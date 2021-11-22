«Сарыарка» требует с главного тренера и его ассистента около 12 млн рублей в качестве неустойки
09:58
Как стало известно «СЭ», «Сарыарка» требует с главного тренера Леонида Тамбиева и его ассистента Андрейса Банады около 12 миллионов рублей в качестве неустойки за разрыв контракта.
Ранее мы сообщали о том, что Тамбиев договорился с «Адмиралом», при этом у тренера была договоренность с «Сарыаркой» о том, что его отпустят в случае предложения из КХЛ.
На данный момент команда выступает в чемпионате Казахстана, до пандемии коронавируса клуб играл в ВХЛ.
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