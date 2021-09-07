Канадского форварда выгнали из НХЛ за обвинение в изнасиловании. Он будет играть за «Спартак»

Нестерпимая толерантность ведущей мировой лиги — шанс для КХЛ привлекать сильных североамериканцев. Шестой номер драфта НХЛ Джейк Виртанен станет красно-белым.

Репутация дороже спортивного результата

Шансы, что хоккеист, выбранный в топ-6 драфта НХЛ, в расцвете сил доедет до КХЛ, ничтожно малы. Причины тех, кто выбирает российские клубы как вариант для продолжения карьеры, — или в резком пике и невостребованности за океаном, или в банальном желании заработать, или в неспортивных выходках. Провинившиеся в Северной Америке игроки вынуждены искать место работы за пределами одной из самых толерантных лиг в мировом спорте. Девиантное поведение неприемлемо в НХЛ. Брендан Лайпсик, оскорбивший в закрытом чате известных игроков и усомнившийся в привлекательности некоторых жен, не даст соврать. «Вашингтон» расторг контракт с форвардом, и его не принял ни один клуб НХЛ. Зато нападающего приютили в России — первый сезон в КХЛ он отыграл за ЦСКА, а этим летом переехал в «Магнитку».

Слухи о том, что еще один отказник НХЛ — Джейк Виртанен — окажется в России, встречались в СМИ с середины лета. Канадский форвард с финскими корнями (его отец в детстве иммигрировал из Суоми, поэтому у Джейка двойное гражданство) попал в стоп-лист за океаном из-за обвинений в сексуальных домогательствах. В мае этого года девушка подала гражданский иск, в котором припомнила Виртанену историю четырехлетней давности. В сентябре 2017-го, когда пострадавшей было 18 лет, Джейк якобы отвез девушку (ее имя не разглашается) в отель и настойчиво предлагал провести время вместе. Девушка отказалась, но Виртанена такой ответ не устроил, и хоккеист силой заставил ее заняться любовью.

Как только история получила публичную огласку, «Ванкувер» отстранил нападающего на время разбирательств. Сам Джейк, естественно, опроверг все обвинения. По его словам, половой акт произошел по обоюдному согласию. В итоге обвинения не подтвердились в суде, и Виртанен просил отменить гражданский иск. Но руководство «Ванкувера» это не волновало. «Кэнакс» решили расстаться с подпортившим свою репутацию форвардом. Руководство клуба выкупило контракт Джейка, который действовал до конца следующего сезона.

Стабильная игра в НХЛ (за четыре года нападающего ни разу не понизили до АХЛ) и потраченный шестой драфт-пик не остановили «Ванкувер» от продиктованного позицией лиги решения. НХЛ карает за любые нарушения общественного порядка. Если ты, конечно, не суперзвезда. Например, фронтмена «Чикаго» Патрика Кейна помиловали после подозрений в изнасиловании, и он до сих пор играет за «Блэкхокс». Джейк пошел другой дорогой — форварду, который по спортивным принципам соответствовал требованиям НХЛ, пришлось искать хоккейное убежище в Европе.

На Виртанена сразу нацелились клубы КХЛ. Осознав, что обратного пути у форварда нет (по крайней мере пока), руководители интересовались финансовыми запросами золотого медалиста МЧМ-2015. Загвоздка лишь в том, что в условиях жесткого потолка зарплат завалить деньгами статусного хоккеиста практически невозможно. За год в «Ванкувере» Джейк получал 2,55 миллиона долларов. В переводе на рубли это около 186 миллионов. Предлагать соразмерный гонорар — примерно 20 процентов от платежки — безрассудное решение.

Виртанен вышел на рынок, когда клубы-богачи практически завершили комплектование составов и закрыли легионерские места. Известно, что форвардом интересовались многие команды, но одним мешал пригласить экс-игрока НХЛ лимит на иностранцев, другим — жесткий потолок. Не исключаю, что кого-то насторожила и репутация Джейка. Помимо обвинений в сексуальных домогательствах, ходили разговоры о конфликтах Виртанена с партнерами и проблемах с лишним весом. При росте 186 сантиметров он весит аж 103 килограмма. Многовато для 25-летнего профессионального спортсмена.

Почему «Спартак»?

Отказника НХЛ принял «Спартак», который должен выписать благодарность президенту лиги Алексею Морозову за введение потолка зарплат. Москвичи нашли баланс зарплаты и бонусов и предложили оптимальные для форварда условия, выиграв конкуренцию у топ-клубов. Агент Виртанена Игорь Парашкин в разговоре с коллегой Артуром Хайруллиным пояснил, что у его клиента нет никаких ограничений на работу от канадский властей и НХЛ. Джейк мог продолжить карьеру в Швейцарии, куда съезжаются энхаэловцы на закате лет, но сознательно выбрал КХЛ. Конкуренция и уровень мастерства в нашей лиге на порядок выше.