Казанцев обвиняют в том, что они заглушили гимн соседей кричалками.

«Ак Барс» спокойно укатывает «Салават Юлаев» во втором раунде Кубка Гагарина — все три матча «зеленого дерби» остались за казанцами. Пока единственная интрига — смогут ли уфимцы зацепить хотя бы один матч. В то, что игроки «Салавата» примут бой и начнут играть жестко и самоотверженно, уже слабо верится.

Зато за пределами льда в Уфе настроены очень серьезно. Перед началом третьего матча сектор с болельщиками «Ак Барса» начал заряжать кричалки в поддержку любимой команды, не дождавшись окончания гимна Республики Башкортостан. Поступок, который достоин лишь осуждения, вот только музыки никакой не было — по замыслу организаторов, гимны должны были исполняться а капелла. Но далеко не все местные болельщики пели, и без музыки было не совсем понятно, когда закончился гимн. В один момент все вообще как будто затихло.

Оправданием для КХЛ это не стало — на клуб был наложен штраф 100 тысяч рублей. По информации «СЭ», болельщики решили сами возместить ущерб. Учитывая, что «Ак Барс» оплатил им проживание в пятизвездочном отеле, их это вряд ли затруднит. Вот только на этом приключения казанских фанатов не закончатся.

По информации журналиста «СЭ» Алексея Шеввченко, болельщиков «Ак Барса» пустят на трибуны перед четвертым матчем только после того, как прозвучит гимн Башкортостана. Мне говорили, что перед третьей игрой можно было посмотреть и на предыгровую раскатку, которая начинается за 40 минут до стартового вбрасывания. Сейчас же многие фанаты рискуют пропустить начало встречи. К тому же, по моей информации, их ждет максимально тщательный досмотр — фанатов уже предупредили, что их будут досматривать с особым пристрастием и могут раздеть до нижнего белья.

По данным «ГорОбзора», инициатор такого варианта допуска фанатов соперника — генеральный директор «Салавата» Александр Курносов, который написал соответствующее письмо в лигу. Обиделись и представители местного фан-клуба: в день между третьим и четвертым матчем была запланирована товарищеская игра между болельщиками команд, но уфимцы в последний момент от нее отказались.

Конфликт возник, по сути, на ровном месте. Одни не поняли, что закончился гимн, вторые не захотели принимать это во внимание. Остается надеяться, что болельщиков «Ак Барса» все-таки пустят в сектор в то же время, что и местных: создавать давку перед входом на трибуну в нынешних условиях было бы глупо. Да и теперь гости наверняка будут еще пару минут ждать после того, как замолкнут гимны.

«Барсы» же могут вообще не пустить болельщиков «Салавата» в Казань. Нет, дело не в обиде на что-то, просто матч 23 марта может стать последним. На льду «Ак Барс» вчистую переигрывает соперника и вполне может закончить серию в четырех матчах. И тогда руководству «Салавата» придется задуматься о куда более глобальных вопросах.