренера была осознанной — к звездному коллективу был подобран соответствующий наставник.
Вот только коллектива в Казани создать не удалось. Конфликты раздували команду изнутри с самого начала сезона. Знарок сажал в запас Александра Радулова, который был одним из лучших, публично критиковал игроков за неоправданные удаления и винил в поражениях в духе: «Это же не я допускаю индивидуальные ошибки». На протяжении месяца команда не получала выходных — учитывая большое количество возрастных игроков, это вряд ли могло положительно сказаться на свежести. Хоккеистам предъявлялось даже за то, что они ходят в рестораны.
Впрочем, главная причина раздора в раздевалке «Ак Барса» — разное отношение главного тренера к игрокам. Кому-то все сходило с рук, на ошибки внимания не обращалось, а место в составе было железобетонным. А кого-то уничтожали за каждую ошибку, делая разнос при всей команде. Где та справедливость, за которую так любили Знарка раньше? Стали замечать за тренером хоккеисты и завышенное чувство собственного величия. Это можно было заметить и на пресс-конференциях, когда он несколько раз делал акцент на словах «я поменял», «я выиграл».
Новый конфликт полыхнул в Новосибирске. Накопившиеся претензии высказал Знарку один из самых титулованных игроков команды Александр Бурмистров. Воспитанник «Ак Барса» — один из самых лояльных к клубу игроков. По окончании сезона-2020/21 у него было несколько более выгодных с финансовой точки зрения предложений, но он остался в Казани. Сейчас, кажется, его время в клубе подошло к концу.
Бурмистрова отправили с выезда в Казань. Очевидно, что Знарок будет работать в команде до конца сезона, а это значит, что при нем 69-й номер «Ак Барса» играть не будет. Руководство и агент игрока уже ведут переговоры о расторжении контракта, а главный претендент на Бурмистрова — ярославский «Локомотив». Также интерес проявляют «Авангард» и «Автомобилист».
По моей информации, игроков, которые хотят выступать под руководством Знарка в Казани, — все меньше. И речи об исправлении турнирной ситуации, несмотря на победу над СКА, нет. На льду казанцам по-прежнему не хватает скорости и мысли, а в раздевалке — единения. Кажется, этот сезон болельщикам «Ак Барса» нужно просто пережить.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|33
|26
|7
|54
|2
|ЦСКА
|31
|21
|10
|47
|3
|Торпедо
|32
|20
|12
|42
|4
|Локомотив
|32
|18
|14
|42
|5
|Динамо М
|32
|17
|15
|39
|6
|Спартак
|34
|15
|19
|35
|7
|Витязь
|32
|14
|18
|35
|8
|Динамо Мн
|33
|14
|19
|34
|9
|Северсталь
|32
|12
|20
|32
|10
|Куньлунь
|34
|12
|22
|27
|11
|Сочи
|30
|5
|25
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|32
|22
|10
|46
|2
|Металлург
|32
|20
|12
|44
|3
|Адмирал
|33
|19
|14
|42
|4
|Сал. Юлаев
|31
|17
|14
|41
|5
|Сибирь
|34
|19
|15
|41
|6
|Авангард
|32
|18
|14
|39
|7
|Ак Барс
|31
|13
|18
|32
|8
|Трактор
|33
|13
|20
|30
|9
|Амур
|30
|12
|18
|29
|10
|Барыс
|32
|13
|19
|28
|11
|Нефтехимик
|31
|13
|18
|27
|21.11
|15:30
|
Сибирь – Ак Барс
|- : -
|21.11
|16:30
|
Барыс – Сал. Юлаев
|- : -
|21.11
|17:00
|
Трактор – Амур
|- : -
|21.11
|19:00
|
Нефтехимик – Адмирал
|- : -