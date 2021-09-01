Интрига вернется, игроки перестанут уезжать десятками, подрастет золотая молодежь. Что нам ждать от нового сезона КХЛ

14-й сезон обещает стать лучше пяти предыдущих. Осталось вернуть зрителей на трибуны после ковид-ограничений

В последние годы каждый раз приходилось напрягать все силы, пытаясь выжать из себя что-то позитивное о КХЛ в преддверии старта сезона. Получалось с трудом. Похоже, такие времена уходят. Перед началом нового чемпионата поводов для осторожного оптимизма хватает. О неизбежном прогрессе космического масштаба рассуждать рано, но пока складывается симпатичная картина. За лигой снова хочется следить. Интригующие подписания, интересные обмены, громкие отставки — весенне-летний разогрев вышел что надо. Дальше должно быть лучше.

Избавиться от запрограммированного внешними обстоятельствами надоевшего сценария — уже достижение. Для КХЛ точно. Впервые за несколько лет сложно выделить однозначных фаворитов. Раньше все крутилось вокруг двух армейских «олигархов», которым в финале иногда бросали вызов «Ак Барс» и «Магнитка». Теперь список претендентов заметно подрос. На «Западе» с учетом хаотичных перестановок в ЦСКА еще можно отдать некоторое предпочтение «Локомотиву». «Восток» после больших изменений в Балашихе и Казани — полная загадка с несколькими неизвестными.

Ситуация для профессионального спорта где-нибудь в Северной Америке вполне естественная даже при наличии великолепной «Тампы». На территории России равенство возможностей — пусть примерное и еще не для всех — воспринимается как чудо. Жесткий потолок уже на второй год после введения убеждает в своей пользе. Пусть дело относится пока только к интриге. Ветераны во главе с президентом ФХР Владиславом Третьяком считают иначе. Их точка зрения, сформировавшаяся еще в советскую эпоху при доминировании одного клуба, имеет право на жизнь. Но в текущих реалиях выглядит местечковым анахронизмом. Возможно, в финале «Запада» снова сыграют два армейских клуба. Несколько лет назад такой сюжет считался обыденностью. На данный момент он как минимум находится под большим вопросом.

Отдельным функционерам и агентам, которые жалуются на низкий потолок, мешающий подписывать клубам качественных игроков, можно было бы поверить, если очень захотеть. Факты говорят об обратном. На рынке наблюдается очевидный кадровый дефицит. Не случайно, что такие обеспеченные клубы, как «Ак Барс», московское «Динамо» и в меньшей степени СКА, имеют достаточно свободного места под потолком и готовы долго ждать лучшего варианта, не кидаясь на первый попавшийся.

В феврале чемпионат возьмет паузу на Олимпиаду. Это обстоятельство может сыграть важную роль в борьбе за титул даже в том случае, если заявка сборной России и ее основных соперников ограничится представителями НХЛ. Исторически именно олимпийские сезоны преподносят самые запоминающиеся сенсации в КХЛ. В 2010-м в первом раунде рижское «Динамо» убрало с дороги мощный СКА, искрений «Спартак» Милоша Ржиги в дерби уничтожил укомплектованных по самую макушку бело-голубых. До седьмого матча финальной серии против «Ак Барса» Олег Знарок дотащил скромный ХК МВД. Четыре года спустя давал огня «Локомотив», вышедший в плей-офф с восьмого места на «Западе». В стартовом раунде в семи встречах был обыгран двукратный действующий чемпион московское «Динамо» с уже расправившим плечи харизматичным Знарком. Потом ярославцы, которых тренировал Дэйв Кинг, устроили красивую расправу над СКА — петербуржцам не помогли ни Ковальчук, ни Панарин, ни Червенка. Финал с участием «Магнитки» и «Лева» стал одним из самых зрелищных за все время существования лиги. Плей-офф 2018-го во времена расцвета «базовых клубов» тоже подарил яркую драму. Вылет находившегося на своем пике СКА с полутора десятком олимпийских чемпионов Пхенчхана и Знарком от ЦСКА стал большой неожиданностью.

Статус второй лиги мира, вынужденно обреченной работать на НХЛ, никуда не делся. За океан летом отправились Ткачев, Чинахов, Подколзин, Мамин и Семенов. На массовый побег все-таки не тянет. Из НХЛ в ЦСКА вернулись после годичной командировки Григоренко и Нестеров. На очереди Гусев, который ведет переговоры со СКА. В плане личных амбиций Шалунов, Жафяров и Чехович проиграли, не дождавшись подходящих вариантов в НХЛ и оставшись дома. Наша лига от этого однозначно приобрела. Готова к взлету интересная молодежь Петербурга, Уфы и Омска. Сразу два хоккеиста с потенциалом мировых суперзвезд должны дебютировать в КХЛ — Матвей Мичков (СКА) и Иван Мирошниченко («Авангард»).

Для полного и бесповоротного счастья не хватает только благословения людей, ответственных за допуск зрителей. Без полных трибун неполноценно смотрятся даже кубковые битвы. Исправить бы эту ситуацию — и на отдельные недостатки лиги не возникнет желания смотреть больше пяти секунд. Когда такое было в последний раз?

Жизнь уже заставляет поверить в лучшее.