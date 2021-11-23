Скандал в Казахстане: тренера зовут в КХЛ, но он не хочет платить компенсацию клубу, который покидает

«Сарыарка» не отпускает Леонида Тамбиева.

Главный тренер «Сарыарки» Леонид Тамбиев в начале ноября принял предложение «Адмирала» и собирался возглавить клуб КХЛ впервые в карьере. Сам тренер сообщил, что закончит работу с клубом по окончании группового этапа Континентального кубка (19-21 ноября), и покинул расположение команды. В итоге «Сарыарка» обратилась в ФХР и дисциплинарный комитет КХЛ с просьбой привлечь Тамбиева и его помощника Андрея Банаду к ответственности за нарушение условий договора. Как ранее сообщал «СЭ», Тамбиев находится в контакте с тренерским штабом «Адмирала», просматривает матчи и дает указания, но не может прибыть в расположение клуба.

Корреспондент «СЭ» связался с членом исполкома Федерации хоккея Казахстана Аргыном Нигматулиным, который прокомментировал ситуацию.

— Прокомментируйте с юридической точки зрения ситуацию с экс-главным тренером «Сарыарки» Леонидом Тамбиевым.

— Ситуация очень простая. Главный тренер заключил контракт на два сезона. В нем прописан пункт о досрочном расторжении по имеющимся основаниям, одно из которых — по инициативе работника. В таком случае, согласно ст. 56 Трудового кодекса Казахстана, он должен уведомить работодателя не менее чем за один месяц. На основании его заявления от 18 ноября 2021 года издан приказ об увольнении с 18 декабря, то есть все по закону, никаких препятствий ему не чинится. При этом, согласно условиям контракта, он должен выплатить клубу компенсацию за досрочное расторжение. Аналогичные положения содержатся и в трудовом законодательстве России, и в Регламентах КХЛ, ВХЛ. Однако от выплаты компенсации он отказался.

У нас в контракте есть пункт, по которому тренер не имеет права вести переговоры с другими клубами во время действующего соглашения, аналогично, как в регламентах КХЛ, ВХЛ. Нарушая это положение, он мотивирует это тем, что тренеры не рабы, забывая, что рабы не получают за свой труд оплату. Но он же сам подписывал на этих условиях контракт, должна же быть ответственность за нарушение условий, есть еще и этические нормы. Вы же знаете истории, связанные с Тамбиевым?

— Какую конкретно?

— За ним тянется череда скандалов, связанных с каждым клубом, где он работал: там имели место и рукоприкладство, и нарушение моральных и этических норм поведения в отношении как сотрудников клуба, так и тренеров команд-соперников. Зная все это, я решил дать ему шанс, пригласил на работу в «Сарыарку», надеясь, что он сделал выводы из тех историй. Однако, как показывает сегодняшнее развитие событий, он продолжает развивать шлейф скандалов.

— Леонид Тамбиев говорил, что его лишили бонусов за победы. Это правда?

— Все бонусы ему выплачены. Он говорил о премиальных за победу в октябре месяце. За октябрь его, Андрея Банаду и Дмитрия Главюка лишили премии в связи с нарушением ими регламента Казахстана, в результате чего «Сарыарке» засчитали техническое поражение.

— Какой позиции сейчас придерживается клуб в отношении Леонида Тамбиева?

— Мы пошли ему навстречу, подписали его заявление. Пусть отработает положенный по трудовому законодательству один месяц и выплатит компенсацию, предусмотренную контрактом.

— Правда, что неустойка — 12 миллионов рублей?

— Эта сумма прописана в контракте и является коммерческой тайной. Насколько мне известно, руководство клуба пошло навстречу просьбе Тамбиева и отпустило Андрея Банаду без выплаты причитающейся компенсации, а Тамбиеву руководством клуба предложено было уменьшить сумму компенсации. Однако Леонид по этому вопросу категоричен: никакой компенсации он платить не намерен. Он вывел конфликт в СМИ, чтобы показать себя в качестве пострадавшей стороны, а «Сарыарку» — в качестве непорядочного работодателя. В то время как покинуть клуб в середине игрового сезона сразу двум тренерам, на следующий же день после сообщения об этом руководству клуба, в отсутствие приказа об увольнении, а также возможности сиюминутной их замены, является нонсенсом, неприемлемым в любой хоккейной лиге.

— Может быть, он пользуется принципом, что на войне все средства хороши?

— Какая война? Это просто нарушение казахстанского трудового законодательства и условий подписанного им контракта, причем только с его стороны. Это больше непорядочность и уверенность в безнаказанности за нарушение трудового законодательства иностранного государства. Недобросовестные агенты пользуются, что у нас нет трансферной политики в отношении тренеров, которая существует в отношении хоккеистов. История с Тамбиевым могла бы и не произойти, если бы была законодательно отработанная трансферная политика.

— Этот прецедент должен привести к разработке трансферной политики для тренеров?