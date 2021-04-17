ЦСКА разгромил «Авангард» в финале-2019. Сможет ли Хартли взять реванш у Никитина за 0-4?

С тех пор армейцы стали слабее, но омичей утомила битва с «Ак Барсом».

18 апреля стартует финальная серия Кубка Гагарина. В борьбе за трофей сойдутся победители Западной и Восточной конференций КХЛ — ЦСКА и «Авангард».

ЦСКА на пути к финалу одолел «Спартак» (4-0), «Локомотив» (4-3) и СКА (4-2). «Авангарду» понадобилось сыграть на матч больше: были обыграны «Автомобилист» (4-1), «Металлург» (4-2) и «Ак Барс» (4-3).

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Регламент, расписание и прямые трансляции

Обладателем Кубка Гагарина становится команда, победившая в финальной серии до четырех побед. Ей же присуждается звание чемпиона России.

Первые два матча финальной серии пройдут в Москве 18 и 20 апреля. ЦСКА получил преимущество своей площадки как команда, набравшая больше очков в регулярном чемпионате.

Третий и четвертый матчи состоятся в Балашихе 22 и 24 апреля.

Пятый и седьмой матчи, если понадобятся, пройдут в Москве 26 и 30 апреля соответственно. Шестой — в Балашихе 28 апреля.

Все матчи будут показаны на КХЛ ТВ и КХЛ ТВ HD. Также трансляции первого и второго матчей серии запланированы на «Матч ТВ».

ЦСКА — «Авангард»: кто фаворит серии

ЦСКА завоевал Кубок Гагарина-2019, победив 4-0 как раз «Авангард». Армейцы становились лучшим клубом регулярного чемпионата три последних сезона.

Игра команды Игоря Никитина отлажена как часовой механизм — даже потеря уехавших в НХЛ Сорокина, Нестерова, Григоренко и Капризова не сделала ЦСКА намного слабее.

Но и «Авангард» не стоит сбрасывать со счетов. В серии финала Восточной конференции против «Ак Барса» омичи не считались фаворитами. До этого казанцы катком прошлись по соперникам, а «Авангард» потратил куда больше сил на ту же «Магнитку».

Но «ястребы» выиграли все четыре матча в гостях (вообще в серии побеждали только команды, выступавшие на выезде) и вышли в финал.

БЕТСИТИ считает однозначным фаворитом ЦСКА. На победу армейцев с форой (-1.5) по матчам можно поставить с коэффициентом 1.65. А на успех ЦСКА вне зависимости от счета — 1.27, на чемпионство подопечных Боба Хартли — 3.80.

Наименее вероятный счет в серии — 4-0 в пользу «Авангарда». Коэффициент на это событие составляет огромные 40.0.

ЦСКА — «Авангард»: прогнозы и ставка на матч 18 апреля

«Авангард» — самая результативная команда плей-офф КХЛ. Омичи отличились 46 раз в 18 сыгранных матчах. Но не спешите ставить на «тотал больше»: у армейцев железобетонная оборона. В 17 поединках они пропустили всего 21 шайбу — по 1,24 в среднем за встречу.

Тащит москвичей шведский вратарь Ларс Юханссон, сыгравший «на ноль» аж в шести случаях. Это повторение рекорда плей-офф КХЛ.

«Авангард» отдыхал намного меньше соперника: седьмая игра против «Ак Барса» завершилась поздним вечером в четверг. В то время как ЦСКА не играет уже с понедельника.

Хватит ли сил атаке омичей против дисциплинированной армейской обороны? В этом есть очень большие сомнения.

Поэтому прогноз «СЭ»: индивидуальный тотал «Авангарда» меньше 1.5 за 1.81.

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