Плей-офф переходит в огненную фазу: переворот в двух сериях и скандал из ничего в Уфе

Обзор дня Алексея Шевченко.

Удивительная пассивность

«Авангард» повел в серии с «Металлургом», обыграв его в гостях 3:0. Это справедливый результат, тут не применишь аргументов о том, что одной из команд повезло. Даже обвинить никого нельзя — арбитров или кого-то еще. Нет, команда Боба Хартли выглядела лучше, правильней, она взяла то, что ей принадлежало.

Но что происходит с уральцами, которые вообще не создали никаких проблем сопернику? Почему Илья Воробьев ничего не меняет, не создает для «Авангарда» плохих условий для работы, не напрягает оборону, дает возможность почувствовать уверенность вратарю? Это непонятно.

После пресс-конференции ничего не прояснилось. Илья Воробьев напомнил, что без заброшенных шайб выиграть невозможно. Когда-нибудь мы будем штрафовать тренеров за такие фразы. Он отметил, что после результативной ошибки «Авангарду» стало играть легче. Главный тренер отрицает, что его хоккеисты уже сдались, но об этом и речи не было. Просто кажется, что игроки «Металлурга» забыли правила плей-офф. В сезоне у магнитогорцев тоже были странные периоды, когда они не напоминали самих себя, показывая плохой хоккей. Но это все можно было свалить на усталость, отсутствие мотивации. Типа, проиграли сегодня — ничего, через пару дней получится, да и вообще на этой неделе еще две встречи. На турнирной таблице это не всегда отражалось. И сейчас ровно такое же состояние, только последствия будут гораздо значительней. А все почему-то про это забыли. Кажется, что «Авангард» уже имеет моральное преимущество. И это даже важней счета в серии.

Переворот

Все меняется и в серии между СКА и «Динамо». Мы много критиковали систему принятия решений питерского клуба, но нужно быть справедливыми: сейчас мы видим, что руководство армейцев просто переигрывает Владимира Крикунова. Они правильно сыграли во втором матче серии, заставили хоккеистов сыграть так, как нужно, в понедельник.

Не стал бы все связывать с потерей Дмитрия Кагарлицкого. Даниил Тарасов — нормальный хоккеист, он бы не смог сделать слабее ведущее звено. Тут проблема в том, что Вадим Шипачев надежно прикрыт, ему не дают развернуться. Не исключаю, правда, что столкновение с Евгением Кетовым сказалось на его здоровье. То есть на площадку он выходить может, но только после окончания сезона мы узнаем, как дорого нападающий платит за это. А Шипачев, который выступает уже не на сто процентов, — это хороший шанс для СКА. Если у соперника нет первого звена, то уж с остальными СКА должен справиться. И главное, что они все время применяют правильную тактику. Не без сбоев — позволили же они сопернику сравнять счет, хотя после двух периодов было комфортное преимущество, — но и без срывов, потому и победили в овертайме.

Владимиру Крикунову надо что-то придумывать, но времени нет. Невозможно же остановить серию, дать залечить свои болячки Вадиму, дождаться возвращения Кагарлицкого. Сейчас нужно не только проявлять характер, но и подкреплять это заброшенными шайбами. Но даже у второй тройки серьезные проблемы, а у третьего и четвертого звена свой потолок. Если в среду СКА снова победит, то в Москву команды уже не вернутся. Питерцы просто не отпустят соперника.

Скандал

В Уфе, мне кажется, сходят с ума. Напомним, что болельщики «Ак Барса» во время гимна республики принялись кричать на секторе — это было не слишком красиво, но КХЛ моментально среагировала. Клуб наказан на 100 тысяч рублей, объяснения болельщиков казанского клуба получены, и можно было бы забыть об истории. Куда там! Теперь все становится слишком серьезно.

Руководство уфимского клуба решило не пускать болельщиков «Ак Барса» на трибуны до завершения исполнения гимнов, какая-то политическая организация требует провести расследование, а болельщики из Уфы отказались играть товарищеский матч с гостями, хотя договаривались об этом заранее. Нет никакого смысла так обострять ситуацию. Да, кто-то повел себя некрасиво, но гимн Башкирии из-за этого хуже не стал, значимость и величие башкирского народа не пострадало за тысячи лет, а чьи-то крики во время гимна вряд ли нанесут хоть какой-то ущерб. Зачем обострять? Зачем нагнетать? Это ни к чему хорошему же не приведет, а только ухудшит отношения.

И ладно бы это касалось хоккея — зачем-то перетягивают ситуацию на общественную жизнь. Болельщики «Ак Барса» взяли на себя оплату штрафа, они объяснились и извинились. Мне кажется, что больше и говорить не о чем. Лучше обратить внимание на то, что «Салават Юлаев» проигрывает в серии 0-3 и во вторник уже может завершить сезон. Не пускать игроков «Ак Барса» на стадион не получится.