Лучший матч этого плей-офф: «Динамо» забивало шедевры, но победа осталась за СКА

Не хотелось, чтобы этот матч быстро заканчивался.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/2 финала. Третий матч

«Динамо» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:3 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)

Голы: Подколзин — 3 (Морозов), 4:15 — 0:1. Бурдасов — 3 (Фантенберг, Ткачев), 26:15 — 0:2. Яшкин — 5 (бол., Чайковски, Сергеев), 32:05 — 1:2. Игумнов — 1 (Сергеев), 43:48 — 2:2. Каменев — 1, 62:27 — 2:3.

Вратари: Еременко — Хелльберг.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 35 (13+6+14+2) — 20 (9+5+4+2).

Судьи: Белов, Гашилов.

22 марта. Москва. «ВТБ Арена». 5000 зрителей.

Счет в серии: 1-2.

«Динамо» осталось без Кагарлицкого, который получил шайбой в лицо еще в первом матче серии. Если вспоминать известную фразу, что в плей-офф не играют только мертвые, то травма у форварда точно непростая. Опровергнуть или подтвердить информацию в разгар кубкового безумия невозможно по понятным причинам. К появившемуся слуху о том, что нападающий выбыл на долгий срок, надо отнестись с полной серьезностью.

После второй игры Владимир Крикунов во время пресс-конференции убедительно доказывал мне, какое значение в кубковой серии имеет свежесть хоккеистов. СКА перед второй встречей поменял пятерых и победил. «Динамо» перед третьей игрой ответило почти симметрично — четыре новых лица, включая вратаря Еременко и целиком переформированную четвертую тройку.

Бело-голубые по сравнению с самими собой образца двухдневной давности радикально отличались не только фамилиями в стартовом протоколе. От осторожности, пассивности и терпеливости, которые динамовцы демонстрировали ранее в Санкт-Петербурге, не осталось и следа. Было бы здорово еще и забить, тем более моменты у ворот Хелльберга возникали. Чего стоит только невероятный промах Яшкина после броска с близкого расстояния. В остальном хозяевам нечего было стыдиться. Высокие скорости, силовое давление, жесткие единоборства — обязательный арсенал средств, необходимых для кубковой войны.

Существует мнение, что врубает темп на полные обороты с самого начала только команда, которой не хватает чисто игровых козырей. Открой счет «Динамо», эта ставка была бы оправданной. Но в формате «четыре на четыре» провалился защитник Волков, поэтому нагло приехавший на чужой пятачок Подколзин со второй попытки пробил Еременко.

Очевидный признак любой команды, которая замахивается на высокую цель, сразу бросается в глаза опытному человеку — правильный баланс во всех линиях. Худо-бедно СКА этим может похвастаться. Про их оппонента то же самое сказать язык не повернется. Руководство «Динамо» в последние несколько лет проводило политику, заставившую вспомнить о концепции футбольного «Реала» на стыке тысячелетий. Ту самую, в которой вместе должны уживаться «Зиданы и Павоны». То есть приглашенные со стороны суперзвезды и собственные воспитанники.

В хоккее лидеры не могут проводить на льду все время, поэтому неизбежны сложности. Не хочется лишний раз показывать пальцем на виновных в пропущенных голах, но от правды никуда не денешься. Именно ошибки Волкова и Зайцева армейцы преобразовали в голы. Бурдасов, заменивший в составе травмированного Кетова и вышедший на лед в роли капитана, отметил свой сотый матч в Кубке Гагарина отличной шайбой.

Для того чтобы остаться в деле, «Динамо» должно было приложить особенные усилия и сотворить что-то удивительное. Казалось, что СКА, имея в руках такое преимущество, за счет опыта должен переводить игру в спокойное русло и ждать своего шанса на контратаках. Однако простой на бумаге план не сработал. Яшкин и Сергеев, сделавший все для гола Игумнова, сотворили два шедевра. Возможно, самых ярких во всем розыгрыше нынешнего Кубка Гагарина.

Вживую матч смотрелся волшебно не только благодаря скоростями и самоотдаче, но и за счет умных решений. Осмелюсь даже назвать игру лучшей в плей-офф. Это тот случай, когда отказываться от одного-двух овертаймов не хотелось, каким бы затяжным и проблемным ни стал в таком случае путь домой по ночной Москве.

От неоднозначной идеи быстро отказались именно петербуржцы, которым, видимо, хотелось не нарушать режим и лечь спать по расписанию. Тимкин здорово дотащил шайбу до чужих ворот, создав Каменеву идеальные условия для добивания. После такого удара вернуться в серию «Динамо» теперь будет крайне сложно.