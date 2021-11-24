Самый сумасшедший матч сезона: «Динамо» и «Трактор» забили 13 голов на двоих!

Челябинцы горели 1:5, но отыгрались и перевели игру в овертайм.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — «Трактор» (Челябинск) — 7:6 ОТ (2:1, 3:1, 1:4, 1:0)

Голы: Стась — 4 (бол., Бывальцев, Яруллин), 2:32 — 0:1. Муранов — 3 (Сергеев), 11:16 — 1:1. Шипачев — 17 (бол., О'Делл, Линдберг), 16:00 — 2:1. Якимов — 4 (Е.А. Зайцев), 24:58 — 3:1. Белов — 1 (бол., Галиев), 27:57 — 4:1. Галиев — 17 (бол., Сергеев, О'Делл), 29:43 — 5:1. Пулккинен — 16 (Калинин, Кулик), 34:19 — 5:2. Калинин — 6 (бол., Бывальцев), 41:55 — 5:3. Основин — 4 (Тертышный, Седлак), 46:46 — 5:4. Тертышный — 18 (бол., Ткачев, Седлак), 48:54 — 5:5. Е.А. Зайцев — 2 (Линдберг, Шипачев), 49:46 — 6:5. Карпухин — 3 (Стась), 57:08 — 6:6. Миронов — 2 (Линдберг, О'Делл), 62:39 — 7:6.

Нереализованный буллит: О'Делл (Динамо М), 57:22 (вратарь).

Вратари: Бочаров — Вилл (Гарипов, 27:57, Вилл, 57:22, Гарипов, 57:23).

Штраф: 12 — 10.

Броски: 47 (15+18+11+3) — 25 (4+5+14+2).

Судьи: Ромасько, Юдаков.

24 ноября. Москва. «ВТБ Арена».

Перед началом этого сезона североамериканская телекомпания ESPN купила права на показ 50 матчей регулярного чемпионата КХЛ и всего плей-офф. Это историческое событие для нашей лиги, но первые игры вряд ли могли порадовать зрителя по ту сторону океана. Например, матч между «Ак Барсом» и «Авангардом» получился хоть и упорным, но достаточно закрытым и скучным.

Сегодня американские телевизионщики решили показать матч между московским «Динамо» и «Трактором», и не ошиблись. Те, кто ранним утром среды в Северной Америке решил включить игру малознакомых команд, наверняка остались под впечатлением. На фоне 90 процентов игр НХЛ матч «Динамо» — «Трактор» получился просто шикарным!

По первым минутам сложно было представить такой триллер. Гости буднично открыли счет после того, как Андрей Стась на пятаке подставил клюшку под бросок Яруллина.

«Динамо» уверенно продолжило первый период и сначала сравняло счет усилиями Ивана Муранова, а затем Вадим Шипачев в очередной раз показал, кто на самом деле лучший игрок в этой лиге.

Мощнейшее начало второго периода в исполнении «Динамо» не остановила даже замена вратаря у гостей — после голов Якимова и Белова в воротах «Трактора» появился Эмиль Гарипов. Но и его вскоре пробил бывший партнер по «Ак Барсу» Станислав Галиев, который нанес сумасшедший по точности бросок с кистей из левого круга вбрасывания.

Вскоре свой мощнейший бросок показал Теему Пулккинен.

«Динамо» с началом третьего периода окончательно отдало инициативу сопернику. Одну шайбу гости отыграли после удаления Миронова, после чего просто смяли соперника. Отставание в три гола было отыграно мгновенно, а счет сравнял Никита Тертышный. Форвард, который в прошлом сезоне играл в ВХЛ, забил уже 18-й гол в сезоне.

Уже меньше чем через минуту Егор Зайцев снова вывел «Динамо» вперед, но на это вскоре ответил защитник челябинцев Илья Карпухин.

Несмотря на суперволевой характер челябинцев, у «Динамо» был отличный шанс выиграть в основное время. Убегавшего к воротам гостей Клинкхаммера срубил Яруллин, за что арбитры назначили штрафной бросок. Но О'Делл не смог переиграть вернувшегося на буллит в ворота Вилла.

Победу в овертайме хозяевам принес Миронов — такой матч точно не мог дойти до серии буллитов.