США не пустили российского игрока на чемпионат мира. Раньше из-за этого страдали борцы с Кавказа

Обзор дня Алексея Шевченко.

Скандал

Нападающий Иван Мирошниченко из юниорской сборной может пропустить чемпионат мира в США. Власти страны не пускают хоккеиста на свою территорию, несмотря на наличие визы. По традиции это никак не комментируют, так что невозможно даже разобраться, что случилось. До этого Иван в Америке был, а теперь ему почему-то нельзя. Я, честно говоря, не совсем понимаю, почему этим должны заниматься в Федерации хоккея России. Они-то что могут сделать в этой ситуации? Это вопрос к ИИХФ, и международная федерация обязана решить вопрос. Неважно как, но обязана, так как в итоге не соблюдается спортивный принцип, а именно эта организация решила провести турнир в Америке, значит, были гарантии, что все участники смогут добраться до стадиона.

Сегодня в США не пустили Мирошниченко, через пару дней вышлют Юрова и Мичкова, перед полуфиналом депортируют вратарей. Или пусть объяснят, что за причина, мешающая Мирошниченко прибыть в страну. Тем более хоккеисты в Америке-то, в сущности, не побывают, ведь все команды будут жить в «пузыре» и им запрещен контакт с внешним миром. Уверен, что произошла какая-то бюрократическая ошибка, для США это традиция. Например, Илье Любушкину с трудом делали визу в Америку, несмотря на все предоставленные документы, многим нашим ребятам было сложно пригласить родителей в гости. И впервые такая ситуация касается непосредственно хоккея. Раньше страдали борцы, особенно те, у кого местом рождения значились кавказские республики.

Финал

Две первые игры финала Кубка Харламова между московским «Динамо» и «Локо» очень сильно разочаровали. Ждали борьбы, интересного хоккея, а на деле преимущество московского клуба просто подавляющее. Да, первая встреча закончилась лишь в серии буллитов, но у хозяев было больше моментов, возможностей, они немного переволновались и не сумели понять, что ярославцам словно ничего и не нужно. В пятницу же «Динамо» сыграло так, как умеет, а соперник по-прежнему топчется на месте. И нет никакого логического объяснения, почему команда Александра Ардашева выглядит так плохо. Сил полно — после полуфинала прошло достаточно времени, серьезных потерь нет.

Да, в воротах Егор Горшков, а не Егор Гуськов, но не вратари же бегают в атаку и создают моменты. К голкиперу нет никаких вопросов, полевые хоккеисты какие-то вялые. Конечно, говорить, что динамовцы уже чемпионы, — рано, но интриги все меньше. У «Локо» в этом сезоне были такие периоды, когда они проваливали матчи, но затем команда приходила в себя и устраивала победные серии. Но там и соперники были такого уровня, что можно было почувствовать уверенность. У динамовцев четыре равных звена, хороша оборона и сильный вратарь. Все в команде знают, что это единственный шанс выиграть, подобное может не повториться. И в сезоне они никогда не проигрывали четыре матча подряд. Кажется, победитель турнира уже известен.

Замена

У «Нефтехимика» будет новый главный тренер. На пресс-конференции после окончания сезона руководитель клуба заявил, что Вячеславу Буцаеву было сделано предложение, переговоры начались, но стороны в итоге не договорились. Честно говоря, было странно, что вообще начались разговоры о новом соглашении. Буцаев сезон провалил, на команду было жалко смотреть, а причины никому не интересны. Конечно, трудно впечатлить болельщиков, когда у тебя минимальный бюджет. Но все же знают, что Вячеслав Буцаев был едва ли не генеральным менеджером клуба, подбирал хоккеистов под себя, отказывал одним, приглашал других. А команда все равно играла ужасно. Деградировал Павел Порядин, считавшийся лучшим хоккеистом, выступающим не в топ-клубе, совершены ошибки с вратарями, иностранцев выбирали не тщательно, а по какому-то странному принципу.

Все это можно объяснить бедностью, но у «Северстали» денег было только чуть-чуть больше, а работа шла совершенно иначе. Какие вообще могли быть переговоры с Буцаеым после такого сезона? Но проблема в том, что и в следующем чемпионате вряд ли будет лучше. Правда, пока официально клуб никого не назначил на место Буцаева, но мы же знаем примерный круг кандидатов. Плюс клуб почему-то отказался от лучшего бомбардира среди защитников Алексея Волгина. Может быть, и не стоит играть в КХЛ?