Еще три игрока КХЛ собрались в Америку. Есть большой шанс, что они загубят там свою карьеру

Обзор дня Алексея Шевченко.

Нервы

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли начал зло смеяться, когда ему задали вопрос про уход с площадки Алексея Емелина, а потом прервал пресс-конференцию и выбежал из зала. Напомним, что после столкновения с Артемом Лукояновым защитник команды из Балашихи покинул лёд, но арбитры не выписали никакого наказания хоккеисту «Ак Барса» и через какое-то время Емелин вернулся.

Что же Хартли так занервничал? Я не знаю, что там произошло у Алексея. Вполне вероятно, он действительно получил травму. Речь совершенно не об этом. Когда совсем недавно Андрей Чибисов после подсечки со стороны Кирилл Готовца ушел с площадки, то Хартли обвинил его в симуляции, сказал что-то про Голливуд. Так нельзя относиться к соперникам, обвинять их во всех грехах, но при этом поступать похожим способом. У «Авангарда» после столкновений сразу уходили в раздевалку Дамир Шарипзянов и Клим Костин, теперь Алексей Емелин. Хоккеистов «Авангарда» также можно обвинить в том, что они выпрашивали у судей более серьезное наказание для соперников. А через какое-то время парни снова появлялись на льду, а ведь уходили с таким видом, словно помочь им в ближайшее время могут только в какой-нибудь специализированной больнице.

Хартли получил то, что заслуживал. Я не хочу никого обвинять в симуляции, так как совершенно не знаю, какое повреждение получили Чибисов или Емелин. Но Боб в открытую обвиняет чужих, значит дает право на то, чтобы и к игрокам «Авангарда» можно относиться подозрительно.

Матч

Неожиданно «Ак Барс» подвел вратарь. Адам Рейдеборн не справился с давлением и пропустил легкие шайбы, тогда как Шимон Грубец пару «мертвых» шайб вытащил. Вот и вся разница между двумя клубами в первом финальном матче Восточной конференции. Точнее, это ключевой момент, но стоит отметить, что в третьем периоде при счете 1:1 игра «Ак Барса» существенно поменялась, команда спрятала свою агрессию и стала дожидаться овертайма, а я не понимаю, какой в этом смысл. Да еще и против соперника, у которого острые форварды и мощное большинство. Забыли, что в плей-офф очки не дают? И когда уходишь в оборону, хотя моменты создавались совершенно при другой игре, то нужно, чтобы голкипер действовал идеально, а первая шайба «Авангарда» показала, что там не все в порядке.

Казанская команда была разным на протяжении всего матча. Отличным в первом и втором периодах, когда они затаптывали соперника, плохим в заключительном отрезке встречи. И ясно, что это тренер придумал провести заключительный отрезок иначе. Если говорить об «Авангарде», то команда снова самоотверженно оборонялась, это принесло успех в серии с «Металлургом», и хоккеисты не уходили от выбранной тактики. При этом отметим и качество форвардов команды. При выпавшем звене Ковальчук — Зернов — Толчинский все равно удалось победить. Радует и то, что матч был довольно зрелищный и интересный. А то все боялись, что будет, как в Западной конференции.

В Америку

Сразу три хоккеиста из России могут уехать за океан, сообщает их агент. Тот, который поставил под угрозу карьеру Александру Барабанову, теперь собирается устраивать жизнь еще нескольким людям. По-прежнему есть интрига вокруг Родиона Амирова, хотя тут должно быть все очевидно. Сейчас форвард выступает в МХЛ, но даже там не выделяется. Ехать с таким уровнем за океан — угробить свою карьеру. Ему много доверяли и в «Салавате Юлаеве», относились максимально тепло, но он не подтверждал результатами, что способен приносить большую пользу. Плюс Амиров откровенно слабый физически, даже в АХЛ возникнут сложности.

Непонятно, зачем дергать Булата Шафигуллина из «Нефтехимика». Это тот хоккеист, который претендовал на рекорд Ильи Каблукова по «сухим» матчам, не забивая в период с октября 2017 по ноябрь 2020 года. Затем шайбы полетели в ворота. Булат провел неплохой сезон, но не такой, чтобы чем-то удивить североамериканцев. Сейчас в «Лавале» выступает Арсен Хисамутдинов, также уехавший из Нижнекамска в поисках лучшей доли, но вижу хоккеиста, которого не отправляют в ист-кост только потому, что в нынешнем сезоне ECHL заметно сократилась, а канадских партнеров там нет. Не знаю, что Булату говорит агент, но он должен сам подумать головой.

С защитником Никитой Черепановым из «Локомотива» чуть сложней. Он действительно выделялся в обороне Ярославля, провел очень достойный сезон и речь совсем не про статистику. Плюс Никите 25 лет, конечно, хорошая возможность проверить себя, а если не получится, то вернуться. Черепанов заработал право поехать, но опять же непонятно, в какой клуб он попадет и ждут ли его там.