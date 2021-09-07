Лучшие фильмы о хоккее. Истории легенд, великие победы и триумф воли и любви к игре

Список фильмов про хоккей, которые могут быть интересны даже тем людям, которые не испытывают большей страсти к хоккею. Истории легенд, великие победы и триумф воли и любви к игре.

Принято считать, что снимать фильмы о спорте и хоккее в частности — это не самая благодарная задача. Зачастую то, что в реальности происходит на льду, превосходит по драматургии и эмоциональному накалу любой сценарий, который может придумать самый изобретательный автор.

Однако среди не самого большого количества кинолент о хоккее встречаются действительно очень качественные картины. И мы собрали список фильмов (дабы никого не обижать, расположим их просто в хронологическом порядке), которые могут быть интересны даже тем людям, которые не испытывают большей страсти к хоккею.

Зарубежные фильмы о хоккее

В Северной Америке, а точнее, в Канаде, хоккей является сверхпопулярным видом спорта. Так что неудивительно, что спортивных фильмов на данную тему там снято гораздо больше, чем в СССР или России. Далеко не все опыты можно признать удачными («Зубная фея» (The Tooth Fairy) или «Шайбу! Шайбу!» (MVP: Most Valuable Primate)). Однако встречаются картины, которые не только легко проходят проверку временем, но и обретают культовый статус.

Сразу оговоримся, что в этот список не будут включены документальные фильмы, а также сериалы.

«Щелчок» или «Бросок/Удар по воротам» (Slapshot, 1977 год)

Пол Ньюман в фильме «Щелчок».

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,9

Страна: США

Режиссер: Джордж Рой Хилл

В ролях: Пол Ньюман, Стразер Мартин, Майкл Онткин, Дженнифер Уоррен, а также Джефф, Стив и Дэвид Хэнсоны

И начнем с фильма, который прочно входит в число лучших картин о хоккее. А зачастую и возглавляет этот рейтинг.

Легендарный актер Пол Ньюман играет тренера и капитана маленькой хоккейной команды, которая обитает на дне турнирной таблицы одной из низших лиг. Но все меняется, когда в команде появляются братья Хэнсоны, которые играют в хоккей ради драк и жестких расправ над соперником. Кто-то может возразить, что этот аспект игры в картине несколько преувеличен, но стоит ознакомиться с воспоминаниями реальных хоккеистов, которые выходили на лед в те времена, как выясняется, что все, что показано в фильме, не так уж и далеко от истины. Картина блестяще передает атмосферу хоккейных матчей в Северной Америке 70-80-х годов, в эпоху расцвета эпохи тафгаев и энфорсеров.

В 2000-е были выпущены вторая и третья части, но они даже близко не передают дух того самого настоящего мужского хоккея.

«Тайна Аляски» ( Mystery , Alaska , 1999)

Постер фильма «Тайна Аляски».

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2

Страна: Канада, США

Режиссер: Джей Роуч

В ролях: Рассел Кроу, Хэнк Азария, Мэри Маккормак, Берт Рейнолдс

Небольшой городок Мистери, затерянный среди белого безмолвия далекой Аляски, был обречен остаться лишь на карте, а не в истории. Но внезапно он оказался в центре всеобщего внимания, когда местная хоккейная команда приняла вызов знаменитых «Рейнджерс» из самой Национальной хоккейной лиги.

Молодой Рассел Кроу в главной роли (а еще Берт Рейнолдс и Хэнк Азария), сногсшибательные виды природы Аляски и классическая битва Давида против Голиафа — что еще нужно для хорошего кино?

« Могучие утята » (The Mighty Ducks, 1992)

Кадр из фильма «Могучие утята».

Рейтинг «Кинопоиск»: 7,2

Страна: США

Режиссер: Стивен Херк

В ролях: Эмилио Эстевес, Джосс Экленд, Лейн Смит, Хайди Клинг

Наверное, любой человек, чье детство пришлось на рубеж 1990-х и 2000-х годов, видел это кино или хотя бы слышал об этом фильме. А если нет, то стоит восполнить данный пробел.

«Могучие утята» — это фильм, который может стать любимым для семейного просмотра. Несмотря на то что он снят уже в далеком 1992 году, он уверенно проходит проверку временем. А его посыл остается актуальным всегда: верь в себя, не бойся трудностей и иди к своей цели, несмотря на сомнения и смех толпы.

В 90-е годы фильм стал настолько популярным у любителей хоккея, что с помощью «Дисней» в США был основан клуб «Анахайм Дакс».

Продолжения фильма стали немного более комичными, но первая часть просто обязательна к просмотру.

Что говорить, если картина до сих пор пользуется такой популярностью, что в 2021 году «Дисней» решил возродить франшизу и выпустил сериал. И даже вернул на одну из главных ролей Эмилио Эстевеса.

«Молодая кровь» (Youngblood, 1996)

Роб Лоу (слева) и Патрик Суэйзи (справа) в фильме «Молодая кровь».

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,8

Страна: США

Режиссер: Питер Маркл

В ролях: Роб Лоу, Синтия Гибб, Патрик Суэйзи, Эд Лотер, Джим Янгс

Дин Янгблад — молодой парень, живущий на ферме с отцом и больным старшим братом. С шести лет его заветная мечта — стать звездой профессионального хоккея. Однажды ему выпадает такой шанс — его зовут в команду, откуда есть реальный шанс попасть в НХЛ.

Классическая история про парня из глубинки, который пытается добраться до спортивных высот. А еще в главных ролях Роб Лоу и Патрик Суэйзи.

Также в массовке замечен Киану Ривз в роли вратаря, но так как дело происходит до «Матрицы», останавливать шайбы силой разума он еще не умеет.

«Чудо», или «Мираж на льду» ( Mircale , 2004)

Постер фильма «Чудо».

Рейттинг «Кинопоиска»: 6,9

Страна: Канада, США

Режиссер: Гэвин О'Коннор

В ролях: Курт Рассел, Патриша Кларксон, Ноа Эммерих, Шон Маккэнн

Картина основана на реальных событиях, которые не очень любят вспоминать российские любители хоккея. Речь идет о легендарной победе команды США на Олимпиаде-1980 над самой сборной СССР. Этот матч вошел в историю мирового хоккея под названием «Чудо на льду».

«Чудо» — это идеальный событийный фильм, в котором очень четко описывается турнир и огромное внимание уделяется деталям. Это классический фильм, пропитанный глубоким американским патриотизмом, но, забыв, что болеть вам придется против советской команды, смотреть его все-таки сможете.

Ну а вишенкой на торте становится блестящая игра знаменитого Курта Рассела, который исполнил роль главного архитектора той сборной США, легендарного тренера Герба Брукса.

«Морис Ришар», или «Рокета» (Maurice Richard, 2005)

Главный герой фильма «Морис Ришар».

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6

Страна: Канада

Режиссер: Шарль Бинаме

В ролях: Рой Дюпуи, Стивен Макхэтти, Жиль ЛеБретон, Филип Крэйг

История о легендарном канадском хоккеисте Морисе Ракете Ришаре. Чтобы понять значимость этого человека для данного вида спорта, то достаточно упомянуть, что приз лучшему снайперу чемпионата Национальной хоккейной лиги носит имя именно этой звезды канадского хоккея 40-х и 50-х годов.

Кинолента расскажет зрителю о том, как обыкновенный юноша из франкоговорящего города Канады (Квебека) сумел стать настоящей звездой хоккея, и, конечно же, о том, чего ему стоил этот титул, через какие трудности и испытания Ришару пришлось пройти.

В 2007 году эта лента была номинирована по 13 из 22 категорий главной национальной кинопремии Канады и выиграла в девяти номинациях.

«Вышибала» (Goon, 2011)

Шонн Уильям Скотт в фильме «Вышибала».

Рейтинг Кинопоиск: 6,8

Страна: США, Канада

Режиссер: Майкл Даус

В ролях: Шонн Уильям Скотт, Джей Барушель, Лив Шрайбер, Элисон Пилл

Один из самых молодых представителей киноиндустрии в этом списке. Синопсис кажется простым: молодой человек идет к своей мечте и завоевывает уважение партнеров по команде. Отличается лишь метод достижения этой цели: вместо ярких финтов и красивых голов главный герой, который даже не очень уверенно стоит на коньках, примеряет на себя роль того самого вышибалы на льду.

«Вышибала» — это фильм о воле к победе и любви к хоккею, поэтому очень жаль, что в России его изначально преподносили как очередную комедию с Шонном Уильямом Скоттом в главной роли, чья карьера прочно ассоциируется со Стифлером из «Американского пирога» (и его продолжениями).

В 2017 году вышел сиквел «Вышибалы» — «Вышибала: эпический замес» (Goon: Lastofthe Enforcers), но повторить успех первой части картина уже не смогла.

« Короли льда » (Les Pee-Wee 3D: L'hiver qui a change ma vie, 2012)

«Короли льда».

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,6

Страна: Канада

Режиссер: Эрик Тессьер

В ролях: Антуан-Оливье Пилон, Реми Гуле, Элис Морель-Мишо, Габриэль Вердье

Семейная спортивная драма о юных хоккеистах. Точный перевод фильма звучит как «Зима, которая изменила мою жизнь». Жано всего 12 лет, он переезжает в небольшой городок, где его тут же берут в хоккейную команду, ведь у мальчика настоящий талант к спорту.

«Короли льда» — это относительно свежий фильм, который снят в Канаде и посвящен традиционной проблеме подростков: переезд на новое место, конфликты с местными звездами двора и первая любовь. Но хоккейные сцены сняты настолько качественно, что не сопереживать главному герою не получается. Тот самый случай доброго семейного кино.

«Эсминец» (Hello Destroyer, 2016)

Фильм «Эсминец».

Рейтинг IMDB: 6,3

Страна: Канада

Режиссер: Кеван Фанк

В ролях: Даррен Манн, Сара Каннинг, Йэн Трйеси, Джаред Абрахамсон

Хоккей — один из самых жестких видов спорта: силовые приемы, драки на льду, летящая шайба со скоростью за 100 км/ч. Зрители аплодируют стойкости и мужеству игроков. Но какую цену платят сами спортсмены? Именно об этом и есть фильм «Эсминец» (как обозвали его в русском переводе).

Российские и советские фильмы о хоккее

В России (и Советском Союзе) фильмы о спорте появлялись не так часто. Только в последнее время число спортивных картин начало расти. И среди них нашлось место кинолентам, которые посвящены хоккею.

«Хоккеисты» (1965)

Кадр из фильма «Хоккеисты».

Рейтинг «Кинопоиска» 6,8

Страна: СССР

Режиссер: Рафаил Гольдин

В ролях: Владимир Ивашов, Эльза Леждей, Николай Озеров, Николай Рыбников, Лев Дуров

Советский фильм про хоккей показывает соперничество нового тренера команды «Ракета» Василия Лашкова и ее капитана Анатолия Дуганова. Наставник считает, что будущее за молодыми игроками, и не выпускает на лед ветеранов команды.

30-летний капитан, знаменитый и опытный игрок, решает бороться за спортивное долголетие таких «стариков», как он, пытается доказать, что ему еще рано на пенсию.

«Воробей на льду» (1983)

Главный герой фильма «Воробей на льду».

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1

Страна: СССР

Режиссер: Валентин Ховенко

В ролях: Владислав Галиуллин, Олег Потапов, Витаутас Томкус, Леонид Ярмольник

Мечта школьника Саши Воробьева — стать знаменитым хоккеистом. Но в спортивную школу его не берут — слабо подготовлен. И Саша начинает упорно работать над собой.

Советский фильм из 80-х об упорстве и стремлении к победе, несмотря на все сложности и препятствия.

«Валерий Харламов. Дополнительное время» (2007)

Алексей Чадов (справа) в роли Ваперия Харламова.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,4

Страна: Россия

Режиссер: Юрий Стааль

В ролях: Алексей Чадов, Дмитрий Харатьян, Ольга Красько, Кирилл Кяро, Владимир Стержаков

Фильм о культовом советском хоккеисте Валерии Харламове, который вышел за несколько лет до куда более нашумевшей ленты (о который мы поговорим чуть ниже).

Фильм состоит из отрезков жизни Харламова, на которых запечатлены все самые важные эпизоды: диагностированный порок сердца, первые игры, встреча с Анатолием Тарасовым, спортивные противостояния и отношения с женой Ириной.

«Миннесота» (2009)

Фильм «Миннесота».

Рейтинг «Кинопоиска»: 5,9

Страна: Россия

Режиссер: Андрей Прошкин

В ролях: Сергей Горобченко, Антон Пампушный, Анна Уколова, Андрей Аверьянов

Фильм рассказывает историю двух хоккеистов, братьев Игоря и Михаила Будников. Они успешно играют в провинциальном клубе, пока однажды Игорю не предлагают контракт в штате Миннесота.

Парень соглашается ехать только при одном условии: брат поедет вместе с ним. Сложная картина о непростом выборе и мечтах.

«Легенда № 17» (2013)

Постер фильма «Легенда № 17».

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0

Страна: Россия

Режиссер: Николай Лебедев

В ролях: Данила Козловский, Олег Меньшиков, Светлана Иванова, Владимир Меньшов, Роман Мадянов

Сколько копий было сломано после выхода на экраны кинотеатров этого фильма. «Легенду» можно любить или ненавидеть, но нельзя не признать, что этот фильм стал настоящим событием.

Насколько правдиво передан образ великого Валерия Харламова? Как Олег Меньшиков справился с ролью легендарного Анатолия Тарасова? Какие события действительно происходили в реальности? Ответы на эти вопросы для себя может дать только сам зритель. А для этого сначала нужно посмотреть этот фильм.

«Лед» (2014)

Кадр из фильма «Лед».

Рейтинг «Кинопоиска»: 5,6

Страна: Россия

Режиссер: Павел Дроздов

В ролях: Иван Краско, Александр Половцев, Александр Морозов

Полнометражная спортивная драма (не путать с фильмом с одноименным названием 2018 года).

Саша — юный хоккеист с непростым характером. После того как его выгнали из команды, он с матерью-врачом переезжает в другой город. Здесь ему и его матери предстоит не только стать частью своей новой команды, но и построить личную жизнь и найти взаимопонимание.

Бонус

«Внезапная смерть» ( Sudden Death , 1995)

Кадр из фильма «Внезапная смерть».

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,7

Страна: США

Режиссер: Патире Хайамс

В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, Пауэрс Бут, Рэймонд Бэрри, Уиттни Райт

Как же не упомянуть культовый боевик с Жан-Клодом Ван Даммом в главной роли?

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