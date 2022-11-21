Хоккей
КХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Новости
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Р§Рњ 2022
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:30

Магия Знарка больше не работает? От именитого тренера отворачиваются игроки

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Александр Бурмистров, Олег Знарок и Александр Радулов.
Александр Бурмистров.
Фото ХК «Ак Барс»
Олег Знарок.
Фото ХК «Ак Барс»
1/3
Новый скандал в «Ак Барсе»: главный тренер поругался с нападающим Александром Бурмистровым и выгнал его из команды.

Расхождение между реальностью и ожиданием случается очень часто. Клюнув на шикарную фотографию, вы приезжаете в отель и видите там приют для гастарбайтеров. Заказывая еду из приличного ресторана, порой получаете расстройство желудка. Примерно так вышло и с «Ак Барсом», вот только масштаб расхождения реальности и ожидания получился невероятным.

Александр Бурмистров покинул &laquo;Ак&nbsp;Барс&raquo;. Новый скандал в «Ак Барсе». Известный игрок сказал Знарку все, что о нем думает, и ушел из команды

Олег Знарок всегда считался тренером, который умел объединять игроков и создавать коллектив. Так было в ХК МВД, который неожиданно вышел в финал Кубка Гагарина-2009/10. Так было в «Динамо», выигравшем два кубка подряд. Так было даже в СКА и сборной России, где концентрация звезд была очень приличной. И ставка «Ак Барса» на именитого тренера была осознанной — к звездному коллективу был подобран соответствующий наставник.

Олег Знарок. Фото ХК «Ак Барс»
Олег Знарок.
ХК «Ак Барс»

Вот только коллектива в Казани создать не удалось. Конфликты раздували команду изнутри с самого начала сезона. Знарок сажал в запас Александра Радулова, который был одним из лучших, публично критиковал игроков за неоправданные удаления и винил в поражениях в духе: «Это же не я допускаю индивидуальные ошибки». На протяжении месяца команда не получала выходных — учитывая большое количество возрастных игроков, это вряд ли могло положительно сказаться на свежести. Хоккеистам предъявлялось даже за то, что они ходят в рестораны.

Впрочем, главная причина раздора в раздевалке «Ак Барса» — разное отношение главного тренера к игрокам. Кому-то все сходило с рук, на ошибки внимания не обращалось, а место в составе было железобетонным. А кого-то уничтожали за каждую ошибку, делая разнос при всей команде. Где та справедливость, за которую так любили Знарка раньше? Стали замечать за тренером хоккеисты и завышенное чувство собственного величия. Это можно было заметить и на пресс-конференциях, когда он несколько раз делал акцент на словах «я поменял», «я выиграл».

&laquo;Ак&nbsp;Барс&raquo;. «Ак Барс»: зарплаты, состав, трансферы. Главное о клубе перед сезоном

Новый конфликт полыхнул в Новосибирске. Накопившиеся претензии высказал Знарку один из самых титулованных игроков команды Александр Бурмистров. Воспитанник «Ак Барса» — один из самых лояльных к клубу игроков. По окончании сезона-2020/21 у него было несколько более выгодных с финансовой точки зрения предложений, но он остался в Казани. Сейчас, кажется, его время в клубе подошло к концу.

Александр Бурмистров. Фото ХК «Ак Барс»
Александр Бурмистров.
ХК «Ак Барс»

Бурмистрова отправили с выезда в Казань. Очевидно, что Знарок будет работать в команде до конца сезона, а это значит, что при нем 69-й номер «Ак Барса» играть не будет. Руководство и агент игрока уже ведут переговоры о расторжении контракта, а главный претендент на Бурмистрова — ярославский «Локомотив». Также интерес проявляют «Авангард» и «Автомобилист».

По моей информации, игроков, которые хотят выступать под руководством Знарка в Казани, — все меньше. И речи об исправлении турнирной ситуации, несмотря на победу над СКА, нет. На льду казанцам по-прежнему не хватает скорости и мысли, а в раздевалке — единения. Кажется, этот сезон болельщикам «Ак Барса» нужно просто пережить.

Александр Бурмистров
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
Олег Знарок
7
2
Читайте также
Медведев опустился на 7-е место рейтинга ATP по итогам года, Джокович вошел в топ-5
Рекордсменка, красотка на немецком ТВ и мама: как менялась биатлонистка Нойнер
Отбросивший гранаты из окопа российский солдат рассказал о произошедшем
Песков ответил на слова Зеленского о желании Москвы добиться «затишья»
В Кремле заявили о намерении найти и наказать участников расстрела военнопленных
Чем заняться на Камчатке
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Новый скандал в «Ак Барсе». Известный игрок сказал Знарку все, что о нем думает, и ушел из команды
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 33 26 7 54
2 ЦСКА 31 21 10 47
3 Торпедо 32 20 12 42
4 Локомотив 32 18 14 42
5 Динамо М 32 17 15 39
6 Спартак 34 15 19 35
7 Витязь 32 14 18 35
8 Динамо Мн 33 14 19 34
9 Северсталь 32 12 20 32
10 Куньлунь 34 12 22 27
11 Сочи 30 5 25 16
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 32 22 10 46
2 Металлург 32 20 12 44
3 Адмирал 33 19 14 42
4 Сал. Юлаев 31 17 14 41
5 Сибирь 34 19 15 41
6 Авангард 32 18 14 39
7 Ак Барс 31 13 18 32
8 Трактор 33 13 20 30
9 Амур 30 12 18 29
10 Барыс 32 13 19 28
11 Нефтехимик 31 13 18 27
Результаты / календарь
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
21.11 15:30
Сибирь – Ак Барс
 - : -
21.11 16:30
Барыс – Сал. Юлаев
 - : -
21.11 17:00
Трактор – Амур
 - : -
21.11 19:00
Нефтехимик – Адмирал
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости