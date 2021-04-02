Свежие инсайды КХЛ: кого оставят «Локомотив», «Динамо» и «Спартак», куда отправится Шипачев?

Море эксклюзива от журналистов «СЭ».

«Локомотив» избавится почти от всех легионеров

«Локомотив» достойно выступил в плей-офф, во втором раунде довел дело до седьмого матча с ЦСКА и заставил главного фаворита «Запада» впервые за долгое время выжимать из себя максимум. Это команда на вырост, и в отличие от армейцев она лишь подбирается к пику своих возможностей. Задача максимально сохранить свой крепкий состав стоит перед любым клубом, но в Ярославле всегда были готовы к резким мерам. В нынешней ситуации они кажутся оправданными. Команде необходимо качественное усиление.

Лучше всего для этого подойдут мотивированные игроки, которым нужны деньги, новые вызовы в карьере и желание расти с командой. По горячим следам «Локомотив» желает освежить кровь и может расстаться с несколькими легионерами. Чувствовать себя спокойно может лишь вратарь Паскуале. С Ландером, который, получая самую большую зарплату в клубе (85 миллионов в год), провалил два плей-офф, все ясно. От Петерссона ждали большего, но он любимчик главного тренера Андрея Скабелки и у него есть действующий контракт. Вместо стабильного домоседа Охтамаа предпочтительнее защитник, умеющий качественно работать с шайбой на чужой синей линии. К Пулккинену есть предметный интерес со стороны одного клуба. Пока же главная задача «Локомотива» — сохранить в своих рядах защитника Рафикова и нападающего Алексеева. На них засматриваются в НХЛ.

Владимир Ткачев в системе Скабелки остался полезным форвардом, но потерял в индивидуальной яркости. Платить ему прежние 75 миллионов в Ярославле не готовы, поэтому, по нашей информации, игрок может выйти на рынок. С учетом амбиций руководства «Автомобилиста», если не срастутся варианты с Шипачевым и Шалуновым, план Б с Ткачевым выглядит симпатично. Также готова раскошелиться «Магнитка», которая, так же как и екатеринбуржцы, проявляет интерес к нескольким топ-игрокам, выходящим на рынок.

Дамир Жафяров. Фото photo.khl.ru

Жафяров рассматривает только НХЛ

Пожалуй, одним из главных открытий этого сезона в КХЛ стал нападающий «Торпедо» Дамир Жафяров. Редко доводится наблюдать, как игрок, выступающий в среднем клубе, до последнего борется за лидерство в списке лучших бомбардиров. В итоге Жафяров стал третьим, набрав 61 (21+40) очко и уступив лишь Шипачеву и Хартикайнену.

Можно сказать, что Жафяров нашел свою команду — Дэвид Немировски строит игру от атаки и многое позволяет игрокам в чужой зоне. Но амбиции «Торпедо» все равно далеки от претензий на кубок. Так что логично, что Жафяров считался лакомым кусочком для топ-клубов, которые испытывают острый дефицит техничных игроков после отъезда главных звезд в НХЛ. Но, как стало известно «СЭ», Жафяров даже не рассматривает вариант остаться в России.

К Дамиру есть интерес в НХЛ — ранее назывались варианты с «Чикаго» и «Детройтом», интересно было бы посмотреть на него и в «Сан-Хосе», в системе которого играет его бывший партнер по звену в «Торпедо» Иван Чехович. Жафярову 27 лет, он провел отличный сезон в КХЛ — пожалуй, лучшего шанса попробовать себя за океаном не найти.

Вадим Шипачев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Динамо»: Крикунова точно не будет, Шипачев — под вопросом

Информация о том, что в среду должно состояться совещание больших боссов в московском «Динамо», циркулировала давно. Как стало известно «СЭ», ключевых решений относительно ближайшего будущего на нем принято не было. За исключением очевидного — главный тренер Владимир Крикунов не сохранит свою должность. Еще недавно считалось, что одной ногой в клубе Олег Знарок. Опытный специалист остается фаворитом. Ясность должна настать в течение недели.

Узнать обо всех тайнах динамовского двора нереально, и ситуация в клубе, если говорить о вертикали управления, остается спорной. И непонятно, стоит ли ждать перемен. Пока есть два лагеря, спорные мнения и отсутствие строгой иерархии в военном стиле, это мешает построить клуб, способный в реальности замахнуться на титул. С одной стороны, в «Динамо» не горят желанием идти на поводу у Вадима Шипачева, который требует повторения прежних условий контракта (120 миллионов в год) и сохранения в команде Кагарлицкого. Вторая часть нам, по правде говоря, представляется спорной. Особенно с учетом того, что предварительные переговоры с этим игроком еще до начала плей-офф протекали холодно.

С уходом Шипачева стопроцентно пострадает Яшкин, имеющий все шансы последовать примеру кареты (из сказки про Золушку), в полночь превратившейся в тыкву. Русский чех в следующем сезоне получит 115 миллионов рублей, но без классных передач главной звезды чемпионата его эффективность ощутимо снизится. Об этом наглядно свидетельствует предыдущая карьера Яшкина в клубах и национальной сборной. Стабильным снайпером ранее он был только в юниорской лиге Квебека.

Самому Шипачеву очень комфортно в «Динамо», семье — в Москве. Его отъезд в другой клуб станет главным провалом межсезонья. По информации «СЭ», он готов ждать ответа от руководства бело-голубых еще неделю. Надо торопиться. Менеджмент работает в привычном режиме, обсуждая вопросы продления контрактов с другими игроками. Кроме того, известно, что есть интерес к нескольким нападающим «Ак Барса». В «Динамо» считают их приглашение важным в свете необходимости внесения в клубный код чемпионской ДНК. Однако как совместить большие запросы нынешних лидеров и потенциальных новичков при жестком потолке? Кажется, в текущей стратегии развития доминирует тупиковая ветвь.

Сергей Широков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Ветераны покинут «Спартак»

Форвард «Спартака» Артем Федоров также входит в список кандидатов на переход в «Динамо», в системе которого он ранее провел четыре сезона. Красно-белый клуб в межсезонье должен измениться до неузнаваемости. Клуб перешел в экономный режим и больше не собирается ввязываться в гонку вооружений за возрастными хоккеистами. Почти все игроки (Зубов, Гудачек, Никонцев, Кутейкин и так далее), которые становятся неограниченно свободными агентами, с большой долей вероятности покинут команду, если не согласятся заметно подвинуться по нынешним условиям.

Есть сомнения и по поводу Сергея Широкова. Хотя у него еще год контракта с приемлемыми для опытного игрока и лидера, проведшего качественный сезон, условиями (45 миллионов). Информация о том, что новый менеджмент в лице Олега Усачева и Романа Беляева будет работать в условиях сокращенной на 40 процентов платежки, не совсем верна.

«Спартак» не собирается переплачивать в гарантированной части контракта и намерен сделать ставку на бонусы, как это ранее было в «Тракторе». Клуб в случае, если игроки поставленные им личные и командные цели выполнят, потратит примерно столько же, сколько и сейчас. Не удастся этого сделать — получится разумная экономия. Здравая, но рискованная в текущих реалиях идея.

Андрей Мартемьянов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Сибирь» определилась с главным тренером

Сейчас можно сказать с уверенностью — у «Сибири» будет новый главный тренер. Однако вариант, при котором Николай Заварухин мог бы остаться в Новосибирске после неудачного сезона, был. По нашей информации, генеральный директор сибиряков Кирилл Фастовский предлагал 46-летнему специалисту новый контракт, но в то же время наотрез отказался пролонгировать соглашение с его помощниками Олегом Ореховским, Алексеем Кривченковым и тренером по физподготовке Алексеем Рябковым. Только Заварухин предавать своих людей, с которыми приходил в клуб, не захотел.

Впрочем, без работы уже бывший главный тренер «Сибири» точно не останется. Еще до предложения Фастовского сразу несколько наших источников сообщало, что Заварухин может вернуться в «Автомобилист» и стать ассистентом Билла Питерса. Босс екатеринбуржцев Максим Рябков с огромной симпатией относится к Заварухину еще с тех времен, когда тот работал в тренерском штабе Крикунова. При этом поработать ассистентом уроженцу Уфы предлагают еще сразу несколько клубов.

И как же иронично, что в «Сибири» Заварухина практически стопроцентно сменит человек, которого он после разгрома «Автомобилиста» в первом раунде прошлой весной лишил работы. О том, что основным кандидатом на вакантное место в новосибирском клубе является Андрей Мартемьянов, «СЭ» было известно еще две недели назад. Сейчас же бывшего главного тренера «Амура» и «Автомобилиста» от официального назначения в «Сибирь» отделяет всего одно заседание попечительского совета клуба, который должен окончательно утвердить его кандидатуру.

Известно и то, что помощниками Мартемьянова в «Сибири» станут Евгений Шалдыбин и Виталий Атюшов. Первый был его ассистентом еще в Хабаровске и три года назад вместе с ним наработал на переезд в Екатеринбург. Этот сезон он также провел в «Автомобилисте», где отвечал за ОФП, однако при Мартемьянове в его зону ответственности входила еще и игра в меньшинстве. Но еще в прошлое межсезонье Питерс отодвинул уроженца Новосибирска от работы с защитниками. Практически всем канадец и его правая рука Перри Перн занимались самостоятельно, не подпуская к реальной работе не только Шалдыбина, но и Германа Титова. Примечательно, что Перн за сезон ни разу (!) не вставал на лавку «Автомобилиста» и все матчи смотрел исключительно из ложи. Если вы видели серию с «Авангардом», то должны помнить, какой он, прогрессивный североамериканский penalty kill. Допускаем, что в родном Новосибирске Шалдыбин вновь будет отвечать за меньшинство и оборону.

А вот что представляет из себя Атюшов как тренер, сказать уже сложнее. Во многом именно Атюшов в свои сорок сплачивал тот «кубковый» «Амур» Мартемьянова. Один из лучших российских защитников в истории лиги — авторитетный мужик и наверняка сумеет найти общий язык с командой, став «клеем» между игроками и тренерами. Но хороший человек, как известно, не профессия. Весь тренерский опыт Атюшова — это год работы с детьми в сочинском «Сириусе», где он тренировал как раз-таки вместе с Мартемьяновым. Так что по нему определенные вопросы есть. Вряд ли тренеру-дебютанту в «Сибири» сразу доверят глобальные процессы по построению обороны. Прогнозируем, что работу в Новосибирске Виталий начнет с должности тренера по развитию.