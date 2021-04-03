Первый матч финала «Востока»: команды рубили друг друга, но судьбу игры решил рикошет

«Ак Барс» потерпел первое поражение в плей-офф.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. Финал. Первый матч

«Ак Барс» (Казань) — «Авангард» (Омск) — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Голы: Готовец — 1 (Дедунов, Береглазов), 11:04 — 0:1. Петров — 4 (бол., Галиев, Яруллин), 33:58 — 1:1. Семенов — 3 (Хохлачев, Чинахов), 58:13 — 1:2. Костин — 2 (п.в., Буше, Шарипзянов), 59:53 — 1:3.

Вратари: Рейдеборн (59:13 — 59:53) — Грубец.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 30 (9+12+9) — 25 (4+4+17).

Судьи: Гашилов, Одиньш.

3 апреля. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена».

Счет в серии: 0-1.

От финала Восточной конференции между «Ак Барсом» и «Авангардом» после вчерашней игры между ЦСКА и СКА ждали намного больше драйва. Если на «Западе» москвичи уверенно провели весь матч и не оставляли сомнений в победе, то в Казани команды зарубились по полной. Множество силовых приемов, стычек с первых минут должны были захватить и нейтрального зрителя.

Особо рьяно в игру включился Дмитрий Воронков: 20-летний форвард «Ак Барса» втыкался в каждого, кто попадался на пути. А когда Воронков получал шайбу и шел к цели, соперники от него отлетали. К голам это не приводило, но устрашающий эффект на оппонента должно было произвести. У «Авангарда» за этот компонент отвечал Клим Костин, правда, он скорее берег хиты.

Казанцы атаковали, держали шайбу в чужой зоне, но не использовали моменты. Найджел Доус не попадал по шайбе, когда перед ним оставался открытый угол. И счет неожиданно открыли гости — после броска белорусского защитника Кирилла Готовца шайба от штанги отскочила в ворота. Показалось, что Рейдеборн не увидел момент броска из-за своего игрока, проехавшего перед вратарем.

Насколько неочевидный гол забил «Авангард», настолько же странный момент привел к голу «Ак Барса». Галиев бросал с отличной позиции, но не попал. Зато Кирилл Петров, делая передачу из угла, попал в конек Покки, от которого шайба отлетела в ворота.

Несмотря на преимущество «Ак Барса» по игре, забить хозяевам больше не удавалось. Что-то не так было в игре первой тройки, и Квартальнов в третьем периоде решился на перемены — вместо Тихонова начал выходить 19-летний Илья Сафонов. Хотя фальшивил Найджел Доус, не реализовавший несколько отличных моментов и в простых ситуациях отдававший неточные передачи.

Хозяева больше давили, гости отвечали умелыми контратаками — казалось, что овертайма не избежать. Но все решил рикошет — после наброса Кирилла Семенова шайба изменила траекторию полета, попав в перчатку Михаила Глухова. Рейдеборн этого не ожидал.

«Ак Барс» потерпел первое поражение в плей-офф — до этого команда Квартальнова всухую выиграла серии у «Торпедо» и «Салавата Юлаева». Но вряд ли стоит теперь считать фаворитом серии «Авангард» — по игре преимущества у гостей не было. При этом отдельно стоит отметить вратаря омичей Шимона Грубеца, который часто спасал свою команду. Решение пригласить его в команду по ходу сезона уже полностью себя оправдало — в серии с «Магниткой» именно появление чеха помогло переломить ход серии. Ну а первый матч финала конференции — вообще лучший в карьере Грубеца в «Авангарде».