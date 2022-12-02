Начинал как блатной, но стал нормальным хоккеистом. Защитник КХЛ провел 600 матчей за один клуб

Обзор дня Алексея Шевченко.

Назначение

В «Тракторе» все-таки произошла тренерская революция. Анвару Гатиятулину поменяли помощников. Алексей Тертышный и Алексей Чекалин покидают команду, а вместо них приходят Игорь Ефимов и Андрей Соколов. Так называемая компромиссная революция. Генеральный директор клуба Иван Савин давно уже понял, что дела идут не лучшим образом, но при этом он прекрасно понимал, что грубо вмешиваться в работу тренеров нельзя. Разговоры о том, что главному нужны более интересные ассистенты, шли мягко, давно, но настойчиво. Гатиятулину предлагали выбрать из списка, но рассказывают, что он делал такой выбор, который вряд ли бы сильно изменил игру челябинского клуба. Снова начинались переговоры, увещевания, и в какой-то момент тренер стал и сам понимать, что нужны изменения. Плюс результаты команды не становились лучше, а после игры с «Барысом» челябинцы покинули зону плей-офф.

В итоге Савину удалось пригласить тренера с новым взглядом на игру, а Игорь Ефимов из того поколения, кто уже смотрит на хоккей иначе. Вернули в «Трактор» и Андрея Соколова, с которым Гатиятулин брал бронзовые медали. Видимо, это был компромисс, ведь поставить двух малознакомых помощников для главного было невозможно. Соколов работал в «Металлурге». И хотя отзывы о его успехах неоднозначные, Илья Воробьев не приглашал бы посторонних. Позвать двух людей, которые были бы совсем незнакомы Гатиятулину, — поставить главного тренера в неудобное положение. Беда в том, что Анвар не слышал (или не хотел слышать) аргументов, что любые новички не являются претендентами на его место. Позиции тренера непоколебимы, ему доверяют. Но и нельзя было отрицать, что тренер со своим стилем не приносит результат. Конечно, все не поменяется сразу. Тому же Ефимову будет весьма непросто прививать свои идеи, ведь он не главный. Но теперь должна измениться обстановка в тренерской. А то там было слишком тихо.

Рекордсмен

В МХЛ главный тренер «Локо» Ярослав Люзенков обыграл с командой питерское «Динамо» и стал самым побеждающим тренером в истории турнира. На его счету 293 успешных матча, и остальные претенденты сильно отстают. С одной стороны, рекорды ставить всегда приятно. С другой — если у специалиста есть амбиции, то работать так долго в турнире молодежных команд тоже не следует. Это, как отмечают, рекордное количество игр у хоккеистов в чемпионате. Так-то грустная цифра. По-хорошему, в МХЛ надо проводить полтора сезона, не более, а затем переходить на взрослый уровень. У тренеров, конечно, все иначе, но кажется, что специалист уже показал свой уровень. Люзенков хочет попробовать себя в ВХЛ или в КХЛ, но пока как-то шансов не очень много.

Однажды он уже был на пороге перехода на новый уровень. Его назначение в клуб «Динамо» (Красногорск) было решенным вопросом, уже должны были устраивать презентацию, но за пару дней команда ВХЛ закрылась. Если вы помните, то тогда клуб даже подписал ветерана Алексея Бондарева и трубил об этом в социальных сетях. Потом вдруг посчитали, что денег не хватит. Люзенков расстроился и переехал в Ярославль на позицию тренера «Локо». Почему «Динамо» упустило талантливого и перспективного специалиста, до сих пор непонятно. Сам он говорит, что в Москве ему ничего не предлагали, кроме работы с молодежью. В клубе утверждают, что, наоборот, хотели повысить Ярослава, а он отказался. Уже неважно, ведь Люзенков идет за своим вторым титулом в МХЛ. Но хочется, чтобы он проверил себя на взрослом уровне. У него все для этого есть: умение находить язык с хоккеистами, нужная жесткость, отсутствие безумия. Он даже выглядит как главный тренер и разговаривает нормальным русским языком. Может быть, когда-нибудь клубам КХЛ надоест тасовать одну колоду.

Юбиляр

Защитник «Витязя» Игорь Головков стал лишь седьмым игроком в истории КХЛ, который провел более 600 матчей за одну команду. В современном мире такая постоянность практически невозможна. Например, из действующих хоккеистов, что выше Игоря, только Артем Лукоянов никогда не менял клуб.

Над Головковым принято подшучивать. Мол, он бы не играл ни в одной другой команде, ведь президент подмосковного коллектива — его отец. Ходят даже более злые прибаутки вроде: «Не будет Игоря — не будет «Витязя». Последнее тяжело проверить, так как хоккеист не собирается завершать карьеру.

Игорь Головков. ХК «Витязь»

Что касается первой части, то доля истины в этом есть. За время пребывания Игоря в клубе он не делал попыток перейти в другую команду, да и предложений не было. Головкова-младшего называют блатным. Может быть, это и так. Но также некрасиво выглядит игра Игоря Ларионова за «Торпедо», Даниэля Буцаева за «Нефтехимик» и «Витязь». Головков, вероятно, в этом ряду.

Но все же Игорь очень сильно изменился. У него были отличные сезоны в «Витязе». Говорят, что Даниил Марков, которому пришлось выходить с ним на лед, едва ли не колотил Игоря, чтобы тот стал серьезно работать на льду, а не валять дурака. По-настоящему «блатного» не трогали бы, но в «работу» Маркова никто не вмешивался. И именно тогда Игорь показал свой лучший хоккей. А затем и он сам повзрослел. Меньше времени стал уделять светской жизни, стал больше трудиться, в Балашихе я его постоянно вижу в зале, а с арены он точно не убегает первым. Его спокойно могут посадить в запас, как делали это Михаил Кравец и Юрий Бабенко. И он старался вернуться на лед за счет работы. Конечно, чтобы была объективная оценка уровня Игоря, нужно, чтобы он поиграл в другой команде, но кому и что Головков должен доказывать? Рекорд он установил. Плохой игрок не смог бы столько продержаться в КХЛ.