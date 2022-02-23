Финские болельщики требуют, чтобы «Йокерит» немедленно покинул КХЛ из-за политики. Они забыли, что клуб существует на российские деньги

Обзор дня Алексея Шевченко.

Скандал

Однажды фанатам «Йокерита» удалось повлиять на клуб, финская команда не отправилась на матч регулярного чемпионата в Минск, за что получила техническое поражение. Теперь эти же люди требуют выхода из КХЛ по политическим мотивам. К счастью, в клубе четко дали понять, что никуда уходить на собираются. Мол, у нас есть договоренности, контракты, разорвать их невозможно. Но это прямо сейчас менеджеры выступили с подобным заявлением. По положению на 22 февраля они готовы играть в лиге, но политическая ситуация меняется чуть ли не ежечасно, так что ничего гарантировать нельзя.

Только фанаты финского клуба и сами не понимают, в каком положении их команда. Вроде бы клуб представляет страну ЕС, но деньги там не финские, а российские. Бюджет формируется нашими компаниями, да и арена, насколько известно, давным-давно продана. Заявления фанатов смущают своей радикальностью. Ну хорошо, вы прогрессивные европейцы, вам что-то не нравится в мировой политике (хотя сейчас самое время вообще сосредоточиться на чистом спорте, а то сойдешь с ума). Можно, в конце концов, бойкотировать матчи, но распоряжаться чужими деньгами неправильно. Не хотите видеть ЦСКА, «Спартак», «Динамо» — ходите на игры местного чемпионата или останьтесь дома. А можно попытаться выкупить клуб у русских и делать с ним, что угодно. Хоть в чемпионат Чехии заявить. Но никто так не поступает, все лишь требуют. Очень не хочется, чтобы финский клуб уходил их КХЛ. Они добавляют красок турниру.

Контракт

«Трактор» дал трехлетний контракт защитнику Артему Блажиевскому. И это после того, как он провел всего пять матчей в регулярном чемпионате за клуб. Не поторопились ли? Не слишком ли переоценили возможности игрока? Нет, в Челябинске все делают правильно, хотя прогнозировать жизнь любого российского клуба больше, чем на год — не самая разумная практика. Но генеральный директор Иван Савин рассуждает иначе. Он дает максимально длинные контракты хоккеистам, чтобы исключить текучесть кадров, создать основу. Сыграть одним составом два сезона подряд не получится, но и не дело, когда клуб меняет по 15-20 человек в межсезонье. Новый контракт — другая философия строительства клуба, всем бы ее перенять.

Напомним, что бывший защитник ЦСКА пришел в «Трактор» после обмена на Виталия Абрамова. И это была сделка, в которой челябинский клуб выходил чистым победителем. Виталий, вернувшийся из Северной Америки, не сумел убедить, что готов стать важной частью команды. Блажиевский всю карьеру выступал в КХЛ, показывал стабильный хоккей и превратился в мощного защитника. Он не яркий, вы, наверняка, не узнаете спортсмена в лицо (но тут и он немного виноват), но как-нибудь посмотрите на действия Артема на льду. Он ошибается так редко, что надо следить за ним внимательно, не упуская каждую смену, чтобы заметить ляп. Да и Артем признается, что не склонен к риску, предпочитая сыграть правильно. Такие игроки ценятся, а в Челябинске показали это.

Итоги

В Подольске прошла пресс-конференция генерального менеджера «Витязя» Игоря Варицкого и главного тренера команды Юрия Бабенко. У подмосковного клуба с этими традиционными мероприятиями, зафиксированными в регламенте, постоянно не складывается. Так несколько сезонов они во время бесед с журналистами вообще не давали никакой информации, заявляя, что «контракты с хоккеистами действуют до 30 апреля и сейчас неправильно говорить об их будущем». Кажется, год назад после такого ответа, пресс-конференцию свернули досрочно со скандалом. На этот раз новостей было больше, хотя все началось с курьеза. Генеральный менеджер заявил, что «итоги сезона подводить рано». Это как? Турнир в КХЛ приостановили больше месяца назад, «Витязь» не попал в восьмерку, ближайший официальный матч команда проведет только через семь месяцев, так почему бы в эти 40 дней простоя не подумать о том, что сделали не так? Казалось, что и эта беседа обречена, но тут Варицкий признался, что собирается предложить новые контракты всему тренерскому штабу на следующий сезон. Правда, окончательное решение будет принято после разговора со спонсорами, но рекомендации от спортивного отдела уже известны.

Достоин ли Бабенко второго шанса? От его работы осталось очень неоднозначное впечатление. Тренер разбирается в хоккее и часто на команду было приятно смотреть. Но при этом у Бабенко настоящая катастрофа с ведением игры, с умением в нужный момент изменить ход встречи. Смутило, что тренер на пресс-конференции посетовал на разрыв между первым звеном и остальными. Мол, одни играли здорово, а другие не выручили. Но в этом и заключается работа Бабенко, чтобы разрыв был незаметен. Яркий пример — Крейг Вудкрофт, который в Минске творит чудеса. Кроме того, только наши топ-клубы могут похвастаться двумя-тремя звеньями. «Витязь» оказался ниже «Торпедо», «Северстали», минского «Динамо» и «Спартака», показал результат хуже, чем у «Сибири», «Нефтехимика» и «Барыса». А там похожие проблемы с составом. Интересно посмотреть, какие выводы сделает Бабенко? Но и увольнять его неразумно. Молодой российский специалист, надо дать еще один шанс.